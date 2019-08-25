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台灣鐵道人才奇缺 4名鐵道英雄無私傳承

2019-08-25 07:29聯合報 記者王昭月╱即時報導

鐵道人才培訓不易，簡風熊等4名台鐵退休老將投入國立高雄科技大學鐵道人才培育中心，善用畢生所學模擬鐵道控管實況，傳承技術經驗。讓有志於從事鐵道工作的學子，學習上更加身臨其境，能強化工作即戰力。

高科大鐵道機電技術人才培訓基地今年7月啟用，內部號誌系統全部模擬現下台鐵營運狀況。協助打造的幕後英雄包括高科大教師、台灣世曦鐵道工程部正工程師李坤享與簡風熊、林元龍、林義隆與楊時賜4名台鐵退休人員，他們開超過50次會議，歷時半年手繪1600張設計圖，打造完成列車路徑設定模擬教學控制台和繼電聯鎖訓練系統。

「鐵路號誌系統就像是人體的神經系統，一故障即可能癱瘓」，從台鐵台北電務段退休的簡風熊認為，台鐵長久缺乏人才、技術與設備的整合，車輛到零件多半從國外採購，如不強化自主研發技術，培養在地人才，恐難達到「鐵道國產化」目標。

台灣鐵道路網總長1100公里以上，安全端賴行車人員及電務工務人員。楊時賜說，鐵路號誌就像「路上的燈塔」一般。李坤享更直指，一旦訊號異常，輕則影響列車調度、重則發生列車對撞，台鐵員工背負的壓力，非一般人想像。

簡風熊說，鐵路號誌屬於封閉性產業，當年他們考進台鐵，才發現原來軌道上有電！

隨著科技發達，鐵路號誌系統不斷演進，台灣在1950年裝設第一批電氣號誌後，1953年在北投、新竹、台中、二水、嘉義等5站設置繼電聯鎖裝置，1961年完成彰化到台南間單軌中央控制行車制（CTC）號誌裝置，並成立彰化號誌段負責維修業務。

高科大表示，4名退休顧問分別歷經不同時期的號誌演進，學校借重他們的專才，由簡風熊規畫系統架構、林元龍設計電路圖面、林義隆與楊時賜規畫配線，幾乎100%複製台鐵台中潭子段的繼電聯鎖裝置。學生實習前若能先在鐵道基地內觀摩學習，到現場應能很快上手。

台鐵烏日材料廠找到1967年出產的就地控制盤，讓簡風熊((左）想起當年參與工程施...
台鐵烏日材料廠找到1967年出產的就地控制盤，讓簡風熊((左）想起當年參與工程施工的回憶。記者王昭月／翻攝
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台鐵多名退休顧問傾囊相授，打造高科大獨一無二繼電聯鎖訓練系統。記者王昭月／翻攝
台鐵多名退休顧問傾囊相授，打造高科大獨一無二繼電聯鎖訓練系統。記者王昭月／翻攝
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