文蛤損失慘重 中秋文蛤價恐再翻漲

2019-08-25 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



天氣不穩定，文蛤死亡率又提高了，彰化縣養殖協會理事長楊福錦說，文蛤目前死亡率約八成，有的養殖戶全軍覆沒，預計今年中秋節前的文蛤勢必翻漲，他們認為文蛤死亡率高和氣候變遷及空汙有關，希望政府能在養殖產區設長期觀測研究站，協助農民提升育成率。

「今年中秋可能要吃到貴森森的文蛤了！」楊福錦說，因為最近文蛤大量死亡，育成率太低，批發價都在每台斤80以上，價格比起去年同期的60元，貴了三成多，而目前市價每台斤都已在140元上以上，預計到中秋節前消費者可能買到的文蛤在每台斤160到180元的市價。

彰化縣養殖協會常務監事洪錫原說，他有的養殖池損失4、5成，有的甚至全軍覆沒，今年3月開始養的文蛤，原本預計明年農曆年可收成，但死了大半，平均一公頃的養殖池要損失20、30萬元，尤其文蛤苗也翻了二倍，以前一尾0.06元，現在要0.13元，都增加成本。

「看到飄在養殖池上方的文蛤，真的很心痛，因為表示池底下死更多」洪錫原說，文蛤大量死亡與連日豪雨有關，因雨水讓海水及養殖池鹽度降低，但其實文蛤死亡率高已經好幾年了，除了和氣候變遷有關，他們覺得也和空汙有關，有些養殖戶連老本都賠光還負債，中年要轉業也不容易。

楊福錦說，以前一公頃養殖池可收約3萬台斤文蛤，現在收不到5000台斤。雖然農委會主委說會輔導養殖戶，但至今他們看不到具體措施，希望政府可以請專家或水試所等派人駐點設觀測研究站，請專家研究提出解決之道，並普及化的輔導養殖戶。