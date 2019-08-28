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南投橋聳雲天綠雕園區規畫出爐 鄉親憂難維護又沒吸引力

2019-08-28 15:51聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣長林明溱今率縣府團隊會勘橋聳雲天綠雕園區預定地，且與地方交流座談。記者賴香...
南投縣長林明溱今率縣府團隊會勘橋聳雲天綠雕園區預定地，且與地方交流座談。記者賴香珊／攝影
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南投縣政府將斥資2668萬元改造國道六號國姓交流道「橋聳雲天」成「綠雕園區」，縣長林明溱、立委馬文君等人今前往會勘，但地方反映，花草植栽吸引力恐不足且難維護；另綠雕園區除管理維護費用，每年還得繳交租金給高速公路局，恐對縣庫造成負擔。

縣府指出，橋聳雲天綠雕園區預定地位在國姓交流道橋下國有地，占地約9公頃，經規畫，入口處設停車場粗估可容納60輛車，入口廣場設計糯米橋意象，擁福龜、石虎、黑熊等造形綠雕，且有花海、步道、市集、兒童遊具等區域，種植繡球花、五葉松、落羽松等。

但福龜村長邱昌賢說，以台中花博的賠錢經驗來看，多數遊客對花花草草興趣不大，且花草植栽不僅不好變化更難維護，可考慮廣植四季換色、好照顧且受人喜愛的落羽松為宜；當地鄉親憂心花草綠雕對遊客吸引力恐不足。

議員林芳伃、縣政顧問邱美玲則建議，目前規畫停車位約60個太少應增加，且植栽管理維護成本高而得慎選種類；林明溱則回應，將依地方意見調整設計，而綠雕園區未來可望串連草屯藝術大道、九九峰生態園區、可愛世界等景點，帶動中潭公路旅遊風潮。

針對土地租金和管理維護費用，馬文君表示，縣府向高公局租地每年得支付租金60多萬元，高公局不僅收租，還能省下200多萬元養護費用，為顧及地方財政沉重，她將向觀光局、高公局爭取寬列補助經費。

南投縣長林明溱今率縣府團隊會勘橋聳雲天綠雕園區預定地，且與地方交流座談。記者賴香...
南投縣長林明溱今率縣府團隊會勘橋聳雲天綠雕園區預定地，且與地方交流座談。記者賴香珊／攝影
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南投縣長林明溱（左2）、立委馬文君（左1）等人今會勘橋聳雲天綠雕園區預定地，且與...
南投縣長林明溱（左2）、立委馬文君（左1）等人今會勘橋聳雲天綠雕園區預定地，且與地方交流座談。記者賴香珊／攝影
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南投縣長林明溱（右2）、立委馬文君（右1）等人今會勘橋聳雲天綠雕園區預定地，且與...
南投縣長林明溱（右2）、立委馬文君（右1）等人今會勘橋聳雲天綠雕園區預定地，且與地方交流座談。記者賴香珊／攝影
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南投縣長林明溱（右1）、立委馬文君（右2）等人今會勘橋聳雲天綠雕園區預定地，但地...
南投縣長林明溱（右1）、立委馬文君（右2）等人今會勘橋聳雲天綠雕園區預定地，但地方憂心園區沒吸引力又難維護。記者賴香珊／攝影
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