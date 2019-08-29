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台中好市多2店快動工了 捷運G0站周邊蓋台中厝科技宅

2019-08-29 09:26聯合報 記者趙容萱╱即時報導

中美貿易戰轉單效應帶動台商回流投資台中，自住的住宅需求增加，台中捷運綠線預計明年底通車，其中台中捷運總站G0站所在的「機捷特區」有「好市多」北屯二店預計今年底動工興建、國道四號（台中環線）豐原至潭子段興建中加值，逾15家建商搶進推案，還有建商申請台中宜居建築設施，打造台中厝；隔鄰的潭子頭家厝商圈則有頭家國小明星學區、台鐵高架化頭家厝站加持，又鄰近74號快速道路崇德、中山匣道，也有業者搶進推案推出科技宅。

房仲業者分析，中美貿易戰轉單效應帶動台商回流投資，中部又是台商大本營，包括巨大、車王電、和大等十餘家上市櫃公司選定在台中周邊投資，自住的住宅需求增加，尤其中部科學園區周邊的房市，深受自住客與科技新貴族的青睞。

鉅虹建設董事長劉品辰說，鉅虹建設看好機捷特區擁有三座綠捷車站、二座台鐵高架化車站，加上地方期盼的國道四號（台中環線）豐原至潭子段興建中，推出鉅虹「HOKI」，基地966坪，規畫73戶41到56坪，並延續在建案附近進行環境整合計畫，打造北台中最美的1公里。

鉅虹建設副總陳國仁說明，鉅虹「HOKI」響應台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法，申請「景觀陽台」宜居建築設施，不列入登記，將綠化引入居家空間，部分戶型規畫有錯層陽台，陽台高度為二樓高，適合栽植喬木，打造宜居台中厝。

英升開發總經理何錦松說，英升開發在潭子大通街近期推出「陽里晴」2期，共44戶，每戶37坪三房，邀建築師王森主設計，建蔽率32％，一樓零店面，並且與日本松下合作，打造空氣清淨科技宅，加上有頭家國小公立雙語國小明星學區、台鐵頭家厝站優勢，也鄰近G0站、74號快速道路2匣道，接豐樂路就可達崇德商圈，主要客層包括中科后里園區科技新貴、退休族。

台中捷運綠線預計明年底通車，沿線房市也因軌道經濟水漲船高，圖為台中捷運與台鐵共構...
台中捷運綠線預計明年底通車，沿線房市也因軌道經濟水漲船高，圖為台中捷運與台鐵共構的松竹站。圖／建商提供
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