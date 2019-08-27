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沒腥味品質佳 芳苑模範農民鴨蛋首度挺進超市銷售

2019-08-27 16:44聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣芳苑鄉蛋鴨農吳鴻基8年前回到家鄉接手養鴨產業，他逐步改良傳統養禽設備，設置高床化地板，避免鴨群踩踏糞便，減少鴨隻感染機會，生產的鴨蛋乾淨、賣像佳，因多項首創改善產業環境，獲得去年全國模範農民表揚。

台灣蛋鴨全國約有300萬隻，且逐年成長，吳鴻基說，台灣鴨蛋做成皮蛋、鹹蛋、鹹鴨蛋品質好，外銷為主力，有8成銷往加拿大、馬來西亞、香港等華人所在區，但因蛋鴨攝取魚粉，鴨蛋縱然營養成分高，卻因有腥味，國內市場受限，他與中興大學產學合作，在飼料中加入益生菌，鴨隻更健康，產下的鴨蛋也降低腥騷味，消費者接受度高，他的鴨蛋今年將首度進到生鮮超市銷售。

傳統養鴨戶以平地放養最多，吳鴻基幾年前為降低野鳥前來搶食造成的飼料損失，搭建起圍網，依天候將帆布拉起或遮蔽，調節溫度和通風，也不以「籠飼」飼養，讓蛋鴨有足夠空間活動，避免碰撞。

近年天氣變化大，有時一天溫差達10度，對傳統養禽戶是重重考驗，吳鴻基說，自己飼養的蛋鴨體質強健，每年死亡率僅約5到10％，比傳統飼養存活率來的好，產業勢必得提升才能走下去。

吳鴻基發現，蛋鴨跟貓一樣愛乾淨，環境髒亂會影響牠們心情與產蛋率，以往鴨群踩在傳統水泥地上，常沾粘到自己的糞便，鴨蛋也受汙染，他因此架高鴨隻踩踏地面，並鋪設洞洞地板，方便以水柱清洗，他也研發升降式集蛋箱，避免蛋鴨農長期彎腰撿蛋造成職業傷害，提升撿蛋率。

「模範農民」彰化蛋鴨農吳鴻基。記者林敬家／攝影
「模範農民」彰化蛋鴨農吳鴻基。記者林敬家／攝影
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彰化蛋鴨農吳鴻基讓飼養環境升級，鴨蛋品質佳將進到生鮮超市銷售。 記者林敬家／攝影
彰化蛋鴨農吳鴻基讓飼養環境升級，鴨蛋品質佳將進到生鮮超市銷售。 記者林敬家／攝影
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