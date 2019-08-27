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「肉鬆巧克力」吃過嗎？埔里業者翻玩中秋搶商機

2019-08-27 18:29聯合報 記者賴香珊╱即時報導

中秋節將屆，南投縣埔里鎮業者玩創意搶商機，大黑松小倆口元首館過中秋，更幫月下老人慶生辦單身聯誼，還限量首發月老幣；妮娜巧克力夢想城堡不僅將巧克力做成月餅造型，更顛覆傳統包入鹹蛋黃、肉鬆等內餡的超狂「鹹味」巧克力。

妮娜巧克力夢想城堡指出，中秋節應景就是要吃文旦、月餅，妮娜因此利用巧克力融化後的可塑性，以及可填充內餡的優勢，以傳統本味、創新風味來「翻玩」這兩個元素，研製出月餅造型，且顛覆苦甜巧克力口味的「鹹味巧克力」。

而小巧可愛的月餅造型巧克力，裡頭包的竟是「紅豆肉鬆鹹蛋黃」、「芋頭肉鬆鹹蛋黃」等鹹的月餅內餡，紅豆和芋頭的甜味、肉鬆和鹹蛋黃的鹹味，以及巧克力的苦味交織出完全不一樣的風味，傳統卻又創新，很適合愛嘗鮮的消費者。

妮娜巧克力夢想城堡表示，使用傳統月餅內餡，同時也保留「蔓越莓麻糬」、「綠豆沙牛奶」、「文旦香橙甘納許」等酸甜或大眾較習慣的巧克力口味，也應景將巧克力做成各色月餅造型來區隔口味，盼擴大客群，也瞄準中秋送禮商機。

同樣為在埔里的大黑松小倆口元首館則是在中秋前限量推出「月老金幣」，並舉辦單身聯誼活動；館方表示，農曆8月15日中秋節，也是月下老人誕辰，而因館區內有座「月老教堂」，因此推出「月老金幣」和聯誼活動，盼促成美滿姻緣。

中秋節當天將開放20名單身者報名參加，之後會分組遊園進行合作尋寶挑戰；此外，從今起開放遊客擲筊求取「月老金幣」，遊客準備糖果甜食等到月老教堂獻禮祭拜，擲出聖筊即可得賜姻緣紅線和金幣，每天限量10個，發完為止。

南投縣埔里鎮妮娜巧克力夢想城堡顛覆傳統，將鹹蛋黃、肉鬆等內餡包進月餅造型的巧克力...
南投縣埔里鎮妮娜巧克力夢想城堡顛覆傳統，將鹹蛋黃、肉鬆等內餡包進月餅造型的巧克力。圖／妮娜巧克力夢想城堡提供
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南投縣埔里鎮妮娜巧克力夢想城堡顛覆傳統，將鹹蛋黃、肉鬆等內餡包進月餅造型的巧克力...
南投縣埔里鎮妮娜巧克力夢想城堡顛覆傳統，將鹹蛋黃、肉鬆等內餡包進月餅造型的巧克力。圖／妮娜巧克力夢想城堡提供
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大黑松小倆口元首館過中秋辦單身聯誼幫月下老人慶生，更從今起開放擲筊求取月老幣，每...
大黑松小倆口元首館過中秋辦單身聯誼幫月下老人慶生，更從今起開放擲筊求取月老幣，每天限量10個。記者賴香珊／攝影
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妮娜月餅造型巧克力裡頭包的竟是紅豆肉鬆鹹蛋黃、芋頭肉鬆鹹蛋黃等傳統月餅內餡。圖／...
妮娜月餅造型巧克力裡頭包的竟是紅豆肉鬆鹹蛋黃、芋頭肉鬆鹹蛋黃等傳統月餅內餡。圖／妮娜巧克力夢想城堡提供
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南投縣埔里鎮妮娜巧克力夢想城堡顛覆傳統，將鹹蛋黃、肉鬆等內餡包進月餅造型的巧克力...
南投縣埔里鎮妮娜巧克力夢想城堡顛覆傳統，將鹹蛋黃、肉鬆等內餡包進月餅造型的巧克力。圖／妮娜巧克力夢想城堡提供
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大黑松小倆口元首館過中秋辦單身聯誼幫月下老人慶生，更從今起開放擲筊求取月老幣，每...
大黑松小倆口元首館過中秋辦單身聯誼幫月下老人慶生，更從今起開放擲筊求取月老幣，每天限量10個。記者賴香珊／攝影
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巧克力中秋節月餅

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