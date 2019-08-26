大甲火車站違規停車 警嚴查開罰單

2019-08-26 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中市大甲火車站前廣場違規停車，警方早已開始嚴格取締，昨晚和今天早上搭車尖峰時間，警方到火車站前廣場取締違停。

大甲警分局表示，大甲派出所每天早上和傍晚搭火車尖峰時間，都會派員警固定崗，發現違規停放機車和電動自行車馬上當場勸導和開罰單。