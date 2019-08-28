社會局長李允傑盡心竭力 打造幸福台中

2019-08-28 19:13 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



李允傑講求目標管理，8個月任內完成多項目標與制度，為打造幸福台中社會工作，奠之了一定的基礎。（photo by 劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook 「老少都顧好，年輕人沒煩惱」，這是台中市長盧秀燕所要完成的藍圖，也是社會局長李允傑上台後，即時落實執行的目標。他說，台中市一年新增2萬老年人口，對於長青福利，市長很重視，恢復老人健保是市長的重要政見之一。

但前市府團隊並未編列此筆預算，新市政團隊必須籌措出相關預算、經各項行政程序、由議會通過追加預算後，才能執行老人健保補助，在同仁全力以赴之下，終能在7月1日上路。

高齡時代 打造關懷據點

面對高齡化時代，台中市在社區老人關懷據點的設置上，共有374個據點，已是全台最多。關懷據點是老人健康預防策略重要的一環，包括社會參與、老人共餐、老少共學等，可促進銀髮族身心健康，減緩老化病痛，也因此台中護理之家病床使用數是六都最低。李允傑說，投資於老人關懷據點的經費低，卻可減少後續長照成本。台中這項政策執行成效，也獲得肯定。

盧秀燕的第二張支票是「公托倍增」。台中市是個成長都市，有許多年輕家庭，做好公托，能讓年輕父母較無後顧之憂，專心打拼。上任以來，李允傑即要求成立重大工程列管會報，共計有60多項工程列管，並納入KPI績效指標，採取全面品質管制（TQM）措施，改善了工程延宕的情況。至目前止，台中市已新增3所公托及1所親子館。

公托倍增 不辱使命

李允傑感到欣慰的是，之前林佳龍時代，4年只完成5所公托，但他上任8個月以來，除已完成3加1所，到年底還會有1加1所完成。合計今年一年就可新增4所公托，2所親子館。預計在盧秀燕這一任，共完成23加4所的公托與親子館。他期望，未來社會局持續朝向「托育升級，幸福加值」的方向繼續努力。

在建置制度的過程，李允傑採取目標管理、策略管理等方式，與社會局同仁一起打拼。在講求效率與盯進度的過程，同仁壓力難免較大；但現在多數同仁的士氣反而更高。李允傑也常在任務達成後，自掏腰包買飲料、請同仁聚餐。而部分同仁自動參加南天宮遶境、以及同仁請假等事，都曾被訛傳他有強制規定情事，這些無妄之災，如今都成為他公務生涯刻骨銘心的體驗！

到任8個月，雖然因外界一些雜音而讓社會局長李允傑意外下台。但他自認做事是一個「全力以赴，拼命三郎」型的主管，特別在績效的達成上，已經逐漸顯現；在制度建立方面，也呈現在系統的建制上。在工作上的努力，他已「問心無愧」。

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