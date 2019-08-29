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「公示送達」亂象百出 法官：司法院應統一作法

媒體最新民調／郭柯王結盟領先蔡韓 不分區黃國昌第一

蔡其昌爭取西濱公路大安段自行車道 預計年底通車

2019-08-29 12:13聯合報 記者游振昇╱即時報導

立法院副院長蔡其昌今天和相關單位會勘西濱公路大安段，討論在慢車道自行車專用道可行性，交通部公路總局交通管理組副組長姜宇峰、台中市議員施志昌、大安區公所主秘許宏綺及南埔里里長林恭、南庄里里長陳炳煌皆共同共同現勘，公路總局表示將在二周內提出相關施設辦法，自行車專用道可望年底前完工。

蔡其昌表示，他積極和台中市政府共同規劃海線觀光廊帶。台中海線現在有可以購物的三井OUTLET，梧棲漁港將有兩個博物館（海洋生態館、綠能電力博物館），往南更有高美濕地、往北有龜殼生態園區、媽祖園區、松柏港及大安濱海樂園。換言之，台中海線旅遊資源非常豐富，政府長年投入相當多經費及資源，期待這個地方透過自行車道的串聯，能夠蛻變成為更棒的海線觀光新廊帶。

蔡其昌說，中央體育署、交通部不斷投入台灣自行車運動及路網的興建，而自行車道必須有一定規模及量體的串連，才能有效發揮作用，他要求公路總局在二周內提出自行車道施設相關辦法，在不影響交通安全的前提下進行評估，希能在西濱公路慢車道施設自行車專用道，順利連結台中海線自行車路網，讓海線自行車能夠暢行無阻。

施志昌表示，眾人期待海線自行車道能將大甲、大安、清水所有的觀光景點串連，其中最困難的一段，是如何橫跨大甲溪、大安溪，要繼續努力來穿針引線，海線每一景點都是珍珠，若自行車道規劃完善，便可串連成非常好的珍珠項鍊。

西濱公路（台61線）大安區路段106年底通車，拉近大甲、大安及清水等三區的距離，台中市濱海自行車道由中央及地方共同打造，蔡其昌要求中央應配合台中市政府推動藍帶海岸計畫，藉由自行車道串連打造濱海低碳休閒及觀光遊憩之廊道。而大安串聯大甲及清水，因橫跨大甲溪及大安溪，騎乘自行車道無法順暢串聯，須藉台3線連結，無法串接欣賞海岸觀光美景。

此路段的西濱公路（台61線）擁有雙向2線道及寬敞的2線機車道，其中機車道將評估設置自行車專用道，交通部公路總局表示將在二周內提出相關施設辦法，在交通安全無虞的前提之下，讓自行車專用道，預計年底前完成。

立法院副院長蔡其昌爭取西濱公路大安段自行車道，今天和相關單位會勘。記者游振昇／攝...
立法院副院長蔡其昌爭取西濱公路大安段自行車道，今天和相關單位會勘。記者游振昇／攝影
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立法院副院長蔡其昌爭取西濱公路大安段自行車道，今天和相關單位會勘。記者游振昇／攝...
立法院副院長蔡其昌爭取西濱公路大安段自行車道，今天和相關單位會勘。記者游振昇／攝影
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自行車車道台中市

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