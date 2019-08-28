田中鎮養黑水虻吃廚餘 全鎮廚餘不夠吃

2019-08-28 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



黑水虻的成蟲可以作為飼料或肥料，也是鳥類的美食。記者凌筠婷／攝影 分享 facebook 日前因為非洲豬瘟疫情嚴重，國內的養豬業者不敢再用廚餘作為飼料，如何處理廚餘成為大問題。彰化鎮田中鎮公所清潔隊四處蒐集解決辦法，發現黑水虻可以有效去化廚餘，還特地到雲林縣取經學習，加上鎮長予以設備支持，如今已見成效，不但能系統化繁殖出第二代、第三代幼蟲，同時也輕鬆解決廚餘問題，甚至田中鎮的廚餘已經不夠吃，還得向外尋求廚餘來源。今天彰化縣長王惠美前往視察，相當讚許，期望推動全縣各鄉鎮跟進。

王惠美表示，過去廚餘通常都是由清潔隊回收之後供給養豬戶使用，但自從非洲豬瘟問題出現後，政府鼓勵養豬戶餵食飼料，導致鄉鎮廚餘處理成為問題。田中鎮長洪麗娜也說，養豬戶不收廚餘後，回收來的廚餘只能瀝乾後送至溪州焚化爐，但因為廚餘有水分，焚化廚餘會影響焚化爐的使用年限，因此認為應尋求更好的方法。當有人提到黑水虻可有效去化廚餘，她立刻全力支持清潔隊進行養殖研究。

田中鎮清潔隊隊長張家禎表示，隊內特地成立了5人養殖小組，研究如何養殖黑水虻，甚至到雲林縣口湖鄉清潔隊索取幼蟲，實驗了大半年，得到非常好的成效，至今繁殖和處理流程已經上手。張家禎說，黑水虻的幼蟲非常會吃，田中鎮每天約能收到600公斤廚餘，經脫水之後剩下約100公斤，已經不夠牠們吃，導致他們還得控制黑水虻繁殖的數量，同時還得到別的單位找廚餘，以免被吃垮。以田中鎮每個月能處理18.4公噸的廚餘量來計算，如果全彰化縣都以黑水虻來處理廚餘，每個月至少可以消化600公噸。

另外，為了降低處理廚餘時產生的異味，田中清潔隊將回收生廚餘的果皮部分製作成環境用酵素，讓廠區的環境不因此遭到破壞，還開放讓有需要的民眾拿廢電池來換，自從田中鎮公所清潔隊實施黑水虻廚餘去化，並加強資源回收宣導措施後，今年6月份的垃圾量已經比去年同期少了90公噸左右。