台中特高壓161系統跳電 三井Outlet遊客一度卡空中

2019-08-25 20:46 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



三井台中港outlet今晚停電，仍有微弱光源。圖╱讀者提供 分享 facebook 中台灣規模最大的臨海購物中心「三井Outlet」和台中龍井地區今晚突然停電，據台電初步調查，原因出在特高壓161系統供電出狀況，使得港工、海尾兩個變電所跳電，目前正在進行電力轉供作業，也正調查跳電原因。受影響停電戶數3836戶，已復電或轉供電源用戶數3236戶，三井outlet在晚間8時20分轉供復電。

據指出，有民眾到三井OUTLET遊玩時，晚間7時42分許突然整個商圈全部暗下，摩天輪的光芒也暗了下來，硬生生卡在空中，不少遊客都感意外。

包含停車場、商圈及摩天輪都停電，三井立刻啟動備用電源，並拿出探照燈指引民眾，園區後來在台電進行轉供後復電。

也有網友在臉書「爆廢公社」貼出停電照片，許多民眾在黑暗之中用餐，而摩天輪僅剩金黃色的光芒，與正常運作時的七彩光芒截然不同。

另在龍井的工業路一帶也有停電情形，影響範圍還在調查中。

台電初步了解，停電區域包含:台中市龍井及梧棲部分地區及中港加工出口區，目前台中供電區營運處及台中火力發電廠已派員調查中；

然台中供電區表示原因仍需巡視後查明。