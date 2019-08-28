機構坐月子？請月嫂？比品質也比專業

2019-08-28 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



傳統觀念，產婦坐月子6周、42天，包括產後護理之家，月嫂、月子餐等行業應運而生。台中市衛生局統計，台中市目前機構式的坐月子之家共34家。市場競爭激烈，不但比住的環境品質、月子餐，還比照護專業，每年8、9月旺季，一床難求，甚至有產婦一確定懷孕就積極找尋。

家請月嫂幫忙CP值高，也是選項。台中市社會局說明，台中市府開辦台中市到宅坐月子服務媒合平台，參與月嫂媒介平台的月嫂需上完相關課程，產婦聘用平台介紹的月嫂30天，市府補助80小時、2萬元。

台中市林新醫院、中國附醫等大型醫院推出產後護理之家，近期麗寶集團在台中市北區以全新獨棟大樓開設麗馨國際護理之家，台中市七期重劃區內則有百悅庄產後護理之家等進駐。

業者統計，台中市每月新生兒約700人到1000人，全台中市34家產後護理之家，不少業者強調飯店管理、專業服務等，日收費依房間的坪數從5千多到1萬多元不等。

許姓孕婦說，第一胎請婆婆幫忙坐月子，採買、煮月子餐辛苦，菜色餐餐麻油腰花、雞酒和高麗菜，沒有變化，婆婆愛心料理要吃光光，孩子白天睡飽飽，晚上哭鬧只能孤軍奮戰，不能洗頭、不能看電視，也不能出門，快悶壞了，第二胎她不想再勞煩婆婆，找月嫂還要溝通工作內容、買菜另計等很麻煩，早早就預訂坐月子中心。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標二媳婦黃子涵說，她前二胎都在自家餐廳旁的百悅庄產後護理之家坐月子，第三胎也早早預訂。她喜歡坐月子像住飯店、度假，有雙護理長照顧她和孩子，還有瑜珈、SPA、整骨、塑身等課程，產後紓壓又可恢復好身材。