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久病床前有外籍看護 勞工局：同理與溫暖多個家人

2019-08-26 13:59聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

外籍移工看護在台灣，媒體爆出的被虐案頻傳，但也有不少外籍看護與勞工跟台灣雇主相處有如家人，結下異國母女、父女緣份。台中市政府勞工局推動多元友善服務措施，透過生活輔導訪視，關懷及協助勞雇雙方溝通外，另辦理移工中文班，增進移工中文溝通能力，化解勞雇間隔閡，迴響熱烈。

台中市逾2萬個家庭聘用外籍看護，印尼籍看護烏咪慶幸來台第一個工作就遇到好人家。現年37歲的烏咪，在雇主家多年，與70歲的王老師有如母女，買點心有她一份，晚歸還會為她守門，鼓勵她學習上進，她報名參加中文班。烏咪4歲喪母，在王家感受到愛與信任，缺失的母愛，在千里之外的台灣獲得彌補。

王老師說，烏咪初來時，中文不流利，看起來也不像親切體貼的人，但她想到一個女孩千里迢迢從印尼來台灣謀生，得有多大勇氣才敢住進陌生人的家，決心同理「好好對待」。

11年來，烏咪先後照顧臥床的的阿公、阿嬤，每天從起床梳理、餵飯、服藥、陪看病及操持家務等，儘管工作煩瑣，烏咪視病如親，照顧失智、幻想的老人很不容易。王老師說「人家說，久病床前無孝子，烏咪是另類孝女！」

一中商圈知名餐廳業者前年雇用印尼看護安娜到家中照料臥床的父親，她照顧細心與耐心，讓家人看了非常感動，多年臥床不生褥瘡，最後患者只認安娜，最後撒手辭世，家屬在告別式特別感謝安娜，讓他父親雖然在病痛中，還好有安娜體貼暖心的照料。

勞工局長吳威志表示，外籍看護工遠渡重洋來台協助照護台灣家人，相逢自是有緣，也是家人重要的生活夥伴，他希望勞雇能建立互信互助勞資關係，多一點溫暖少一點紛爭。

台中市退休的王姓教師（中）與家中請來照長輩的外籍看護「烏咪（右）」情同姐妹。圖／...
台中市退休的王姓教師（中）與家中請來照長輩的外籍看護「烏咪（右）」情同姐妹。圖／台中市勞工局提供
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