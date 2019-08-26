藍雅惠獲優秀青年 和學生交心他們用好成績回報

2019-08-26 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



「教學生，重點要交心」彰化縣達德商工美容科老師藍雅惠執教鞭14年，今年獲得學校推薦，得到108年社會優秀青年，這是她第二次得到優秀青年表揚，上一次獲得推薦，是在學生時期。談起這十多年教學生涯，她認為讓她繼續努力不斷堅持的原因在於「學生的成就比我還好，這成就感是金錢比不上的」。

42歲藍雅惠國中畢業之後，就因父親認為「有一技之長比念書更重要」，因此她未繼續升學而去當學徒學美髮、替人洗頭，19歲就開第一家美髮店，直到21歲才又到達德商工繼續讀書。她半工半讀，在高三時就考過乙級證照，開始到美容美髮補習班擔任講師，隨後又回到母校達德商工任教。她說，美容美髮這條路她走得很辛苦，但因為受到許多貴人幫助，讓她心懷感恩，也因此「也想成為學生的貴人」。

與其說她是「教學」，不如說藍雅惠正在擔任「伯樂」的角色，她仔細觀察每個學生的特性，給予最適切的教導。她與學生交心，在學生求學的路上，陪伴、引導、關懷。她說：「過去恩師怎麼教我，我就怎麼教學生」，她將老師們對她的關懷和支持都存在心裡，如今再澆灌在學生身上。達德美容科三年級學生張茗甄說：「老師教學的時候要求很嚴格，但私底下就像朋友一樣陪著我們」。

達德商工校長許維純說，其實美容美髮科的出路非常多，若能順利成為髮型設計師，收入水準可比照科技業，「其實是很有未來的行業」，達德商工的產學合作廠家都經過嚴格挑選，學生送到廠家去學習，老師們都定期關懷，因產學合作關係密切，畢業生直接就業的比例也相當高。