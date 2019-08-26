大甲火車站違規停車 警嚴查開罰單

相關新聞
影／他歷經3次中風卻積極復健 只為再回醫院彈鋼琴2019-08-26 09:25
陌生人捐贈骨髓 讓她能再牽起孩子的手到學校2019-08-26 07:43
南投中寮造環鄉路網 中央允補助3.3億2019-08-25 23:58
黎安國築夢服務 「即享傘」推進亞洲2019-08-25 23:52
傘、書本、飲料袋 共享風氣正熱2019-08-25 23:47
文蛤損失慘重 中秋文蛤價恐再翻漲2019-08-25 21:35
三井台中港outlet停電台電搶修 館方廣播提前休息2019-08-25 21:17
台中特高壓161系統跳電 三井Outlet遊客一度卡空中2019-08-25 20:46
三井台中港outlet大停電 客人摸黑繼續逛2019-08-25 20:24
可能全台唯一 溪湖鎮找不到這4個菜市仔路名2019-08-25 19:39
立院首次在野非常痛苦 江啟臣：無法執政甭談撥亂反正2019-08-25 17:12
婦人腦瘤破裂滯日醫療欠千萬醫藥費 社會局介入處理2019-08-25 17:01
第一支挺韓沈小蟻兵團成軍 沈智慧：目標下架民進黨2019-08-25 16:58
台中新國際地標「綠美圖」9月動工 雙館共構文化森林2019-08-25 15:30
連日大雨 台中大坑一號登山步道預計今年12月搶修完成2019-08-25 13:33
韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！2019-07-24 19:21
彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相2019-07-18 12:00
沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」2018-11-08 12:00
熱門文章
陸客不來寶得利要賣基隆4筆地 居民：已滅村了2019-08-25 13:29
9月2日起助單身、婚育租金補貼 竹縣每月最高領4千2019-08-25 11:58
可能全台唯一 溪湖鎮找不到這4個菜市仔路名2019-08-25 19:39
三井台中港outlet大停電 客人摸黑繼續逛2019-08-25 20:24
台中特高壓161系統跳電 三井Outlet遊客一度卡空中2019-08-25 20:46
招考清潔隊員 考前一周取消臨時人員加分優惠又爆爭議2019-08-25 18:08
近40年的老戲院將易主 嘉義人嘆：童年回憶將消失2019-08-25 13:57
影／百餘年來王船接連靠岸 外埔合興宮9月辦送王船慶典2019-08-26 08:03
卓蘭這家在地大餅店有故事 5社區聯合農特產展售強強滾2019-08-25 14:46
留言