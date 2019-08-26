行銷台中造浪池 中市府赴紐西蘭交流

2019-08-26 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市政府打造的中台灣影視基地啟用後，台中市新聞局長吳皇昇率隊前往紐西蘭，與奧克蘭庫姆電影製片廠交流。吳皇昇說，台中有國際規格的造浪池，在華語區有拍片優勢，盼推動台中、奧克蘭的製片廠策略結盟。紐西蘭電影委員會表示，明年初將派製片與水景拍攝人才到台中交流。

導演李安拍攝電影「少年Pi的奇幻漂流」，在台中留下造浪池設備，這套設備搬移到霧峰的中台灣電影中心，市府委託中影八德製片經營；吳皇昇昨率隊前往紐西蘭，推動台、紐影視交流。

吳皇昇說，台灣拍攝電影的自由度高，紐西蘭有知名電影後製特效人才，中台灣影視基地有打造世界級造浪池，台灣也有足夠的製片能量，希望擴大國際招商，推動台中、奧克蘭製片廠策略聯盟，可吸引更多團隊到台中拍攝。

奧克蘭影視辦公室經理Michael Brook表示，他對於台中影視產業發展印象深刻，雙方已有共識，透過輸出有營運與製片經驗的人才到台中交流。奧克蘭市政府、紐西蘭電影委員會也同意推動雙方簽署合作意向書，串連台灣在華語區、紐西蘭在歐美的拍片優勢，促進雙方電影產業的合作。