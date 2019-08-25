立院首次在野非常痛苦 江啟臣：無法執政甭談撥亂反正

2019-08-25 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



立委江啟臣今天參加台中市政壇聚會時提到，離大選只有138天，這場選舉攸關中華民國、台灣、國民黨的未來，要拜託大家了！他說，他說2016年國民黨有史以來第一次在立法院淪為在野黨，尤其他擔任國民團第一位在野的書記長，感覺「非常痛苦！」法案無法推動，就因2016年全盤皆輸，行政與立法都輸了，僅剩34席，歷來最少數！

江啟臣說，他充分感受，如果民進黨沒有下架、總統蔡英文沒有下台，真的要煩惱國家的未來了！他呼籲選民明年大選立法院國民黨一定要過半，為共同的目標團結在一起！2020這一次，如果沒有重返執政，就無法撥反正。兩岸與經濟、國防、社會等都無法變好。

台中縣山海屯聯誼會由台中縣退休議員丶各屆立委及參選人、現任國民黨議員丶原縣府主管丶鄉鎮市長代表會正副主席丶婦女界及意見領袖丶青荷總會（後備軍人憲兵）、農渔會代表等組成，今天在豐原舉行秋節聯誼會，近500人參加。