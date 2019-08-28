親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨／「韓國瑜為你撐腰」 國政顧問團明提青年政策

獨／普悠瑪案第二波懲處 司機尤振仲最重、運務處長加重處分

機構坐月子？請月嫂？比品質也比專業

2019-08-28 10:05聯合報 記者趙容萱╱即時報導

傳統觀念，產婦坐月子6周、42天，包括產後護理之家，月嫂、月子餐等行業應運而生。台中市衛生局統計，台中市目前機構式的坐月子之家共34家。市場競爭激烈，不但比住的環境品質、月子餐，還比照護專業，每年8、9月旺季，一床難求，甚至有產婦一確定懷孕就積極找尋。

家請月嫂幫忙CP值高，也是選項。台中市社會局說明，台中市府開辦台中市到宅坐月子服務媒合平台，參與月嫂媒介平台的月嫂需上完相關課程，產婦聘用平台介紹的月嫂30天，市府補助80小時、2萬元。

台中市林新醫院、中國附醫等大型醫院推出產後護理之家，近期麗寶集團在台中市北區以全新獨棟大樓開設麗馨國際護理之家，台中市七期重劃區內則有百悅庄產後護理之家等進駐。

業者統計，台中市每月新生兒約700人到1000人，全台中市34家產後護理之家，不少業者強調飯店管理、專業服務等，日收費依房間的坪數從5千多到1萬多元不等。

許姓孕婦說，第一胎請婆婆幫忙坐月子，採買、煮月子餐辛苦，菜色餐餐麻油腰花、雞酒和高麗菜，沒有變化，婆婆愛心料理要吃光光，孩子白天睡飽飽，晚上哭鬧只能孤軍奮戰，不能洗頭、不能看電視，也不能出門，快悶壞了，第二胎她不想再勞煩婆婆，找月嫂還要溝通工作內容、買菜另計等很麻煩，早早就預訂坐月子中心。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標二媳婦黃子涵說，她前二胎都在自家餐廳旁的百悅庄產後護理之家坐月子，第三胎也早早預訂。她喜歡坐月子像住飯店、度假，有雙護理長照顧她和孩子，還有瑜珈、SPA、整骨、塑身等課程，產後紓壓又可恢復好身材。

麗馨國際護理總監蔡宜澖說，麗馨產後護理之家主打媽媽、寶寶專業照護，包括下午茶的1天6餐月子餐，還開設親子教室課程，有母嬰護理、親子共讀、繪本說故事等，也安排產後瑜珈、天然精油芳香紓壓、香薰蠟片、精油擴香石、收涎糖霜餅乾等，讓媽媽放鬆紓壓。

台中市產後護理之家市場競爭激烈，有業者推出與飯店同等級的舒適空間。記者趙容萱／攝...
台中市產後護理之家市場競爭激烈，有業者推出與飯店同等級的舒適空間。記者趙容萱／攝影
分享
台中市產後護理之家市場競爭激烈，麗馨國際護理之家推出與飯店同等級的月子餐，強調1...
台中市產後護理之家市場競爭激烈，麗馨國際護理之家推出與飯店同等級的月子餐，強調1天6餐，菜色不重複。記者趙容萱／攝影
分享
台中市產後護理之家市場競爭激烈，百悅庄產後護理之家強調雙護理長制，同時照顧產婦與...
台中市產後護理之家市場競爭激烈，百悅庄產後護理之家強調雙護理長制，同時照顧產婦與嬰兒。記者趙容萱／攝影
分享
月嫂指導新手爸媽育兒技巧。圖／台中市社會局提供
月嫂指導新手爸媽育兒技巧。圖／台中市社會局提供
分享
月嫂指導新手爸媽育兒技巧。圖／台中市社會局提供
月嫂指導新手爸媽育兒技巧。圖／台中市社會局提供
分享
大甲鎮瀾宮董事長顏清標二媳婦黃子涵喜歡坐月子有住飯店、度假的感覺，早早預訂產後護...
大甲鎮瀾宮董事長顏清標二媳婦黃子涵喜歡坐月子有住飯店、度假的感覺，早早預訂產後護理之家。記者趙容萱／攝影
分享

台中市坐月子婆婆

相關新聞

中秋遊中台灣優惠 月餅嘗鮮、博月老幣

2019-08-27 23:51

台中市警局 花2億明年2月前搬新家

2019-08-27 23:46

盧秀燕重磅整軍 中市府新聘2副秘、調換4局長

2019-08-27 23:39

台中雙十公車明年上路 車資最多才10元

2019-08-27 23:07

「肉鬆巧克力」吃過嗎？埔里業者翻玩中秋搶商機

2019-08-27 18:29

影／禍不單行！彰化縣1養禽場中鏢 雞、鴨先後感染禽流感

2019-08-27 18:11

中市準社會局長彭懷真 依法借調並辭7項公益職務

2019-08-27 17:49

沒腥味品質佳 芳苑模範農民鴨蛋首度挺進超市銷售

2019-08-27 16:44

小心荷包！草屯這處騎樓9月起禁菸 違者恐罰萬元

2019-08-27 16:23

台中市府人事調整 前市長林佳龍：希望愈來愈好

2019-08-27 16:18

盧秀燕整軍 中市府換6將

2019-08-27 14:14

3C產品推陳出新 報廢品當垃圾處理造成二次汙染

2019-08-27 12:50

清水這支移動測速機20多年了還有在拍？ 警：這支是真的

2019-08-27 11:36

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

捷運板橋站更名「新北市政府站」 新北捷：提升能見度

2019-08-27 18:44

影／「窮縣」苗栗招商逾8千億 薪資竟超越三都

2019-08-27 15:28

明年上路！台中免費公車再進化 最多只收「10元」

2019-08-27 11:42

六龜「雞屎臭」發威 居民直呼快不能住了

2019-08-27 16:45

清水這支移動測速機20多年了還有在拍？ 警：這支是真的

2019-08-27 11:36

林右昌今夜跑爆料「兇手」可能陪跑 她喊：大哥帥回來

2019-08-27 11:06

藍花蓮縣黨部風波再起 新舊主委搶普度互槓

2019-08-27 17:05

影／宜蘭最後一家妓院熄燈 女兒：我們以媽媽為榮

2019-08-27 16:09

班班有冷氣吹是真的 頭份市公所補助4000萬元促成

2019-08-27 16:43

影／林右昌夜跑發豪語3個月減10多公斤 妹妹也陪跑

2019-08-27 21:24

「三浦春馬」市長妹妹穿牛仔裙陪跑 網友問：兩人只差5歲？

2019-08-28 09:21

走入歷史 宜蘭最後一戶合法性交易場所熄燈

2019-08-27 11:00

陽光帥警參加世界警消運動會 不負眾望奪得3銀1銅

2019-08-27 20:00

羅東至太平山森鐵將復駛？ 政院定位觀光鐵道先規劃

2019-08-27 18:39

不再走狹窄昏暗涵洞 斗南外環道、台一丁交叉路口有解

2019-08-27 16:36

小心荷包！草屯這處騎樓9月起禁菸 違者恐罰萬元

2019-08-27 16:23

基隆違規拖吊7成集中在仁愛區 愛一路最多

2019-08-27 14:45

海拔2千超級雲海 太平山莊：不該在此刻出現的美景

2019-08-28 10:07

中市準社會局長彭懷真 依法借調並辭7項公益職務

2019-08-27 17:49

雲林最大的眷村園區啟用 成為最夯的文化新景點

2019-08-27 13:55

蘇治芬再槓張麗善 雲林縣府：感到遺憾、悲哀

2019-08-27 13:05

他健康減肥半年砍12公斤 兩關鍵全身運動、自帶便當

2019-08-28 10:02

巨人木屐壞了！他重新製鞋打造竹崎水道頭新意象

2019-08-27 12:39

北市承德汽車商圈再開拆 業者自己來

2019-08-27 11:02

影／禍不單行！彰化縣1養禽場中鏢 雞、鴨先後感染禽流感

2019-08-27 18:11

久等了！高市愛情摩天輪 後天說明會

2019-08-28 00:14

北市單身青年及鼓勵婚育租金補貼 9月2日到27日受理申請

2019-08-28 08:33

竹縣客家青農赴澳推農產品 踏出青農產品外銷第一步

2019-08-27 14:15

剷除停車位霸王 北市拖吊78輛久停車輛

2019-08-27 14:07

盧秀燕整軍 中市府換6將

2019-08-27 14:14

76歲高齡指導員攜手大學生 偏鄉健身房助長輩健康

2019-08-28 07:40

新竹「城市之森」生活藝術節 周末登場

2019-08-27 14:10

請工會幹部看電影 韓國瑜：市府與工會是夥伴關係

2019-08-27 15:09

影／台南大內99歲接生婆故事 新書發表場面感人

2019-08-27 15:54

新北學童交通違規這些最多 侯友宜盯改善：我會去檢查

2019-08-27 14:49

是誰？宜蘭童玩節70萬汽車中獎人等嘸人 再抽出幸運兒

2019-08-27 14:16

雲林偏鄉學生英語難得榜首 張嘉郡貼紅榜祝賀

2019-08-27 19:57

台中市府人事調整 前市長林佳龍：希望愈來愈好

2019-08-27 16:18

台中雙十公車明年上路 車資最多才10元

2019-08-27 23:07

「肉鬆巧克力」吃過嗎？埔里業者翻玩中秋搶商機

2019-08-27 18:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top