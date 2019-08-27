影／禍不單行！彰化縣1養禽場中鏢 雞、鴨先後感染禽流感

2019-08-27 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



2月間彰化縣爆發今年第一場感染禽流感的芳苑鄉土雞場，今天再傳飼養的肉鴨體內確診也有H5N2亞型高病原性禽流感病毒，彰化縣動物防疫所立刻進場撲殺飼養的444隻肉鴨，附近周圍1公里內有41場禽場，都列入全面消毒與監控對象。

「這是彰化縣今年第13場禽流感疫情。」動防所所長董孟治說，禽流感疫情原本好發於每年9月到隔年4月，民國104年發生H5N2亞型高病原性禽流感病毒後，因這個病毒比較耐熱，所以變成全年都可能發生，養禽業者的防疫工作絕不能稍有輕忽。

董孟治說，農委會家畜衛生試驗所今天上午通報，確診這場禽場的肉鴨體內有H5N2亞型高病原性禽流感病毒，早在今年2月17日就發生飼養的土雞感染H5N2亞型高病原性禽流感疫情，當時場內3萬2840隻土雞全部撲殺，並全場噴藥消毒；沒想到事隔半年，業者飼養的肉鴨也感染病毒。

鴨隻感染高病原性禽流感病毒多無明顯臨床症狀，即體內有病毒，或發生疫情，外表都不易觀察出來，不像雞群感染H5N2亞型高病原性禽流感後，會出現異常的大量暴斃現象。董孟治說，這次是動防所主動監測，即隨機抽檢發現。