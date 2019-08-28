親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

危險！樓下鄰居裝潢入住後 他家「地板發熱到30度」

台灣大道塞車問題 台中三任市長都無解？

2019-08-28 21:34聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市台灣大道塞車問題，三朝都無解？交通局長葉昭甫表示，整體路網都要通盤檢討，不...
台中市台灣大道塞車問題，三朝都無解？交通局長葉昭甫表示，整體路網都要通盤檢討，不是單一路口取消禁止左轉就能解決，正在與市警局討論短期能改善的解方。圖／台中市交通局提供
分享
台中市台灣大道塞車問題，三朝都無解？胡團隊欲推BRT用大眾運輸解決方案已亡；龍團隊設計「部分路段禁左轉」，仍有回堵車潮；盧團隊暫也苦無對策。

前市長胡志強曾說過，台灣大道已經心肌梗塞，歷經8年至今繼續塞，許多市民已對台灣大道交通抱持「進入加護病房」狀態，感嘆「台中交通的問題可以講三天三夜」，台中人習慣開車，逛百貨也要開車。百貨業者也說，曾多次配合開接駁車，根本沒人要搭乘。

「台中市交通局都解決不了市政府周邊的交通問題嗎？」交通局長葉昭甫表示，路網要通盤檢討，去年4月起針對重點路口禁止左轉，實施後觀察，台中交流道至文心路慢車道，平日時間平均減少60.4％。

不過，因台灣大道往交流道方向，文心路禁止左轉，左轉車流回賭到惠中路，若遇到假日，惠中路、市政北七路禁止左轉，要去百貨公司的左轉車流，又從惠中路等待迴轉，等於雙向打結。

葉昭甫表示，僅有單一左轉車道，常造成後方車流回堵，交通局正評估調整「雙左轉車道」，並同時增路口綠燈時間，改善現況。但葉也強調，每個路口紅綠燈等待週期180秒最理想，若各方向都要增加綠燈秒數，能抒解的車流量反而變少，正在與市警局討論短期能改善的解方。

民進黨議員陳淑華說，台灣大道塞車問題的確難解，「短期方案」建議先解決號誌問題，現在民眾反應經常走走停停，最好重新檢討秒數、有連慣性；再者是目前台灣大道的國道客運巴士每天上千車次，水湳轉運站速度要加快，抒解車流量。

葉昭甫表示，會聽取議員建議循序漸進逐階段檢討，水湳轉運站設計已送都市審議，委員還在討論中，盼今年定案、明年動工，但不是硬體建設好就能疏導，必須也與國道客運業者討論，是否願意抒解轉到水湳。

地方有不少意見，讓為打通市政路到工業區路段，可舒緩部分台灣大道車流。葉表示，這是「長期方案」涉及土地徵收問題，建設局已在進行中。

陳淑華說，市政路的確是另一條替代道路，但只會解決秋紅谷到工業區的塞車問題，大遠百、新光三越、市府周邊交通問題「先天條件不良」，現在後天要改善的確不易，短期建議從號誌連慣性、路網轉彎盤點思考下手，讓市民有感。

台中市台灣大道塞車問題，三朝都無解？交通局長葉昭甫表示，整體路網都要通盤檢討，不...
台中市台灣大道塞車問題，三朝都無解？交通局長葉昭甫表示，整體路網都要通盤檢討，不是單一路口取消禁止左轉就能解決，正在與市警局討論短期能改善的解方。圖／台中市交通局提供
分享

國道客運塞車車道

相關新聞

不想讓柯文哲預言成真 彰化縣長下達「節衣食縮」軍令狀

2019-08-28 20:32

【即時短評】財政寅吃卯糧 彰化縣財政危機浮現

2019-08-28 21:01

田中鎮養黑水虻吃廚餘 全鎮廚餘不夠吃

2019-08-28 19:32

廢印花稅綠批打臉自己 盧秀燕：中央補助到位就不反對

2019-08-28 19:59

社會局長李允傑盡心竭力 打造幸福台中

2019-08-28 19:13

南投橋聳雲天綠雕園區規畫出爐 鄉親憂難維護又沒吸引力

2019-08-28 15:51

熱啊！彰化縣今天最高溫是36.4度

2019-08-28 15:35

影視交流突破！中市新聞局與紐西蘭電影節將合作

2019-08-28 15:34

中市設二手袋回收站 捐袋集點還有機會抽中iPhone

2019-08-28 12:57

役男創意設計反酒駕大野狼 洲際球場民吸睛合影

2019-08-28 11:41

經長彰化座談 中小企業盼農地工廠解套

2019-08-28 00:03

中秋遊中台灣優惠 月餅嘗鮮、博月老幣

2019-08-27 23:51

台中市警局 花2億明年2月前搬新家

2019-08-27 23:46

盧秀燕重磅整軍 中市府新聘2副秘、調換4局長

2019-08-27 23:39

台中雙十公車明年上路 車資最多才10元

2019-08-27 23:07

「肉鬆巧克力」吃過嗎？埔里業者翻玩中秋搶商機

2019-08-27 18:29

影／禍不單行！彰化縣1養禽場中鏢 雞、鴨先後感染禽流感

2019-08-27 18:11

中市準社會局長彭懷真 依法借調並辭7項公益職務

2019-08-27 17:49

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

他健康減肥半年砍12公斤 兩關鍵全身運動、自帶便當

2019-08-28 10:02

「三浦春馬」市長妹妹穿牛仔裙陪跑 網友問：兩人只差5歲？

2019-08-28 09:21

要通了！ 台南白河往返嘉義高鐵站公車下月1日上路

2019-08-28 12:09

影／林右昌妹是正妹插畫家 海科館「大鯨魚」出自她手

2019-08-28 20:27

不想讓柯文哲預言成真 彰化縣長下達「節衣食縮」軍令狀

2019-08-28 20:32

海拔2千超級雲海 太平山莊：不該在此刻出現的美景

2019-08-28 10:07

田中鎮養黑水虻吃廚餘 全鎮廚餘不夠吃

2019-08-28 19:32

熱啊！彰化縣今天最高溫是36.4度

2019-08-28 15:35

中央說願全力配合愛情摩天輪 但卻發函高市府說沒土地

2019-08-28 21:08

竹市動物園導覽留下回憶感動 昆蟲氣象館10月底開幕

2019-08-28 12:57

根除「霸王車」 北市拖吊78輛車

2019-08-28 00:02

關子嶺溫泉套票下周一網路開賣 下殺33折

2019-08-28 07:37

北溝故宮山洞地主埋洞 台中市府：依法裁罰

2019-08-28 12:20

屏縣小黃公車九月推出全新服務 搭一次只要10元

2019-08-28 15:35

影／基隆月眉土資場只收半天 信義市場工程延宕攤商抱怨

2019-08-28 14:59

高雄六龜街道飄惡臭汙染源找到了！ 小農曬禽糞被裁罰

2019-08-28 14:48

北市單身青年及鼓勵婚育租金補貼 9月2日到27日受理申請

2019-08-28 08:33

無人駕駛巴士年底啟用 新北打造「無軌捷運」

2019-08-28 12:43

花蓮壽豐農田無水乾枯 台電發電廠趕工清淤

2019-08-28 13:05

久等了！高市愛情摩天輪 後天說明會

2019-08-28 00:14

【即時短評】財政寅吃卯糧 彰化縣財政危機浮現

2019-08-28 21:01

台灣大道塞車問題 台中三任市長都無解？

2019-08-28 21:34

南投橋聳雲天綠雕園區規畫出爐 鄉親憂難維護又沒吸引力

2019-08-28 15:51

竹縣綠美化 改善人行道、纜線下地

2019-08-27 23:05

「姜太公開運悠遊卡」168元開賣！ 加持錢母盼你一路發

2019-08-28 12:04

名列十大危險暖暖平交道改善 遮斷器已南移1.8公尺

2019-08-28 12:43

76歲高齡指導員攜手大學生 偏鄉健身房助長輩健康

2019-08-28 07:40

台中雙十公車明年上路 車資最多才10元

2019-08-27 23:07

大叔警露「臉」 狂吸2萬粉

2019-08-27 23:52

影／通了！如畫美景的三星安農溪 17.2公里北岸車道貫通

2019-08-28 14:11

台中市警局 花2億明年2月前搬新家

2019-08-27 23:46

美食平台進駐嘉義／3天2起外送員車禍 安全誰把關?

2019-08-27 23:54

基隆拖吊…仁愛區占7成 被要求通盤考量

2019-08-27 23:52

不讓詔安客家文化失傳 她每年帶英籍丈夫、兒女回娘家

2019-08-28 12:03

嘉義市清道專案啟動 黃敏惠：商家還路於民

2019-08-28 15:42

石化災民已受夠！環團要求高雄大社工業區履行降編承諾

2019-08-28 11:41

六龜飄惡臭 民怨「不能住了」

2019-08-27 23:46

閩南人也會講「恁仔細」 三義鄉公所衝客語認定百分百

2019-08-28 16:57

搶訂單！台南鮮果新加坡展售會 明起百家超市上架

2019-08-28 14:50

竹市多元閱讀活動31日登場 5歲以下可獲贈閱讀禮袋

2019-08-28 15:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top