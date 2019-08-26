影／仁愛公所課長猝逝死因出爐 盡忠職守最後身影曝光

2019-08-26 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣仁愛鄉公所建設課張姓課長今上午被人發現躺臥辦公室沙發身亡，經檢警初步相驗，研判應是急性心臟疾病導致心因性休克死亡；而張昨上午身體不適就醫後重返工作崗位的畫面也曝光，盡忠職守讓人欽佩，也更令親友難過不捨。

仁愛公所指出，建設課人員今上午8時上班時，見張躺在辦公室沙發以為他在補眠而沒打擾，後因其他員工陸續抵達，趨前要叫醒卻發現他嘴唇發黑、臉色異常、全身冰冷，當下施予CPR且通報119，但仍回天乏術，而報請檢警處理。

經檢察官和法醫初步相驗，研判是急性心臟疾病導致心因性休克死亡，親友得知後難過不已；鄉長吳文忠說，張工作認真盡責，今年6月才升任課長，但因近幾個月豪雨、風災不斷，災況案件眾多，張為防災搶修勞心勞力卻不幸猝逝，令人不捨、哀痛。

而張昨上午因出現胸悶、胃部不適等症狀在同仁陪同下赴當地診所就醫，之後又返回公所，盡忠職守的最後身影今也曝光，影片中的他身穿短袖、短褲，手裡還拿著藥袋，精神看起來還不錯，未料今就天人永隔，讓人更加難過。