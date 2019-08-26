社頭農會補助芭樂套袋 今年擴大全鄉可申請

2019-08-26 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



彰化縣社頭鄉、二水鄉、員林市等靠近八卦山的鄉鎮種植許多芭樂，光是社頭鄉共計就有300公頃芭樂果園，最近正是幼果期，但前一陣子的大雨，已經影響芭樂果樹授粉，預計今年的產量將會短少，農會積極叮嚀農民趕緊將芭樂幼果套袋，以防病蟲害發生，期望9月底的珍珠芭樂產量不會再度受影響。

社頭鄉農會總幹事蕭浚二表示，社頭農會過去的套袋補助僅限於有參加產銷班的農民，但今年因為農會的供銷部業績和收益有穩定的成長，為了感謝農友們的支持，今年只要是設籍於社頭鄉且實際有種植芭樂的農友，就可以到農會供銷部或是社頭、清水、湳雅這三個分部申請芭樂補助，每公頃補助1萬個套袋，鄉內預計共補助3百萬個套袋。

今天社頭鄉農會舉辦說明會，吸引了數百名農民來了解申請套袋補助的資格和流程，蕭浚二強調，只要在社頭鄉內有實際種植的農民都可以申請，就算是向他人承租土地來種植，也只要拿著申請書請地主蓋章或簽名，農會就會給予套袋補助。在場的農民表示，其實每分地要使用的套袋就超過1千個，一公頃1萬個其實遠遠不夠，但「不無小補」。