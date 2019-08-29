影／當年帶林旺來台 周懷春將軍今歡度105歲生日

2019-08-29 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



周懷春將軍今天在台中榮總復健科歡度105歲生日，台中榮總院長許惠恒為周將軍準備生日蛋糕，祝他常保心情愉快、身體康泰。周懷春年輕時追隨故總統蔣經國，參與的泰緬戰役，台北市立動物園明星級大象「林旺爺爺」就是隨周懷春部隊遷台，周懷春說，養生之道就是多聽太太的話，他平常愛搭公車全台灣趴趴走，每周至少到溪頭爬山一次，可以走到大學池，不用拐杖。

周懷春今天開心切蛋糕，還大口吃蛋糕，沒有忌口。周妻說，丈夫至今不忌口，飯、饅頭、水餃都吃，也愛喝珍奶、吃甜食，去年才減糖改喝半糖小杯珍奶，除了重聽、輕微失智外，過去每天都做甩手功，去年因膝蓋不好，改做改良版的手舞足蹈功，每周到台中榮總復健科二次，強化腰椎、膝蓋肌群，她每周陪丈夫爬一到二次溪頭。

周懷春民國3年出生，抗戰與孫立人將軍共事，經歷動亂年代的泰緬戰役。來到台灣持續軍旅生涯，與妻結縭51年，如今子孫滿堂。周妻說，丈夫身體一向硬朗，輕微失智但日常生活自理沒有問題，膝蓋退化性關節炎需要復健，所以自102年起從北屯家中搭復康巴士到台中榮總復健。