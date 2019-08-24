【即時短評】開源不易 節流舉手間

2019-08-24 21:57 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



去年12月，彰化縣長王惠美上台後宣布放棄承辦2020年台灣燈會，台中市決定接手，曾被網友酸爆，還成為今年3月16日第一（鹿港和美區）選區立委補選時綠營猛攻的話題；最近台中市政府批評中央大小眼，今年屏東燈會補助3億元，台中要求1億元，卻只給3千萬元，宣布不排除自辦燈會。

最近在一次公開場合，王惠美被問到彰化縣政府財政問題時，有感而發地談到台中市政府為2020台灣燈會經費傷神之事。王惠美曾當過鹿港鎮長，知道每天開門就要應付柴米油鹽醬醋茶，不是像民意代表大聲喊喊就有錢可用，行政首長不能好大喜功，如今債台高築，縣市財政都很拮据，開源不易，就要節流，每筆錢都要花在刀口上。

民進黨執政的中央有沒有「卡」國民黨縣市長施政？最近一再引起討論，最新1例是每年輪流舉辦的中彰投苗農業博覽會，今年預定11月9日舉行，根據往年慣例，中央對主辦縣市的主題館補助900萬元，參與縣市各補助250萬元；去年九合一選舉後，中彰投苗四縣市都是國民黨執政，至今只剩下2個多月時間，中央遲遲沒下文，預定的補助款沒核定，讓各縣市望穿秋水難辦事。

目前，彰化縣府負債已達425億元，每年自有財源僅300多億元，人事費就吃掉254億元，還有各種社福經費，能運用在公共建設的經費有限。舉辦一次台灣燈會至少要花5億元，如今中央只願補助台中市3千萬元，是杯水車薪，難怪台中市要急得跳腳，如果當初王惠美沒拒辦，對縣府財政是雪上加霜；舉辦台灣燈會是燒大錢，社福不排富是慷納稅之之慨，不如好好規畫做實事。

去年彰化縣政府為配合中央離岸風能計畫，成立「經濟暨綠能發展處」，事實上只是將建設處一分為二，徒增一些官位和增加人事費用。近幾年，縣府將26鄉鎮市戶政事務所逐步整併成8大戶政所，可減少18個主任缺，卻能維持戶政所正常運作，是最好的節流示範政策。