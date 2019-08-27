新進郵差等無夏季制服 林佳龍：調動庫存貨

2019-08-27 14:02 中央社 妍27日電



中華郵政上午啟動「協助台灣農產運銷服務平台」，交通部長林佳龍（左二）也親自參加在台中市英才郵局舉辦的記者會和參觀農產品展售。聯合報系記者黃寅／攝影 分享 facebook

新進郵差還未領到夏季制服，穿著長袖制服送件，好苦惱，交通部長林佳龍今天表示，將調動庫存的郵差衣服，讓新進郵差可以更新。

林佳龍上午出席「郵我作起，逗陣挺小農－中華郵政農產運銷協助平台」啟動記者會後，接受媒體訪問做上述表示。

林佳龍說他上任交通部長後，曾擔任一日郵差，幫助郵務商城做小農商品行銷也支持調薪，中華郵政公司因郵差制服容易退色，所以更改作法，衣料先染色、再裁剪，但卻拖延了時間。

林佳龍指新進郵差不像前輩有多餘的郵務士制服可替換，但這些是少數，將調動庫存郵差制服，讓他們可以更新。

總統蔡英文在「辣台派開講」活動曾說台中市民應向林佳龍說聲抱歉，林佳龍指那個場合的談話不夠清楚被過度解讀，他感覺是疼惜、勉勵，自己做不好，從檢討自己開始，民主政治是好還要更好。因努力不夠讓支持者失望但不能絕望，一定要更努力，一定會有希望。

集集彩繪列車引發爭議，林佳龍說，第一時間要求觀光局坦然面對批評，有錯則改，誠實面對，積極改進，設計缺失也要調整，921上路的集集支線火車，一定會改到都符合智慧財產權並保留創意，這是一種美學提升，觀光局和台鐵合作雖受到批評，應作為進步動力。

針對台中市政府小內閣名單改組，林佳龍說，他做過民選首長，人事調整是很自然的，就是希望團隊更好，他作為台中人，也希望台中市府團隊越來越好，人事調整有其考量，支持也期待。