大佛保佑無風無雨 千名親子在八卦山開心戲水

2019-08-24 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



白鹿颱風帶來兩樣情，南台灣風雨交加，有大佛庇佑的彰化縣只是偶而飄雨，因無艷陽，縣府在八卦山大佛風景區搭起30米長的滑水道及戲水池，縣長王惠美和上千名親子開心的走上滑水道從上滑下戲水，還拿起水槍打水仗，玩得一身濕，大佛廣場變成歡樂的水上樂園。

縣府24、25日兩天在八卦山大佛廣場舉辦「2019卦山親子嘉年華」，今天舉行開幕式，縣長王惠美、交通部觀光局參山國家風景區管理處副處長曹忠猷、彰化市長林世賢等人與親子同樂。

卦山親子嘉年華活動有2天，親子組隊參加卦山集章闖關遊戲，只要集滿5個章，就有好禮3選1；每天上午9時30分、下午2時30分有棉花糖、冰棒免費大放送及打卡按讚送好禮活動，同時在附近的生態遊客中心有剪紙活動。25日晚上7時在彰化縣立體育場，有「如果兒童劇場」演出大野狼拯救小紅帽。

王惠美說，八卦山是彰化重要地標，暑假即將結束，縣府希望給孩子們有一個難忘的暑假，也期望讓八卦山風華再現，這次在八卦山前的廣場舉辦親子嘉年華會，縣府要用最少的經費，達到最大的效益。