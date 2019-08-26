德國奧林匹克廚藝競賽試菜 珍奶冰淇淋、蔥油餅入菜
2013年獲得十大傑出青年的知名廚師溫國智，明年將與許志滄、黃米澤、王貴正等廚師代表台灣參加2020德國奧林匹克廚藝競賽，今天在埔心舉行感恩餐會，溫國智說，近年在業界推廣台灣料理，也與集團合作要將台灣食材和人才送上國際，參加國際賽能讓台灣被世界看到，預計將台灣的蔥油餅、櫻桃鴨、芒果等食材入菜。
今天餐會上提供料理供餐飲學界與產業界人士試菜，包括主食有芝麻燒餅櫻桃鴨、配餐有藜麥飯、台式臘味蘿蔔糕、甜點有楊枝甘露凍、珍珠奶茶冰淇淋等，都相當有在地風味，溫國智表示，德國奧林匹克廚藝競賽是台灣認可的國際競賽，除了設定每位客人食材費只有5歐元，還要求營養分析，在5小時備料到完成13道120份的料理，相當有挑戰性。
這次將帶隊出賽的總教練張志騰長期培育台灣餐飲界好手，希望透過美食讓台灣被看見，張志騰雖在香港長大，卻與台灣妻結婚後落地生根，16歲開始進廚房的張志騰，30多年來在國際賽事闖出名號，成為「台灣之光」，他說，拿到獎牌是要放在背後督促自己持續往前，長期培育的好手獲得上千獎牌，持續投入在餐飲傳承、教育與道德培養，希望有助提升台灣餐飲的環境與競爭力。
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