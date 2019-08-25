親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一張圖看未來一周天氣 這幾天注意午後雷陣雨

反送中／荃葵青遊行 傳出香港警方拿出手槍瞄準示威者

台中特高壓161系統跳電 三井Outlet遊客一度卡空中

2019-08-25 20:46聯合報 記者黃寅╱即時報導

三井台中港outlet今晚停電，仍有微弱光源。圖╱讀者提供
三井台中港outlet今晚停電，仍有微弱光源。圖╱讀者提供
分享
中台灣規模最大的臨海購物中心「三井Outlet」和台中龍井地區今晚突然停電，據台電初步調查，原因出在特高壓161系統供電出狀況，使得港工、海尾兩個變電所跳電，目前正在進行電力轉供作業，也正調查跳電原因。受影響停電戶數3836戶，已復電或轉供電源用戶數3236戶，三井outlet在晚間8時20分轉供復電。

據指出，有民眾到三井OUTLET遊玩時，晚間7時42分許突然整個商圈全部暗下，摩天輪的光芒也暗了下來，硬生生卡在空中，不少遊客都感意外。

包含停車場、商圈及摩天輪都停電，三井立刻啟動備用電源，並拿出探照燈指引民眾，園區後來在台電進行轉供後復電。

也有網友在臉書「爆廢公社」貼出停電照片，許多民眾在黑暗之中用餐，而摩天輪僅剩金黃色的光芒，與正常運作時的七彩光芒截然不同。

另在龍井的工業路一帶也有停電情形，影響範圍還在調查中。

台電初步了解，停電區域包含:台中市龍井及梧棲部分地區及中港加工出口區，目前台中供電區營運處及台中火力發電廠已派員調查中；

然台中供電區表示原因仍需巡視後查明。

目前了解：影響停電戶數 3836戶，已復電或轉供電源用戶數 3236戶，三井outlet在晚間8時20分轉供復電。

三井台中港outlet今晚停電，客人摸黑跑出。圖╱讀者提供
三井台中港outlet今晚停電，客人摸黑跑出。圖╱讀者提供
分享
三井台中港outlet今晚大停電。圖╱讀者提供
三井台中港outlet今晚大停電。圖╱讀者提供
分享

停電台電爆廢公社

相關新聞

三井台中港outlet大停電 客人摸黑繼續逛

2019-08-25 20:24

立院首次在野非常痛苦 江啟臣：無法執政甭談撥亂反正

2019-08-25 17:12

第一支挺韓沈小蟻兵團成軍 沈智慧：目標下架民進黨

2019-08-25 16:58

文蛤損失慘重 中秋文蛤價恐再翻漲

2019-08-25 21:35

三井台中港outlet停電台電搶修 館方廣播提前休息

2019-08-25 21:17

可能全台唯一 溪湖鎮找不到這4個菜市仔路名

2019-08-25 19:39

婦人腦瘤破裂滯日醫療欠千萬醫藥費 社會局介入處理

2019-08-25 17:01

台中新國際地標「綠美圖」9月動工 雙館共構文化森林

2019-08-25 15:30

連日大雨 台中大坑一號登山步道預計今年12月搶修完成

2019-08-25 13:33

台灣鐵道人才奇缺 4名鐵道英雄無私傳承

2019-08-25 07:29

彰化人口流失 田尾、鹿港出現最小村里

2019-08-24 23:26

台中車站前後站 預計明年8月大智路打通

2019-08-24 23:05

彰化交通局變交管科？王惠美：過渡期

2019-08-24 22:59

實用性禮盒 社福月餅頭號勁敵

2019-08-24 22:58

中秋難過…社福月餅銷量拉警報

2019-08-24 22:56

大佛保佑無風無雨 千名親子在八卦山開心戲水

2019-08-24 22:08

【即時短評】開源不易 節流舉手間

2019-08-24 21:57

台中大智路打通爭議解決 明年8月可望通車

2019-08-24 20:16

被批「神隱」？ 盧秀燕視察應變中心破傳聞

2019-08-24 19:57

台中外埔國中滯洪池喬不攏！ 百人抗議批「罔顧民意」

2019-08-24 18:33

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

陸客不來寶得利要賣基隆4筆地 居民：已滅村了

2019-08-25 13:29

影／苗栗200年古蹟蔡家古厝 砸7000萬修復2年重現風華

2019-08-25 07:30

三井台中港outlet大停電 客人摸黑繼續逛

2019-08-25 20:24

可能全台唯一 溪湖鎮找不到這4個菜市仔路名

2019-08-25 19:39

9月2日起助單身、婚育租金補貼 竹縣每月最高領4千

2019-08-25 11:58

雲林「小日月潭」 搭船遊湖超夯

2019-08-24 23:50

招考清潔隊員 考前一周取消臨時人員加分優惠又爆爭議

2019-08-25 18:08

台中特高壓161系統跳電 三井Outlet遊客一度卡空中

2019-08-25 20:46

近40年的老戲院將易主 嘉義人嘆：童年回憶將消失

2019-08-25 13:57

卓蘭這家在地大餅店有故事 5社區聯合農特產展售強強滾

2019-08-25 14:46

影／2箱變200箱 明德社區業餘養蜂成特色

2019-08-24 22:29

婦人腦瘤破裂滯日醫療欠千萬醫藥費 社會局介入處理

2019-08-25 17:01

雲林2年內打通縣道149甲、乙線 帶動地方發展

2019-08-25 14:03

9月2日起申請 高雄單身青年、婚育家庭租金補貼3089戶

2019-08-25 12:16

台中新國際地標「綠美圖」9月動工 雙館共構文化森林

2019-08-25 15:30

高雄農產拚到加拿大 金煌芒、珍珠芭和紅龍果受歡迎

2019-08-25 11:46

提前144小時排隊 相差19歲新人搶頭香報名聯合婚禮

2019-08-25 19:42

立院首次在野非常痛苦 江啟臣：無法執政甭談撥亂反正

2019-08-25 17:12

台中車站前後站 預計明年8月大智路打通

2019-08-24 23:05

台灣鐵道人才奇缺 4名鐵道英雄無私傳承

2019-08-25 07:29

第一屆驗光師年會台南召開 推廣台灣驗光師品牌

2019-08-25 13:25

4台鐵老將 打造鐵道人才培育中心

2019-08-24 23:27

第一支挺韓沈小蟻兵團成軍 沈智慧：目標下架民進黨

2019-08-25 16:58

黃偉哲：年底選戰 台南內憂外患不好打

2019-08-25 18:00

「菁華林苑」將修復再利用 老舊圍牆恐塌議員促處理

2019-08-24 23:33

中秋難過…社福月餅銷量拉警報

2019-08-24 22:56

新北未婚聯誼場場爆滿 DIY鑰匙圈打造幸福「戀」金術

2019-08-25 16:42

影／柯文哲參加中元普度 回應郭柯王合體：順其自然

2019-08-25 14:29

基隆原民豐年祭 林右昌一起跳舞

2019-08-25 00:04

三鶯二橋增機車左轉專用道 改善騎士待轉安全

2019-08-25 15:34

「一季園主」田間實習 與翁章梁手栽甜瓜苗

2019-08-25 13:24

三井台中港outlet停電台電搶修 館方廣播提前休息

2019-08-25 21:17

外配旗袍隊花蛤季初登場 曼妙舞姿大受好評

2019-08-25 18:40

南部宗教界人士憂心宗教立法 陳其邁：有共識才推動

2019-08-25 17:01

來桃園小旅行！地景節、農博、全運吸客

2019-08-24 23:08

電動機車共享 GoShare桃市周四上路

2019-08-24 23:40

台南0812豪雨 新增絲瓜、凱特芒果列現金救助

2019-08-25 15:32

彰化人口流失 田尾、鹿港出現最小村里

2019-08-24 23:26

苗縣蔡氏濟陽堂 將打造文創亮點

2019-08-24 23:17

不再被路過 竹市港南運河公園水陸活動都好玩

2019-08-25 12:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top