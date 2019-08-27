親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

柯文哲見蔡衍明是她帶去？簡余晏：2人又見9次請誠實面對

日職／王柏融代打吞K 連12打數無安打

草讚屋庇護商店月餅美味 有總統級肯定

2019-08-27 16:22中央社 南投縣27日電

協助身心障礙者職業復健的草讚屋庇護商店推出中秋禮盒，為鼓勵病友，總統府連續第4年採購近200盒月餅鳳梨酥，總統級肯定讓病友很感動，今天持續趕工，要用美味回饋支持。

衛生福利部草屯療養院復健病友經專業烘焙師傅指導，搭配藝術創作製作小月餅、土鳳梨酥等中秋節禮盒，色香味俱全，總統府為鼓勵病友與關懷弱勢，連續第4年向草屯療養院「草讚屋庇護商店」購買近200盒月餅及鳳梨酥，「總統級」肯定讓病友感到很榮耀。

另外，南投縣政府與各部立醫院也訂購500多盒，加上員工及一般民眾訂單，今年近千盒產能已預購銷售一空，病友們近期不斷趕工，要用美味回饋各界支持。

草屯療養院臨床心理科主任兼草讚屋庇護商店負責人黃裕達今天說，身心障礙者在競爭性就業環境常遇到困境與另眼相待，難獨自克服職場限制，尤其精神障礙者因社交職業功能受損及社會標籤化影響，挑戰更多，但透過職業復健，除可提供漸進式工作能力訓練，更重要是在友善與支持環境中提升自我信心。

黃裕達表示，結合醫院附設的社區復健中心及庇護商店人員指導，病友烘焙的中秋月餅不添加人工香精及色素，土鳳梨酥及小月餅內餡濃郁、餅皮酥香，每年都受各界歡迎，今年更在總統府與南投縣政府等機構及民眾熱情支持下，大力提振病友信心。

草屯療養院院長簡以嘉說，院方除精神醫療服務，也非常重視病友工作與生活復健，獨創完整的五階多元職能復健模式，從最基礎生活訓練，逐步進階到支持性、競爭性工作訓練，以協助康復者順利回歸社區，並成為具功能性及生產力的獨立自主角色。

鳳梨酥復健月餅

相關新聞

小心荷包！草屯這處騎樓9月起禁菸 違者恐罰萬元

2019-08-27 16:23

台中市府人事調整 前市長林佳龍：希望愈來愈好

2019-08-27 16:18

盧秀燕整軍 中市府換6將

2019-08-27 14:14

3C產品推陳出新 報廢品當垃圾處理造成二次汙染

2019-08-27 12:50

清水這支移動測速機20多年了還有在拍？ 警：這支是真的

2019-08-27 11:36

醫院、企業跨足產後護理之家 坐月子商機大戰

2019-08-27 00:00

溫網室吹垮 大埔里農損慘重

2019-08-26 23:52

救災過勞？ 南投仁愛鄉建設課長猝死辦公室

2019-08-26 23:40

台中智慧營運中心 市府將重新定位

2019-08-26 23:39

打造智慧、低碳、無煤城市 盧秀燕9月訪歐 赴英荷取經

2019-08-26 23:34

影／仁愛公所課長猝逝死因出爐 盡忠職守最後身影曝光

2019-08-26 20:10

德國奧林匹克廚藝競賽試菜 珍奶冰淇淋、蔥油餅入菜

2019-08-26 18:27

社頭農會補助芭樂套袋 今年擴大全鄉可申請

2019-08-26 18:23

藍雅惠獲優秀青年 和學生交心他們用好成績回報

2019-08-26 17:06

便利店也成禁菸場所 醫療機構旁畫管制區最高罰1萬

2019-08-26 16:51

久病床前有外籍看護 勞工局：同理與溫暖多個家人

2019-08-26 13:59

行銷台中造浪池 中市府赴紐西蘭交流

2019-08-26 12:31

大甲火車站違規停車 警嚴查開罰單

2019-08-26 11:15

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

盧秀燕9月初赴歐10天 考察無煤與低碳城市

2019-08-26 18:52
看更多

熱門文章

影／龜山島上龜尾湖驚見黃金大鱸鰻 像小腿一樣粗

2019-08-26 20:54

明年上路！台中免費公車再進化 最多只收「10元」

2019-08-27 11:42

影／仁愛公所課長猝逝死因出爐 盡忠職守最後身影曝光

2019-08-26 20:10

林右昌今夜跑爆料「兇手」可能陪跑 她喊：大哥帥回來

2019-08-27 11:06

影／「窮縣」苗栗招商逾8千億 薪資竟超越三都

2019-08-27 15:28

便利店也成禁菸場所 醫療機構旁畫管制區最高罰1萬

2019-08-26 16:51

走入歷史 宜蘭最後一戶合法性交易場所熄燈

2019-08-27 11:00

竟有牛群逛大橋？內埔分局員警連牛都能指揮

2019-08-26 18:19

石虎路殺頻傳遭批 林華慶：中央及地方努力防治會奏效

2019-08-26 19:03

清水這支移動測速機20多年了還有在拍？ 警：這支是真的

2019-08-27 11:36

大倉久和飯店來高雄 明年動工

2019-08-26 23:38

支持籃球運動 韓國瑜與2百國高中生看電影「下半場」

2019-08-26 20:12

創業要如何孵蛋？屏東青創要改大手牽小手

2019-08-26 18:50

28日到府後廣場捐血 能免費吃沙威瑪喝咖啡抽大獎

2019-08-26 18:27

昨晚吹北風漂流木全被帶出場 富岡離島客輪下午恢航

2019-08-27 10:28

北市承德汽車商圈再開拆 業者自己來

2019-08-27 11:02

嘉南高中拍賣 底價不到4000萬

2019-08-26 23:42

影／挽救流失民意 盧秀燕今天宣布重大人事異動

2019-08-27 10:39

全國首創在大學設長照站 老人家直呼「好像來讀書」

2019-08-26 18:26

蘇治芬再槓張麗善 雲林縣府：感到遺憾、悲哀

2019-08-27 13:05

馬禮遜美國學校傳腸胃道群聚感染 衛局研判飲水機肇禍

2019-08-26 18:52

竹市首發第4胎寶寶生育補助 媽媽：封肚後的美麗意外

2019-08-26 18:24

雲林農民大學報名剩最後1天 想習農的人趕緊報名

2019-08-26 19:29

影／周遊列國多年 澳洲籍教授歐彼得選擇歸化台灣

2019-08-26 18:25

基隆違規拖吊7成集中在仁愛區 愛一路最多

2019-08-27 14:45

台中智慧營運中心 市府將重新定位

2019-08-26 23:39

影／宜蘭最後一家妓院熄燈 女兒：我們以媽媽為榮

2019-08-27 16:09

盧秀燕9月初赴歐10天 考察無煤與低碳城市

2019-08-26 18:52

28處台南公有市場聯合促銷將開跑 百元就送刮刮卡

2019-08-26 19:30

有眉目 柳營南81線龜重溪橋最快明年底前改建

2019-08-26 16:59

台南員警掃盪討債集團 愛爾麗總裁頒發破案獎金勉勵

2019-08-27 10:09

雲林最大的眷村園區啟用 成為最夯的文化新景點

2019-08-27 13:55

擴廠環評遭抗議 業者：已投資4億防空汙

2019-08-26 23:45

捷運三鶯線延伸八德 預估2028年通車

2019-08-26 23:37

北台灣媽祖節 首辦海陸遶境

2019-08-27 00:18

北市建管處：立賢路2違建 27日強制拆除

2019-08-26 18:28

石門海灣新城成危屋 所有權人盼專案處理

2019-08-26 18:42

剷除停車位霸王 北市拖吊78輛久停車輛

2019-08-27 14:07

基平隧道限速50…赫見飆速192 重罰2.4萬元

2019-08-27 00:12

高雄提都市設計 打造不怕淹城市

2019-08-26 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top