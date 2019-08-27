草讚屋庇護商店月餅美味 有總統級肯定

2019-08-27 16:22 中央社 南投縣27日電



協助身心障礙者職業復健的草讚屋庇護商店推出中秋禮盒，為鼓勵病友，總統府連續第4年採購近200盒月餅及鳳梨酥，總統級肯定讓病友很感動，今天持續趕工，要用美味回饋支持。

衛生福利部草屯療養院復健病友經專業烘焙師傅指導，搭配藝術創作製作小月餅、土鳳梨酥等中秋節禮盒，色香味俱全，總統府為鼓勵病友與關懷弱勢，連續第4年向草屯療養院「草讚屋庇護商店」購買近200盒月餅及鳳梨酥，「總統級」肯定讓病友感到很榮耀。

另外，南投縣政府與各部立醫院也訂購500多盒，加上員工及一般民眾訂單，今年近千盒產能已預購銷售一空，病友們近期不斷趕工，要用美味回饋各界支持。

草屯療養院臨床心理科主任兼草讚屋庇護商店負責人黃裕達今天說，身心障礙者在競爭性就業環境常遇到困境與另眼相待，難獨自克服職場限制，尤其精神障礙者因社交職業功能受損及社會標籤化影響，挑戰更多，但透過職業復健，除可提供漸進式工作能力訓練，更重要是在友善與支持環境中提升自我信心。

黃裕達表示，結合醫院附設的社區復健中心及庇護商店人員指導，病友烘焙的中秋月餅不添加人工香精及色素，土鳳梨酥及小月餅內餡濃郁、餅皮酥香，每年都受各界歡迎，今年更在總統府與南投縣政府等機構及民眾熱情支持下，大力提振病友信心。

草屯療養院院長簡以嘉說，院方除精神醫療服務，也非常重視病友工作與生活復健，獨創完整的五階多元職能復健模式，從最基礎生活訓練，逐步進階到支持性、競爭性工作訓練，以協助康復者順利回歸社區，並成為具功能性及生產力的獨立自主角色。