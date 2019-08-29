老市場打敗逢甲商圈 台中這裡最難停車

2019-08-29 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市哪裡最難停車？根據台中市交通局調查，汽、機車位最難找的區域當屬中區第二市場周邊，其次為住宅大樓林立的北屯區舊社公園附近。台中市交通局表示，市府爭取前瞻建設預算，將興建16處立體停車場，改善停車位難求問題。

台中市交通局調查大型商圈與停車熱點的停車需求，台中市最難停車的地點不是逢甲或一中商圈，也不是辦公大樓林立的市區，反而是在舊市區第二市場旁，而且不僅汽車位難求，機車騎士想停車也很傷腦筋。

根據這項調查，中區第二市場周邊的汽車停車為需供比為1.77，機車位需供比為4，列為最難停車的地區；汽車第二難停的區域為北屯區舊社公園附近，需供比為1.61，機車第二難停的區域為台中車站後站商圈，需供比為2.35。

市府表示，第二市場是百年市場，除了買菜民眾外，還有很多觀光客進出，舊市區汽機車停車位較少，停車難度較高；舊社公園周邊的住宅大樓林立，附近有台鐵松竹車站與捷運綠線G4站，人潮也逐漸增加。

市府解釋，停車需供比計算方式，以每100個停車位為分母，分子為現場停放的車輛數，換句話說數值越高，代表違停多、停車需求越大；不過停管處長張應當說，需供比數值高低，與當地提供的停車位有關，通常超過1.3以上，都代表難停車。