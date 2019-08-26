親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

記錯了！蔡英文道歉：紐約辦事處大樓是游錫堃拍板

反送中驚險夜：荃灣警察首開槍，港警稱「英勇克制」

行銷台中造浪池 中市府赴紐西蘭交流

2019-08-26 12:31聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市政府打造的中台灣影視基地啟用後，台中市新聞局長吳皇昇率隊前往紐西蘭，與奧克蘭庫姆電影製片廠交流。吳皇昇說，台中有國際規格的造浪池，在華語區有拍片優勢，盼推動台中、奧克蘭的製片廠策略結盟。紐西蘭電影委員會表示，明年初將派製片與水景拍攝人才到台中交流。

導演李安拍攝電影「少年Pi的奇幻漂流」，在台中留下造浪池設備，這套設備搬移到霧峰的中台灣電影中心，市府委託中影八德製片經營；吳皇昇昨率隊前往紐西蘭，推動台、紐影視交流。

吳皇昇說，台灣拍攝電影的自由度高，紐西蘭有知名電影後製特效人才，中台灣影視基地有打造世界級造浪池，台灣也有足夠的製片能量，希望擴大國際招商，推動台中、奧克蘭製片廠策略聯盟，可吸引更多團隊到台中拍攝。

奧克蘭影視辦公室經理Michael Brook表示，他對於台中影視產業發展印象深刻，雙方已有共識，透過輸出有營運與製片經驗的人才到台中交流。奧克蘭市政府、紐西蘭電影委員會也同意推動雙方簽署合作意向書，串連台灣在華語區、紐西蘭在歐美的拍片優勢，促進雙方電影產業的合作。

台中市新聞局表示，這次參訪的庫姆電影製片廠，屬紐西蘭境內最新的製片廠，設有2座拍片用水池，包含1座深水池、1座戶外水池，還有2個攝影棚與搭景空間等；去年由傑森史塔森、李冰冰主演的科幻動作片「巨齒鯊」，就在此拍攝。

台中市新聞局長吳皇昇（右）赴紐西蘭，推動台中、奧克蘭電影製片廠可策略聯盟；奧克蘭...
台中市新聞局長吳皇昇（右）赴紐西蘭，推動台中、奧克蘭電影製片廠可策略聯盟；奧克蘭市府影視辦公室表示，將派製片、水中攝影人才到台中交流。圖／台中市新聞局提供
分享

相關新聞

大甲火車站違規停車 警嚴查開罰單

2019-08-26 11:15

影／他歷經3次中風卻積極復健 只為再回醫院彈鋼琴

2019-08-26 09:25

陌生人捐贈骨髓 讓她能再牽起孩子的手到學校

2019-08-26 07:43

南投中寮造環鄉路網 中央允補助3.3億

2019-08-25 23:58

黎安國築夢服務 「即享傘」推進亞洲

2019-08-25 23:52

傘、書本、飲料袋 共享風氣正熱

2019-08-25 23:47

文蛤損失慘重 中秋文蛤價恐再翻漲

2019-08-25 21:35

三井台中港outlet停電台電搶修 館方廣播提前休息

2019-08-25 21:17

台中特高壓161系統跳電 三井Outlet遊客一度卡空中

2019-08-25 20:46

三井台中港outlet大停電 客人摸黑繼續逛

2019-08-25 20:24

可能全台唯一 溪湖鎮找不到這4個菜市仔路名

2019-08-25 19:39

立院首次在野非常痛苦 江啟臣：無法執政甭談撥亂反正

2019-08-25 17:12

婦人腦瘤破裂滯日醫療欠千萬醫藥費 社會局介入處理

2019-08-25 17:01

第一支挺韓沈小蟻兵團成軍 沈智慧：目標下架民進黨

2019-08-25 16:58

台中新國際地標「綠美圖」9月動工 雙館共構文化森林

2019-08-25 15:30

連日大雨 台中大坑一號登山步道預計今年12月搶修完成

2019-08-25 13:33

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

陸客不來寶得利要賣基隆4筆地 居民：已滅村了

2019-08-25 13:29

可能全台唯一 溪湖鎮找不到這4個菜市仔路名

2019-08-25 19:39

三井台中港outlet大停電 客人摸黑繼續逛

2019-08-25 20:24

台中特高壓161系統跳電 三井Outlet遊客一度卡空中

2019-08-25 20:46

招考清潔隊員 考前一周取消臨時人員加分優惠又爆爭議

2019-08-25 18:08

近40年的老戲院將易主 嘉義人嘆：童年回憶將消失

2019-08-25 13:57

影／百餘年來王船接連靠岸 外埔合興宮9月辦送王船慶典

2019-08-26 08:03

卓蘭這家在地大餅店有故事 5社區聯合農特產展售強強滾

2019-08-25 14:46

雲林2年內打通縣道149甲、乙線 帶動地方發展

2019-08-25 14:03

婦人腦瘤破裂滯日醫療欠千萬醫藥費 社會局介入處理

2019-08-25 17:01

提前144小時排隊 相差19歲新人搶頭香報名聯合婚禮

2019-08-25 19:42

台中新國際地標「綠美圖」9月動工 雙館共構文化森林

2019-08-25 15:30

陸客銳減 寶得利轉手賣地 居民：滅村後才說不玩

2019-08-26 00:30

文蛤損失慘重 中秋文蛤價恐再翻漲

2019-08-25 21:35

三井台中港outlet停電台電搶修 館方廣播提前休息

2019-08-25 21:17

公所、派出所成鄰居 新店行政生活園區明年10月完工

2019-08-25 18:39

立院首次在野非常痛苦 江啟臣：無法執政甭談撥亂反正

2019-08-25 17:12

影／柯文哲「台民黨」勢力到宜蘭 分化國民黨立委選情

2019-08-25 21:18

黃偉哲：年底選戰 台南內憂外患不好打

2019-08-25 18:00

去年綠島1廢墟 數十人設籍

2019-08-25 23:15

陌生人捐贈骨髓 讓她能再牽起孩子的手到學校

2019-08-26 07:43

三鶯二橋增機車左轉專用道 改善騎士待轉安全

2019-08-25 15:34

外配旗袍隊花蛤季初登場 曼妙舞姿大受好評

2019-08-25 18:40

第一屆驗光師年會台南召開 推廣台灣驗光師品牌

2019-08-25 13:25

第一支挺韓沈小蟻兵團成軍 沈智慧：目標下架民進黨

2019-08-25 16:58

「一季園主」田間實習 與翁章梁手栽甜瓜苗

2019-08-25 13:24

避免爭議 花蓮日人紀念公園更名

2019-08-25 23:54

台南0812豪雨 新增絲瓜、凱特芒果列現金救助

2019-08-25 15:32

竹市竹蓮寺觀音亭普度大會 溫暖新竹縣市弱勢家庭的心

2019-08-25 20:21

新北未婚聯誼場場爆滿 DIY鑰匙圈打造幸福「戀」金術

2019-08-25 16:42

南部宗教界人士憂心宗教立法 陳其邁：有共識才推動

2019-08-25 17:01

影／柯文哲參加中元普度 回應郭柯王合體：順其自然

2019-08-25 14:29

新竹國際風箏節 各國風箏打造動物嘉年華

2019-08-25 19:28

37年老戲院易主 嘉義人惋惜

2019-08-25 23:40

影／他歷經3次中風卻積極復健 只為再回醫院彈鋼琴

2019-08-26 09:25

3年超度遼寧火燒車大法會 本藏發願圓滿鄭文燦為國祈願

2019-08-25 16:27

高雄兩夜市獲認證 韓國瑜：要讓觀光客來2次、3次

2019-08-26 12:21

勇敢築夢！單親媽雕塑玫瑰花立體果凍 開展脫貧人生

2019-08-26 10:54

新店舊公所都更 明年10月完工

2019-08-26 00:28

竹市伴手禮奶瓶組 奪下德國紅點設計獎

2019-08-26 11:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top