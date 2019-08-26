影／他歷經3次中風卻積極復健 只為再回醫院彈鋼琴

2019-08-26 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



衛福部豐原醫院志工陳豐鎮中風3次，他復健積極只為再當鋼琴志工，分享音樂和歡樂給大家。

72歲的陳豐鎮很喜歡彈奏鋼琴，平時在家彈給親友，每周二上午還會到豐原醫院擔任鋼琴志工，在醫院大廳彈奏各式曲風慰勞患者，很多人卻不知道，他曾歷經3次中風，為了再重回醫院演奏，他積極復健，只為將音樂歡樂再傳播給大家。

豐原醫院鋼琴志工陳豐鎮表示 ，民國105年12月20日的下午，他在家看電視時，因為電視影像突然不見，當時正準備拿遙控器轉台，沒想到左手突然不聽使喚，接著左腳也變得無力，好在當時女兒在家立刻送到醫院治療。

中風在醫院住了7天，他回家馬上把彈鋼琴當作是復健運動，因當時只想快點再回到醫院的鋼琴志工岡位上，將鋼琴聲再分享給大家，積極復健3個月後又能回到醫院當鋼琴志工。

去年6月和11月，又發生講話不清楚的中風情形，他告訴自己要積極復健，才能將自己熱愛的鋼琴音樂在醫院散播開來，讓患者或家屬藉由音樂，得到心靈上的慰藉與舒緩。