便利店也成禁菸場所 醫療機構旁畫管制區最高罰1萬

2019-08-26 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



癮君子小心了！菸害防制法原本就規定醫療機構為全面禁止吸菸場所，但即使是離開醫院到附近便利商店戶外吸菸，同樣也會遭到裁罰；南投佑民醫院旁的全家便利店，近來也向衛生局申請公告，該店9月1日起騎樓下全面禁止吸菸，凡在禁菸區域場所吸菸，最高將處新台幣1萬元罰鍰。

南投衛生局保健科指出，醫療機構內全面禁止吸菸，但是對於吸菸民眾，無論是門診病人、住院病人或是家屬，總是難以克制菸癮，不少家屬在鄰近區域聚集吸菸，夏天裡尤其是有地方可坐，又是陰涼處最受吸菸者喜愛。

佑民醫院反映最近不少就診民眾反應常聞到菸味，後面尋味才知道菸味來自鄰近全家便利商店草屯佑民店的騎樓下，發現總是聚集民眾在那兒吞雲吐霧，菸味甚到可飄到婦幼大樓方的就診民眾，讓二手菸成了醫院最困擾的問題，雖然院方多次和該分店溝通，並且合力勸導民眾勿在其門口吸菸，以減少二手菸。