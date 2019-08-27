影／「媽媽支持電競」 台中電競嘉年華9月登場

2019-08-27 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



打造運動「酷」城市！2019台中電競嘉年華9月20至22日在弘光科技大學登場，今年亮點是3天依序主辦「校園盃」傳說對決、「市民盃」拳皇與侍魂曉、「國際戰隊PK賽」英雄聯盟，市長盧秀燕說，「媽媽支持玩電競」，Just do it！

台中市運動局今天舉辦宣傳活動，活動代言人統神張嘉航、前閃電狼明星選手TOM陳威霖、MMD游立宏化身賽車手，市長盧秀燕也與台中體育總會電競委員會主任委員、市議員江肇國一起賽車模擬賽。

現場也搬來一座宏碁支援展示的電競艙，運動局長李昱叡說，這座價值近千萬的電競設備，全台僅有3座，市民可把握「台中電競嘉年華」3天體驗虛擬實境顯示器的飛行駕駛。

盧秀燕也進入電競艙，化身飛行員試駕幻象2000。她分享開賽車的體驗，很擔心開太慢被開罰單，但媽媽一定都是安全駕駛；飛行模擬艙90％擬真，就像在天空遨遊，「這在一般遊樂場玩不到，市民一定要去體驗試開」。

台中體育總會電競主委江肇國說，「電競」已列入亞運項目，是國家發展重點，早已跳脫過去不用功讀書，才打電動的刻板印象，「電競是一項專業」，需要培訓，許多選手陸續在國際上為台灣發光發熱，從前市長林佳龍到現任市長盧秀燕都願意投入「電競運動」，值得肯定。