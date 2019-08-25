親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一張圖看未來一周天氣 這幾天注意午後雷陣雨

反送中／荃葵青遊行 傳出香港警方拿出手槍瞄準示威者

文蛤損失慘重 中秋文蛤價恐再翻漲

2019-08-25 21:35聯合報 記者林宛諭╱即時報導

天氣不穩定，文蛤死亡率又提高了，彰化縣養殖協會理事長楊福錦說，文蛤目前死亡率約八成，有的養殖戶全軍覆沒，預計今年中秋節前的文蛤勢必翻漲，他們認為文蛤死亡率高和氣候變遷及空汙有關，希望政府能在養殖產區設長期觀測研究站，協助農民提升育成率。

「今年中秋可能要吃到貴森森的文蛤了！」楊福錦說，因為最近文蛤大量死亡，育成率太低，批發價都在每台斤80以上，價格比起去年同期的60元，貴了三成多，而目前市價每台斤都已在140元上以上，預計到中秋節前消費者可能買到的文蛤在每台斤160到180元的市價。

彰化縣養殖協會常務監事洪錫原說，他有的養殖池損失4、5成，有的甚至全軍覆沒，今年3月開始養的文蛤，原本預計明年農曆年可收成，但死了大半，平均一公頃的養殖池要損失20、30萬元，尤其文蛤苗也翻了二倍，以前一尾0.06元，現在要0.13元，都增加成本。

「看到飄在養殖池上方的文蛤，真的很心痛，因為表示池底下死更多」洪錫原說，文蛤大量死亡與連日豪雨有關，因雨水讓海水及養殖池鹽度降低，但其實文蛤死亡率高已經好幾年了，除了和氣候變遷有關，他們覺得也和空汙有關，有些養殖戶連老本都賠光還負債，中年要轉業也不容易。

楊福錦說，以前一公頃養殖池可收約3萬台斤文蛤，現在收不到5000台斤。雖然農委會主委說會輔導養殖戶，但至今他們看不到具體措施，希望政府可以請專家或水試所等派人駐點設觀測研究站，請專家研究提出解決之道，並普及化的輔導養殖戶。

洪錫原說，因為文蛤大量死亡，現在在堤岸邊愈來愈多文蛤殼到處亂倒，因為養殖戶也不知要如何處理這些文蛤殼，如果要對亂倒文蛤殼的養殖農民開罰也很不仁道，政府應該要協助地方設處理場，建立文蛤殼回收再利用機制，才是更環保的作法。

文蛤大量死亡，現在在堤岸邊愈來愈多文蛤殼到處亂倒，堆積如小山坡，文蛤農籲政府應該...
文蛤大量死亡，現在在堤岸邊愈來愈多文蛤殼到處亂倒，堆積如小山坡，文蛤農籲政府應該要協助地方設處理場，建立文蛤殼回收再利用機制，才是環保的作法。記者林宛諭／攝影
分享
連日下雨，文蛤死亡率又提高了，養殖戶看到飄在養殖池上方的文蛤，覺得心痛，而預計今...
連日下雨，文蛤死亡率又提高了，養殖戶看到飄在養殖池上方的文蛤，覺得心痛，而預計今年中秋節前的文蛤價格勢必再翻漲。記者林宛諭／攝影
分享
文蛤大量死亡，現在在堤岸邊愈來愈多文蛤殼到處亂倒，堆積如小山坡，文蛤農籲政府應該...
文蛤大量死亡，現在在堤岸邊愈來愈多文蛤殼到處亂倒，堆積如小山坡，文蛤農籲政府應該要協助地方設處理場，建立文蛤殼回收再利用機制，才是環保的作法。記者林宛諭／攝影
分享

中秋節死亡率氣候變遷

相關新聞

三井台中港outlet大停電 客人摸黑繼續逛

2019-08-25 20:24

立院首次在野非常痛苦 江啟臣：無法執政甭談撥亂反正

2019-08-25 17:12

第一支挺韓沈小蟻兵團成軍 沈智慧：目標下架民進黨

2019-08-25 16:58

三井台中港outlet停電台電搶修 館方廣播提前休息

2019-08-25 21:17

台中特高壓161系統跳電 三井Outlet遊客一度卡空中

2019-08-25 20:46

可能全台唯一 溪湖鎮找不到這4個菜市仔路名

2019-08-25 19:39

婦人腦瘤破裂滯日醫療欠千萬醫藥費 社會局介入處理

2019-08-25 17:01

台中新國際地標「綠美圖」9月動工 雙館共構文化森林

2019-08-25 15:30

連日大雨 台中大坑一號登山步道預計今年12月搶修完成

2019-08-25 13:33

台灣鐵道人才奇缺 4名鐵道英雄無私傳承

2019-08-25 07:29

彰化人口流失 田尾、鹿港出現最小村里

2019-08-24 23:26

台中車站前後站 預計明年8月大智路打通

2019-08-24 23:05

彰化交通局變交管科？王惠美：過渡期

2019-08-24 22:59

實用性禮盒 社福月餅頭號勁敵

2019-08-24 22:58

中秋難過…社福月餅銷量拉警報

2019-08-24 22:56

大佛保佑無風無雨 千名親子在八卦山開心戲水

2019-08-24 22:08

【即時短評】開源不易 節流舉手間

2019-08-24 21:57

台中大智路打通爭議解決 明年8月可望通車

2019-08-24 20:16

被批「神隱」？ 盧秀燕視察應變中心破傳聞

2019-08-24 19:57

台中外埔國中滯洪池喬不攏！ 百人抗議批「罔顧民意」

2019-08-24 18:33

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

陸客不來寶得利要賣基隆4筆地 居民：已滅村了

2019-08-25 13:29

影／苗栗200年古蹟蔡家古厝 砸7000萬修復2年重現風華

2019-08-25 07:30

三井台中港outlet大停電 客人摸黑繼續逛

2019-08-25 20:24

可能全台唯一 溪湖鎮找不到這4個菜市仔路名

2019-08-25 19:39

9月2日起助單身、婚育租金補貼 竹縣每月最高領4千

2019-08-25 11:58

雲林「小日月潭」 搭船遊湖超夯

2019-08-24 23:50

招考清潔隊員 考前一周取消臨時人員加分優惠又爆爭議

2019-08-25 18:08

台中特高壓161系統跳電 三井Outlet遊客一度卡空中

2019-08-25 20:46

近40年的老戲院將易主 嘉義人嘆：童年回憶將消失

2019-08-25 13:57

卓蘭這家在地大餅店有故事 5社區聯合農特產展售強強滾

2019-08-25 14:46

影／2箱變200箱 明德社區業餘養蜂成特色

2019-08-24 22:29

婦人腦瘤破裂滯日醫療欠千萬醫藥費 社會局介入處理

2019-08-25 17:01

雲林2年內打通縣道149甲、乙線 帶動地方發展

2019-08-25 14:03

9月2日起申請 高雄單身青年、婚育家庭租金補貼3089戶

2019-08-25 12:16

台中新國際地標「綠美圖」9月動工 雙館共構文化森林

2019-08-25 15:30

高雄農產拚到加拿大 金煌芒、珍珠芭和紅龍果受歡迎

2019-08-25 11:46

提前144小時排隊 相差19歲新人搶頭香報名聯合婚禮

2019-08-25 19:42

立院首次在野非常痛苦 江啟臣：無法執政甭談撥亂反正

2019-08-25 17:12

台中車站前後站 預計明年8月大智路打通

2019-08-24 23:05

台灣鐵道人才奇缺 4名鐵道英雄無私傳承

2019-08-25 07:29

第一屆驗光師年會台南召開 推廣台灣驗光師品牌

2019-08-25 13:25

4台鐵老將 打造鐵道人才培育中心

2019-08-24 23:27

第一支挺韓沈小蟻兵團成軍 沈智慧：目標下架民進黨

2019-08-25 16:58

黃偉哲：年底選戰 台南內憂外患不好打

2019-08-25 18:00

「菁華林苑」將修復再利用 老舊圍牆恐塌議員促處理

2019-08-24 23:33

中秋難過…社福月餅銷量拉警報

2019-08-24 22:56

新北未婚聯誼場場爆滿 DIY鑰匙圈打造幸福「戀」金術

2019-08-25 16:42

影／柯文哲參加中元普度 回應郭柯王合體：順其自然

2019-08-25 14:29

基隆原民豐年祭 林右昌一起跳舞

2019-08-25 00:04

三鶯二橋增機車左轉專用道 改善騎士待轉安全

2019-08-25 15:34

「一季園主」田間實習 與翁章梁手栽甜瓜苗

2019-08-25 13:24

三井台中港outlet停電台電搶修 館方廣播提前休息

2019-08-25 21:17

外配旗袍隊花蛤季初登場 曼妙舞姿大受好評

2019-08-25 18:40

南部宗教界人士憂心宗教立法 陳其邁：有共識才推動

2019-08-25 17:01

來桃園小旅行！地景節、農博、全運吸客

2019-08-24 23:08

電動機車共享 GoShare桃市周四上路

2019-08-24 23:40

台南0812豪雨 新增絲瓜、凱特芒果列現金救助

2019-08-25 15:32

彰化人口流失 田尾、鹿港出現最小村里

2019-08-24 23:26

苗縣蔡氏濟陽堂 將打造文創亮點

2019-08-24 23:17

不再被路過 竹市港南運河公園水陸活動都好玩

2019-08-25 12:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top