親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

果粉快更新！蘋果爆重大漏洞緊急釋出最新iOS 12.4.1

影／「媽媽支持電競」 台中電競嘉年華9月登場

2019-08-27 18:59聯合報 記者喻文玟╱即時報導

打造運動「酷」城市！2019台中電競嘉年華9月20至22日在弘光科技大學登場，今年亮點是3天依序主辦「校園盃」傳說對決、「市民盃」拳皇與侍魂曉、「國際戰隊PK賽」英雄聯盟，市長盧秀燕說，「媽媽支持玩電競」，Just do it！

台中市運動局今天舉辦宣傳活動，活動代言人統神張嘉航、前閃電狼明星選手TOM陳威霖、MMD游立宏化身賽車手，市長盧秀燕也與台中體育總會電競委員會主任委員、市議員江肇國一起賽車模擬賽。

現場也搬來一座宏碁支援展示的電競艙，運動局長李昱叡說，這座價值近千萬的電競設備，全台僅有3座，市民可把握「台中電競嘉年華」3天體驗虛擬實境顯示器的飛行駕駛。

盧秀燕也進入電競艙，化身飛行員試駕幻象2000。她分享開賽車的體驗，很擔心開太慢被開罰單，但媽媽一定都是安全駕駛；飛行模擬艙90％擬真，就像在天空遨遊，「這在一般遊樂場玩不到，市民一定要去體驗試開」。

台中體育總會電競主委江肇國說，「電競」已列入亞運項目，是國家發展重點，早已跳脫過去不用功讀書，才打電動的刻板印象，「電競是一項專業」，需要培訓，許多選手陸續在國際上為台灣發光發熱，從前市長林佳龍到現任市長盧秀燕都願意投入「電競運動」，值得肯定。

李昱叡表示，運動局非常重視電競產業，目前國際間積極發展，台中不能缺席，今年活動邀在地大學、高中共同參加，並規劃論壇，未來盼結合全國推動電競的學校一起參與，發展台中電競產業。

台中市長盧秀燕體驗宏碁支援展示的電競艙，模擬試飛幻象2000，這樣頂級的電競設備...
台中市長盧秀燕體驗宏碁支援展示的電競艙，模擬試飛幻象2000，這樣頂級的電競設備全台僅有3座。記者喻文玟／攝影
分享
2019台中電競嘉年華 9 月 20 至 22 日在弘光科技大學登場，今年有「傳...
2019台中電競嘉年華 9 月 20 至 22 日在弘光科技大學登場，今年有「傳說對決」、「拳皇與侍魂曉」與國際戰隊PK賽「英雄聯盟」，市民可至現場體驗。記者喻文玟／攝影
分享
台中市長盧秀燕（左）與台中體育總會電競委員會主任委員、議員江肇國（右）進行賽車模...
台中市長盧秀燕（左）與台中體育總會電競委員會主任委員、議員江肇國（右）進行賽車模擬賽。記者喻文玟／攝影
分享
2019台中電競嘉年華 9 月 20 至 22 日在弘光科技大學登場，今年有「傳...
2019台中電競嘉年華 9 月 20 至 22 日在弘光科技大學登場，今年有「傳說對決」、「拳皇與侍魂曉」與國際戰隊PK賽「英雄聯盟」，市民可至現場體驗。記者喻文玟／攝影
分享
台中市長盧秀燕昨天體驗宏碁支援展示的電競艙，模擬試飛幻象2000，這樣頂級的電競...
台中市長盧秀燕昨天體驗宏碁支援展示的電競艙，模擬試飛幻象2000，這樣頂級的電競設備全台僅有3座。記者喻文玟／攝影
分享
台中市長盧秀燕（左）與台中體育總會電競委員會主任委員、議員江肇國（右）進行賽車模...
台中市長盧秀燕（左）與台中體育總會電競委員會主任委員、議員江肇國（右）進行賽車模擬賽。記者喻文玟／攝影
分享

盧秀燕體育

相關新聞

「肉鬆巧克力」吃過嗎？埔里業者翻玩中秋搶商機

2019-08-27 18:29

中市準社會局長彭懷真 依法借調並辭7項公益職務

2019-08-27 17:49

沒腥味品質佳 芳苑模範農民鴨蛋首度挺進超市銷售

2019-08-27 16:44

小心荷包！草屯這處騎樓9月起禁菸 違者恐罰萬元

2019-08-27 16:23

台中市府人事調整 前市長林佳龍：希望愈來愈好

2019-08-27 16:18

盧秀燕整軍 中市府換6將

2019-08-27 14:14

3C產品推陳出新 報廢品當垃圾處理造成二次汙染

2019-08-27 12:50

清水這支移動測速機20多年了還有在拍？ 警：這支是真的

2019-08-27 11:36

醫院、企業跨足產後護理之家 坐月子商機大戰

2019-08-27 00:00

溫網室吹垮 大埔里農損慘重

2019-08-26 23:52

救災過勞？ 南投仁愛鄉建設課長猝死辦公室

2019-08-26 23:40

台中智慧營運中心 市府將重新定位

2019-08-26 23:39

打造智慧、低碳、無煤城市 盧秀燕9月訪歐 赴英荷取經

2019-08-26 23:34

影／仁愛公所課長猝逝死因出爐 盡忠職守最後身影曝光

2019-08-26 20:10

德國奧林匹克廚藝競賽試菜 珍奶冰淇淋、蔥油餅入菜

2019-08-26 18:27

社頭農會補助芭樂套袋 今年擴大全鄉可申請

2019-08-26 18:23

藍雅惠獲優秀青年 和學生交心他們用好成績回報

2019-08-26 17:06

便利店也成禁菸場所 醫療機構旁畫管制區最高罰1萬

2019-08-26 16:51

久病床前有外籍看護 勞工局：同理與溫暖多個家人

2019-08-26 13:59

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

盧秀燕9月初赴歐10天 考察無煤與低碳城市

2019-08-26 18:52
看更多

熱門文章

影／「窮縣」苗栗招商逾8千億 薪資竟超越三都

2019-08-27 15:28

明年上路！台中免費公車再進化 最多只收「10元」

2019-08-27 11:42

影／龜山島上龜尾湖驚見黃金大鱸鰻 像小腿一樣粗

2019-08-26 20:54

影／仁愛公所課長猝逝死因出爐 盡忠職守最後身影曝光

2019-08-26 20:10

林右昌今夜跑爆料「兇手」可能陪跑 她喊：大哥帥回來

2019-08-27 11:06

清水這支移動測速機20多年了還有在拍？ 警：這支是真的

2019-08-27 11:36

走入歷史 宜蘭最後一戶合法性交易場所熄燈

2019-08-27 11:00

藍花蓮縣黨部風波再起 新舊主委搶普度互槓

2019-08-27 17:05

捷運板橋站更名「新北市政府站」 新北捷：提升能見度

2019-08-27 18:44

大倉久和飯店來高雄 明年動工

2019-08-26 23:38

班班有冷氣吹是真的 頭份市公所補助4000萬元促成

2019-08-27 16:43

六龜「雞屎臭」發威 居民直呼快不能住了

2019-08-27 16:45

支持籃球運動 韓國瑜與2百國高中生看電影「下半場」

2019-08-26 20:12

影／宜蘭最後一家妓院熄燈 女兒：我們以媽媽為榮

2019-08-27 16:09

基隆違規拖吊7成集中在仁愛區 愛一路最多

2019-08-27 14:45

昨晚吹北風漂流木全被帶出場 富岡離島客輪下午恢航

2019-08-27 10:28

北市承德汽車商圈再開拆 業者自己來

2019-08-27 11:02

不再走狹窄昏暗涵洞 斗南外環道、台一丁交叉路口有解

2019-08-27 16:36

影／挽救流失民意 盧秀燕今天宣布重大人事異動

2019-08-27 10:39

蘇治芬再槓張麗善 雲林縣府：感到遺憾、悲哀

2019-08-27 13:05

嘉南高中拍賣 底價不到4000萬

2019-08-26 23:42

小心荷包！草屯這處騎樓9月起禁菸 違者恐罰萬元

2019-08-27 16:23

雲林最大的眷村園區啟用 成為最夯的文化新景點

2019-08-27 13:55

中市準社會局長彭懷真 依法借調並辭7項公益職務

2019-08-27 17:49

羅東至太平山森鐵將復駛？ 政院定位觀光鐵道先規劃

2019-08-27 18:39

巨人木屐壞了！他重新製鞋打造竹崎水道頭新意象

2019-08-27 12:39

台中智慧營運中心 市府將重新定位

2019-08-26 23:39

竹縣客家青農赴澳推農產品 踏出青農產品外銷第一步

2019-08-27 14:15

剷除停車位霸王 北市拖吊78輛久停車輛

2019-08-27 14:07

台南員警掃盪討債集團 愛爾麗總裁頒發破案獎金勉勵

2019-08-27 10:09

醫院、企業跨足產後護理之家 坐月子商機大戰

2019-08-27 00:00

擴廠環評遭抗議 業者：已投資4億防空汙

2019-08-26 23:45

北台灣媽祖節 首辦海陸遶境

2019-08-27 00:18

捷運三鶯線延伸八德 預估2028年通車

2019-08-26 23:37

高雄提都市設計 打造不怕淹城市

2019-08-26 23:34

基平隧道限速50…赫見飆速192 重罰2.4萬元

2019-08-27 00:12

辦案高手南市刑大分隊長陳建順 培訓新秀刑警傾囊相授

2019-08-27 07:36

棄檳榔轉種無花果 六旬果農架網站自產自銷

2019-08-27 07:35

新北兩用袋文創新款 倒垃圾也能追愛

2019-08-27 00:38

廠商搶進 宜科將擺脫蚊子園區

2019-08-26 23:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top