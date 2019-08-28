台灣大道塞車問題 台中三任市長都無解？

2019-08-28 21:34 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市台灣大道塞車問題，三朝都無解？交通局長葉昭甫表示，整體路網都要通盤檢討，不是單一路口取消禁止左轉就能解決，正在與市警局討論短期能改善的解方。圖／台中市交通局提供 分享 facebook 台中市台灣大道塞車問題，三朝都無解？胡團隊欲推BRT用大眾運輸解決方案已亡；龍團隊設計「部分路段禁左轉」，仍有回堵車潮；盧團隊暫也苦無對策。

前市長胡志強曾說過，台灣大道已經心肌梗塞，歷經8年至今繼續塞，許多市民已對台灣大道交通抱持「進入加護病房」狀態，感嘆「台中交通的問題可以講三天三夜」，台中人習慣開車，逛百貨也要開車。百貨業者也說，曾多次配合開接駁車，根本沒人要搭乘。

「台中市交通局都解決不了市政府周邊的交通問題嗎？」交通局長葉昭甫表示，路網要通盤檢討，去年4月起針對重點路口禁止左轉，實施後觀察，台中交流道至文心路慢車道，平日時間平均減少60.4％。

不過，因台灣大道往交流道方向，文心路禁止左轉，左轉車流回賭到惠中路，若遇到假日，惠中路、市政北七路禁止左轉，要去百貨公司的左轉車流，又從惠中路等待迴轉，等於雙向打結。

葉昭甫表示，僅有單一左轉車道，常造成後方車流回堵，交通局正評估調整「雙左轉車道」，並同時增路口綠燈時間，改善現況。但葉也強調，每個路口紅綠燈等待週期180秒最理想，若各方向都要增加綠燈秒數，能抒解的車流量反而變少，正在與市警局討論短期能改善的解方。

民進黨議員陳淑華說，台灣大道塞車問題的確難解，「短期方案」建議先解決號誌問題，現在民眾反應經常走走停停，最好重新檢討秒數、有連慣性；再者是目前台灣大道的國道客運巴士每天上千車次，水湳轉運站速度要加快，抒解車流量。

葉昭甫表示，會聽取議員建議循序漸進逐階段檢討，水湳轉運站設計已送都市審議，委員還在討論中，盼今年定案、明年動工，但不是硬體建設好就能疏導，必須也與國道客運業者討論，是否願意抒解轉到水湳。

地方有不少意見，讓為打通市政路到工業區路段，可舒緩部分台灣大道車流。葉表示，這是「長期方案」涉及土地徵收問題，建設局已在進行中。