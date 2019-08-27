訪奧萬大民俗植物 認識原住民運用植物的智慧

2019-08-27 14:52 中央社 南投縣27日電



奧萬大位於南投縣原鄉，相鄰泰雅、賽德克、布農等族部落，因此，奧萬大自然教育中心9月將辦原住民民俗植物研習，帶領學員訪查奧萬大民俗植物，了解原住民運用植物的智慧。

民俗植物指與居民日常生活有關的野生植物，使用反映各民族食衣住行及文化，為揭開神秘面紗，奧萬大自然教育中心今年特別辦理原住民民俗植物研習，即日開放報名，9月21日、22日開班，由專家授課並帶領學員實地訪查奧萬大民俗植物，深入認識原住民運用植物的智慧。

林務局南投林區管理處副處長張獻仁今天說，原住民民俗植物研習包含介紹奧萬大周邊原住民歷史文化、知悉民俗植物的意義與重要性、認識常見泰雅族與布農族民俗植物及應用等專業課程。

張獻仁指奧萬大國家森林遊樂區位於南投縣仁愛鄉，相鄰泰雅族、賽德克族、布農族部落，盼學員認識原住民民俗植物生態，更能進一步省思森林價值，了解奧萬大生物多樣性及重要性。

張獻仁說，活動屬專業研習，辦理對象為各級學校教師及機關人員或年滿16歲一般民眾，預計招收名額24名，活動費用每人新台幣3600元，含台中高鐵往返奧萬大園區接駁、課程講師費、教材費、餐飲、門票保險，可到林務局「山林悠遊網」線上報名。