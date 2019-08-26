台灣之光！田尾國中小巧固球世界盃奪冠

2019-08-26 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣田尾國小是國內巧固球傳統強隊，上星期在「FITB世界盃青少年巧固球錦標賽」奪得U12女子組冠軍，已是歷年來第4次在世界盃摘金，但因巧固球目前在國內並非扶植的重點運動項目，相關資源有限，校方希望能適時有獎勵金挹注鼓勵選手，也讓球隊穩定發展。

教練張伯維在田尾國小服務30多年，培養出許多巧固球好手，學生升上田尾國中組成的巧固球隊，仍是常勝軍，今年同樣在世界盃巧固球錦標賽U15女子組奪得冠軍，張伯維說，巧固球比賽規則不能碰撞、阻擋，又稱「君子球」，透過傳接球技巧求勝，身高體型較沒有限制，但學生的速度、協調性與立定跳能力則相當關鍵，隊中也有不少鉛球、跳遠選手。

田尾國小女子巧固球隊成立30多年，連續多年在全國賽中奪冠，今年再度取得代表權，前往新加坡參賽，與來自歐洲、亞洲等16國好手較勁，張伯維說，台灣選手勤能補拙，在世界盃表現亮眼，加上國際賽的規模和氣氛與台灣截然不同，對小選手來說是相當難得的經驗。

但因出國經費有限，縱然在國內成績出眾，出國比賽也要思考再三，校長王錦鴻說，巧固球並非亞奧運項目，目前仍在發展中，今年有縣府、外交部、縣議員劉淑芳、田尾鄉公所、農會等支持，也募得近40萬元經費，14名學生才有機會出國，但仍有學生因無法負擔自費費用放棄出國的機會。