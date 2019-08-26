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大甲火車站違規停車 警嚴查開罰單

2019-08-26 11:15聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市大甲火車站前廣場違規停車，警方早已開始嚴格取締，昨晚和今天早上搭車尖峰時間，警方到火車站前廣場取締違停。

大甲警分局表示，大甲派出所每天早上和傍晚搭火車尖峰時間，都會派員警固定崗，發現違規停放機車和電動自行車馬上當場勸導和開罰單。

臉書我愛大甲2今天也有民眾貼文說，今天早上大甲火車站前廣場警方在開罰單，民眾提醒大家，不要在大甲火車站前廣場違規停車，會被開罰單。

台中市大甲警分局，在大甲火車站前取締違規停車。圖/警方提供
台中市大甲警分局，在大甲火車站前取締違規停車。圖/警方提供
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台中市大甲警分局，今天在大甲火車站前取締違規停車。圖/取自臉書我愛大甲2
台中市大甲警分局，今天在大甲火車站前取締違規停車。圖/取自臉書我愛大甲2
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