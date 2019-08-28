【即時短評】財政寅吃卯糧 彰化縣財政危機浮現

2019-08-28 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣政府財政快被吃垮了，10多年來年年寅吃卯糧，還打腫臉充胖子，堅持推動非法定社福的國中小學生營養午餐，更舉債大發重陽敬老金；古有名訓「善門難開」，節流不易，開源更難，正在籌編的109年總預算，竟然只剩下7、8億元可自由運用，面對各項地方建設需求，財政危機浮現。

前縣長卓伯源任內，以彰化縣將擁有國光石化園區、中科四期二林基地，會吸引很多大廠進駐，稅收大幅增加，大膽推動免費學生營養午餐政策，每年吃掉8億多元；如今，國光石化計畫胎死腹中，中科二林基地開發案仍未通環評，猶是海市蜃樓，但免費營養午餐政策在強大的民意壓力下，縣府仍年年苦撐。

免費學生營養午餐是非法定的社福政策，因有掌聲與選舉，曾一度蔚為風潮，後來因監察院糾正，如今只剩彰化、南投、花蓮仍實施不排富的營養午餐，彰化縣國中、小學人數達9萬8千名，財政負擔最沉重。

去年前縣長魏明谷為競選連任，堅持兌現當初競選縣長的369重陽敬老金政見，決定舉債推動這項非法定的重陽敬老金社福，即65歲以上老人可分別領到3千元、6千元、9千元，因而排擠不少法定的社福。

現任縣長王惠美明知排富是「損人不利己」之舉，會流失部分選票，仍堅持排富，但也要花3億多元，這是一筆打水飄的財政支出，無助地方發展。

去年8月，台北市長柯文哲大砍重陽敬老金，引發民意反彈，他仍堅持將重陽敬老金定位「政策買票」，點名彰化縣財政接近負債警戒線，仍舉債8億元發放369重陽敬老金，為選舉加碼會讓台灣希臘化。