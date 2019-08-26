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藍雅惠獲優秀青年 和學生交心他們用好成績回報

2019-08-26 17:06聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

「教學生，重點要交心」彰化縣達德商工美容科老師藍雅惠執教鞭14年，今年獲得學校推薦，得到108年社會優秀青年，這是她第二次得到優秀青年表揚，上一次獲得推薦，是在學生時期。談起這十多年教學生涯，她認為讓她繼續努力不斷堅持的原因在於「學生的成就比我還好，這成就感是金錢比不上的」。

42歲藍雅惠國中畢業之後，就因父親認為「有一技之長比念書更重要」，因此她未繼續升學而去當學徒學美髮、替人洗頭，19歲就開第一家美髮店，直到21歲才又到達德商工繼續讀書。她半工半讀，在高三時就考過乙級證照，開始到美容美髮補習班擔任講師，隨後又回到母校達德商工任教。她說，美容美髮這條路她走得很辛苦，但因為受到許多貴人幫助，讓她心懷感恩，也因此「也想成為學生的貴人」。

與其說她是「教學」，不如說藍雅惠正在擔任「伯樂」的角色，她仔細觀察每個學生的特性，給予最適切的教導。她與學生交心，在學生求學的路上，陪伴、引導、關懷。她說：「過去恩師怎麼教我，我就怎麼教學生」，她將老師們對她的關懷和支持都存在心裡，如今再澆灌在學生身上。達德美容科三年級學生張茗甄說：「老師教學的時候要求很嚴格，但私底下就像朋友一樣陪著我們」。

達德商工校長許維純說，其實美容美髮科的出路非常多，若能順利成為髮型設計師，收入水準可比照科技業，「其實是很有未來的行業」，達德商工的產學合作廠家都經過嚴格挑選，學生送到廠家去學習，老師們都定期關懷，因產學合作關係密切，畢業生直接就業的比例也相當高。

藍雅惠說，因為美容美髮產業是「美」的行業，因此一定要有美感，且要能吃苦，「在訓練期是非常辛苦的，但只要肯努力，很多技能和美感是可以靠訓練補強」，因此她每每遇到受挫想放棄的學生，總是盡可能傾聽他們的困擾，爾後鼓勵他們繼續堅持，她說，只要看到學生未來在職場或人生中閃閃發光，就讓她感到非常開心與滿足，「這就是我願意一直教下去的理由」。

達德商工美容科主任藍雅惠（後排右3），盡心盡力陪伴學生，獲得學生愛戴。記者凌筠婷...
達德商工美容科主任藍雅惠（後排右3），盡心盡力陪伴學生，獲得學生愛戴。記者凌筠婷／攝影
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達德商工美容科主任藍雅惠（右）親自示範如何梳出完美的包頭。記者凌筠婷／攝影
達德商工美容科主任藍雅惠（右）親自示範如何梳出完美的包頭。記者凌筠婷／攝影
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達德商工美容科主任藍雅惠今年獲得社會優秀青年表揚。記者凌筠婷／攝影
達德商工美容科主任藍雅惠今年獲得社會優秀青年表揚。記者凌筠婷／攝影
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達德商工美容科主任藍雅惠（左）親自示範如何梳出完美的包頭。記者凌筠婷／攝影
達德商工美容科主任藍雅惠（左）親自示範如何梳出完美的包頭。記者凌筠婷／攝影
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