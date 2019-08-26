親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

到職不到半年…豪雨災害頻傳 仁愛公所建設課長疑救災過勞猝死

巴西總統甩鍋NGO 亞馬遜雨林野火失控 是天災是人禍？

影／他歷經3次中風卻積極復健 只為再回醫院彈鋼琴

2019-08-26 09:25聯合報 記者游振昇╱即時報導

衛福部豐原醫院志工陳豐鎮中風3次，他復健積極只為再當鋼琴志工，分享音樂和歡樂給大家。

72歲的陳豐鎮很喜歡彈奏鋼琴，平時在家彈給親友，每周二上午還會到豐原醫院擔任鋼琴志工，在醫院大廳彈奏各式曲風慰勞患者，很多人卻不知道，他曾歷經3次中風，為了再重回醫院演奏，他積極復健，只為將音樂歡樂再傳播給大家。

豐原醫院鋼琴志工陳豐鎮表示 ，民國105年12月20日的下午，他在家看電視時，因為電視影像突然不見，當時正準備拿遙控器轉台，沒想到左手突然不聽使喚，接著左腳也變得無力，好在當時女兒在家立刻送到醫院治療。

中風在醫院住了7天，他回家馬上把彈鋼琴當作是復健運動，因當時只想快點再回到醫院的鋼琴志工岡位上，將鋼琴聲再分享給大家，積極復健3個月後又能回到醫院當鋼琴志工。

去年6月和11月，又發生講話不清楚的中風情形，他告訴自己要積極復健，才能將自己熱愛的鋼琴音樂在醫院散播開來，讓患者或家屬藉由音樂，得到心靈上的慰藉與舒緩。

豐原醫院志工組李麗雪表示，陳老師是一位熱愛鋼琴的志工，每周二上午都會固定到醫院大廳彈奏鋼琴，不管現場是年輕人或是年長者在聆聽，他的演奏風格也會隨時轉變，讓大家沉靜在音樂世界裡，暫時忘記病痛。

衛福部豐原醫院志工陳豐鎮，積極復健，為了回醫院當鋼琴志工。記者游振昇/攝影
衛福部豐原醫院志工陳豐鎮，積極復健，為了回醫院當鋼琴志工。記者游振昇/攝影
分享
衛福部豐原醫院志工陳豐鎮，積極復健，為了回醫院當鋼琴志工。記者游振昇/攝影
衛福部豐原醫院志工陳豐鎮，積極復健，為了回醫院當鋼琴志工。記者游振昇/攝影
分享

相關新聞

陌生人捐贈骨髓 讓她能再牽起孩子的手到學校

2019-08-26 07:43

南投中寮造環鄉路網 中央允補助3.3億

2019-08-25 23:58

黎安國築夢服務 「即享傘」推進亞洲

2019-08-25 23:52

傘、書本、飲料袋 共享風氣正熱

2019-08-25 23:47

文蛤損失慘重 中秋文蛤價恐再翻漲

2019-08-25 21:35

三井台中港outlet停電台電搶修 館方廣播提前休息

2019-08-25 21:17

台中特高壓161系統跳電 三井Outlet遊客一度卡空中

2019-08-25 20:46

三井台中港outlet大停電 客人摸黑繼續逛

2019-08-25 20:24

可能全台唯一 溪湖鎮找不到這4個菜市仔路名

2019-08-25 19:39

立院首次在野非常痛苦 江啟臣：無法執政甭談撥亂反正

2019-08-25 17:12

婦人腦瘤破裂滯日醫療欠千萬醫藥費 社會局介入處理

2019-08-25 17:01

第一支挺韓沈小蟻兵團成軍 沈智慧：目標下架民進黨

2019-08-25 16:58

台中新國際地標「綠美圖」9月動工 雙館共構文化森林

2019-08-25 15:30

連日大雨 台中大坑一號登山步道預計今年12月搶修完成

2019-08-25 13:33

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

陸客不來寶得利要賣基隆4筆地 居民：已滅村了

2019-08-25 13:29

9月2日起助單身、婚育租金補貼 竹縣每月最高領4千

2019-08-25 11:58

可能全台唯一 溪湖鎮找不到這4個菜市仔路名

2019-08-25 19:39

三井台中港outlet大停電 客人摸黑繼續逛

2019-08-25 20:24

台中特高壓161系統跳電 三井Outlet遊客一度卡空中

2019-08-25 20:46

招考清潔隊員 考前一周取消臨時人員加分優惠又爆爭議

2019-08-25 18:08

近40年的老戲院將易主 嘉義人嘆：童年回憶將消失

2019-08-25 13:57

卓蘭這家在地大餅店有故事 5社區聯合農特產展售強強滾

2019-08-25 14:46

雲林2年內打通縣道149甲、乙線 帶動地方發展

2019-08-25 14:03

婦人腦瘤破裂滯日醫療欠千萬醫藥費 社會局介入處理

2019-08-25 17:01

提前144小時排隊 相差19歲新人搶頭香報名聯合婚禮

2019-08-25 19:42

台中新國際地標「綠美圖」9月動工 雙館共構文化森林

2019-08-25 15:30

三井台中港outlet停電台電搶修 館方廣播提前休息

2019-08-25 21:17

9月2日起申請 高雄單身青年、婚育家庭租金補貼3089戶

2019-08-25 12:16

文蛤損失慘重 中秋文蛤價恐再翻漲

2019-08-25 21:35

高雄農產拚到加拿大 金煌芒、珍珠芭和紅龍果受歡迎

2019-08-25 11:46

影／百餘年來王船接連靠岸 外埔合興宮9月辦送王船慶典

2019-08-26 08:03

陸客銳減 寶得利轉手賣地 居民：滅村後才說不玩

2019-08-26 00:30

立院首次在野非常痛苦 江啟臣：無法執政甭談撥亂反正

2019-08-25 17:12

影／柯文哲「台民黨」勢力到宜蘭 分化國民黨立委選情

2019-08-25 21:18

黃偉哲：年底選戰 台南內憂外患不好打

2019-08-25 18:00

三鶯二橋增機車左轉專用道 改善騎士待轉安全

2019-08-25 15:34

第一屆驗光師年會台南召開 推廣台灣驗光師品牌

2019-08-25 13:25

外配旗袍隊花蛤季初登場 曼妙舞姿大受好評

2019-08-25 18:40

第一支挺韓沈小蟻兵團成軍 沈智慧：目標下架民進黨

2019-08-25 16:58

公所、派出所成鄰居 新店行政生活園區明年10月完工

2019-08-25 18:39

台南0812豪雨 新增絲瓜、凱特芒果列現金救助

2019-08-25 15:32

「一季園主」田間實習 與翁章梁手栽甜瓜苗

2019-08-25 13:24

新北未婚聯誼場場爆滿 DIY鑰匙圈打造幸福「戀」金術

2019-08-25 16:42

影／柯文哲參加中元普度 回應郭柯王合體：順其自然

2019-08-25 14:29

南部宗教界人士憂心宗教立法 陳其邁：有共識才推動

2019-08-25 17:01

竹市竹蓮寺觀音亭普度大會 溫暖新竹縣市弱勢家庭的心

2019-08-25 20:21

不再被路過 竹市港南運河公園水陸活動都好玩

2019-08-25 12:20

台西綠能專區方向調整 雲縣府：讓產業發展更均衡多元

2019-08-25 11:19

3年超度遼寧火燒車大法會 本藏發願圓滿鄭文燦為國祈願

2019-08-25 16:27

新竹國際風箏節 各國風箏打造動物嘉年華

2019-08-25 19:28

陌生人捐贈骨髓 讓她能再牽起孩子的手到學校

2019-08-26 07:43

萬有紙廠欠稅拍定分配款 為雲林縣庫挹注4千多萬

2019-08-25 12:11

避免爭議 花蓮日人紀念公園更名

2019-08-25 23:54

去年綠島1廢墟 數十人設籍

2019-08-25 23:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top