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日韓走向最惡局面？終止軍事協定的安保衝擊

陌生人捐贈骨髓 讓她能再牽起孩子的手到學校

2019-08-26 07:43聯合報 記者何烱榮╱即時報導

「媽媽剛懷了我時就發病（血癌）了，40年前醫療不發達，爸爸說當時阿嬤常拜託附近部隊的阿哥捐血給媽媽，我一歲時媽媽就病逝，所以我對媽媽完全沒有印象。」40歲女子陳雅君說，7年前當我確診也罹患急性淋巴性白血病時，非常恐慌與難過，支持她的2個幼小的孩子，她希望能牽著他們走進小學校門。

慈濟骨髓幹細胞中心配合世界骨髓捐贈者日，25日在彰化縣員林演藝廳舉辦人間有愛音樂會，7年前因受贈骨髓重生的彰化縣員林市女子陳雅君帶著2個小孩，與住台中市的捐髓者沈士皓一家人相見歡，陳雅君含涙送上花束，向沈士皓表達一直隱藏在內心深處的感恩之情。

陳雅君說，她因發燒骨頭疼痛到醫院檢查，記得很清楚是2011月8日29日放（南瑪都）颱風假那一天，她確診罹患急性淋巴性白血病，心情跌到谷底，人生像颱風侵襲般瞬間有失去一切的感受，「我從小就沒失去了媽媽，每次班親會看到同學都有媽媽陪伴，非常羨慕，不希望我的孩子在班親會時也沒有媽媽陪伴，這股信念成為我一要活下去的支柱。」

「被急救、插三管，送到加護病房，醫生跟我家裡人講說，誰要來看她，趕快來看她！」回想當年在醫院那一段驚險地與死神擦身而過的日子，她說，病情曾一度嚴重到醫師問她「妳有沒有想見的人，請他們來見最後一面…」。

陳雅君把她與血癌作生命拔河的點滴，含淚一筆一字地記錄下來。她說，曾難過一陣子，低潮一陣子，想說不能一開始就放棄，不能一開始就認輸，為了3歲兒子、2歲女兒，她在病房裡忍著疼痛決定跟它拚了。

陳雅君到中國醫院大學附設醫院一邊接受化療，一邊期待奇蹟出現，化療8個月後我到醫院回診，醫生造訴她一個好消息「找到配對的骨髓了！」因有不少人同意骨髓捐贈後，在最後一刻反悔而不捐，她在等待手術前的每一天都是又期待又怕失去。

38歲的沈士皓說，他念中央大學二年級時，有一天路過學校附近街口時，看到慈濟志工設攤勸募骨髓捐贈，當時也沒特別想什麼，就走近簽同意並當場抽血建檔。

時隔十多年，他都快忘了這件事，留下的家裡住址及電話，因搬家也沒法聯絡，有一天他在公司上班接到慈濟師姊的電話，原來他的骨髓符合一名血癌患者，師姊從在臉書上找到他及服務公司，他沒改變學生時就決定捐贈骨髓的初心。

經過再次抽血比對確認，2012年5月3日沈士皓到中國醫院學院附設醫院捐出骨髓，陳雅君順利完成骨髓幹細胞移植手術，獲得新的生命與希望。她說，沈士皓對她一家人是恩同再造，因為他的無私愛心，讓她能夠牽著2個孩子的手走進學校，參加班親會，也帶著感恩的心參加了兒子的小學畢業典禮。

沈士皓說，因緣一線牽，很高興慈濟幫我和陳雅君牽起生命的奇妙因緣，讓陳雅君有新的生命和擁有快樂的家庭，這一切要感謝上天的安排。

慈濟骨髓幹細胞中心主任楊國梁（中）說今年至今，全台已完成193例骨髓幹細胞移植手...
慈濟骨髓幹細胞中心主任楊國梁（中）說今年至今，全台已完成193例骨髓幹細胞移植手術。記者何烱榮／攝影
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彰化縣2個孩子的女子陳雅君（左3）送上花束，感謝沈士皓7年前捐贈骨髓幹細胞，讓她...
彰化縣2個孩子的女子陳雅君（左3）送上花束，感謝沈士皓7年前捐贈骨髓幹細胞，讓她重生和繼續擁有幸福的家庭。記者何烱榮／攝影
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台中市從商的沈士皓（右2）回憶他念大學二年級時，決定簽同意書捐贈骨髓幹細胞的心情...
台中市從商的沈士皓（右2）回憶他念大學二年級時，決定簽同意書捐贈骨髓幹細胞的心情。記者何烱榮／攝影
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