影／扯！埔里水溝堵塞元凶竟是「白米」 居民全傻眼

2019-08-29 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



排水溝被落葉、樹枝或垃圾等堵塞時有所聞，但南投縣埔里鎮東門里復興路一處排水溝今被人發現堵塞，但堵塞水溝的卻是大量白米，懷疑有人因不吃普渡祭品才任意棄置，但將白米倒水溝的誇張行徑，令當地民眾超傻眼，更痛批暴殄天物。

東門里長張瑞昆表示，今一早有里民通報，說他在復興路住家外的道路水溝蓋發現有人灑白米，趨近一看發現水溝裡白白一片，灑進去米很像還不少，直覺有異所以找他過去處理，他到場後打開水溝蓋，沒想到，水溝裡面竟是滿滿的白米。

「頭一次遇到水溝被白米堵塞！」張指出，眾人合力打開水溝看到是白米整個塞好塞滿，大家全傻眼，因被堵塞的水溝深逾60公分，長度少說3公尺，竟被完全塞住真的太誇張，後來發現2個30公斤的空米袋，研判可能被倒了60公斤。

而因近期午後常有強降雨，民眾憂心水溝被白米堵住恐造成淹水，張因此與里民拿著勺子在水溝努力的舀白米，但裝滿了1整個米袋，仍無法完全清除；張表示，水溝又深又長很難清乾淨，但怕會堵塞且泡水會發酵發臭，所以已通報公所處理。

當地民眾見能吃的白米竟被倒入水溝，議論紛紛，有人痛罵暴殄天物、糟蹋糧食，也有人認為沒公德心亂倒，阻礙排水影響公共安全，更有人懷疑是農曆七月普度的祭品，因宗教信仰而不吃拜過的東西，才會趕在今天鬼門關前把它全部倒掉。