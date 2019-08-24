親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

【即時短評】開源不易 節流舉手間

2019-08-24 21:57聯合報 記者何烱榮╱即時報導

去年12月，彰化縣長王惠美上台後宣布放棄承辦2020年台灣燈會台中市決定接手，曾被網友酸爆，還成為今年3月16日第一（鹿港和美區）選區立委補選時綠營猛攻的話題；最近台中市政府批評中央大小眼，今年屏東燈會補助3億元，台中要求1億元，卻只給3千萬元，宣布不排除自辦燈會。

最近在一次公開場合，王惠美被問到彰化縣政府財政問題時，有感而發地談到台中市政府為2020台灣燈會經費傷神之事。王惠美曾當過鹿港鎮長，知道每天開門就要應付柴米油鹽醬醋茶，不是像民意代表大聲喊喊就有錢可用，行政首長不能好大喜功，如今債台高築，縣市財政都很拮据，開源不易，就要節流，每筆錢都要花在刀口上。

民進黨執政的中央有沒有「卡」國民黨縣市長施政？最近一再引起討論，最新1例是每年輪流舉辦的中彰投苗農業博覽會，今年預定11月9日舉行，根據往年慣例，中央對主辦縣市的主題館補助900萬元，參與縣市各補助250萬元；去年九合一選舉後，中彰投苗四縣市都是國民黨執政，至今只剩下2個多月時間，中央遲遲沒下文，預定的補助款沒核定，讓各縣市望穿秋水難辦事。

目前，彰化縣府負債已達425億元，每年自有財源僅300多億元，人事費就吃掉254億元，還有各種社福經費，能運用在公共建設的經費有限。舉辦一次台灣燈會至少要花5億元，如今中央只願補助台中市3千萬元，是杯水車薪，難怪台中市要急得跳腳，如果當初王惠美沒拒辦，對縣府財政是雪上加霜；舉辦台灣燈會是燒大錢，社福不排富是慷納稅之之慨，不如好好規畫做實事。

去年彰化縣政府為配合中央離岸風能計畫，成立「經濟暨綠能發展處」，事實上只是將建設處一分為二，徒增一些官位和增加人事費用。近幾年，縣府將26鄉鎮市戶政事務所逐步整併成8大戶政所，可減少18個主任缺，卻能維持戶政所正常運作，是最好的節流示範政策。

另懸缺已久的縣府檔案科長，事實上「文檔本一家」，直接回歸文書科就解決，還有不少單位的承辦員配置協辦人力，都屬不必要的浪費，到每年年底公家機關更有瘋狂消化加班費、業務費的陋習。涓滴成河，聚沙成塔，開源難，節流卻是舉手間。

彰化縣長王惠美（中）到英國搭輕軌考察交通建設的情形。聯合報系資料照／彰化縣政府提...
彰化縣長王惠美（中）到英國搭輕軌考察交通建設的情形。聯合報系資料照／彰化縣政府提供
分享

台灣燈會台中市

相關新聞

大佛保佑無風無雨 千名親子在八卦山開心戲水

2019-08-24 22:08

台中大智路打通爭議解決 明年8月可望通車

2019-08-24 20:16

被批「神隱」？ 盧秀燕視察應變中心破傳聞

2019-08-24 19:57

台中外埔國中滯洪池喬不攏！ 百人抗議批「罔顧民意」

2019-08-24 18:33

企業愛心！3年來助學童暑假全天學才藝

2019-08-24 15:58

豪雨西瓜裂果 大肚、龍井每公頃補助6萬元

2019-08-24 12:35

白鹿攪局 清境觀景步道封閉、音樂會改期

2019-08-24 12:34

彰化百萬人口大縣流失 最小村落竟然位在田尾、鹿港

2019-08-24 10:26

身障獻「禮」 中秋有巧思 常玉畫作上包裝

2019-08-24 00:07

台中「文青」旅遊 探訪10館舍 兌好禮

2019-08-24 00:01

萬人泳渡／紓解交通 車輛僅能「順時鐘」進入

2019-08-23 23:53

日月潭9月1日萬人泳渡 23428人參與 馬英九將7度下水挑戰

2019-08-23 23:51

白鹿颱風不影響彰化縣 卦山親子嘉年華24日照常舉行

2019-08-23 21:52

西半部空品不良 中市府重罰違法資源處理廠

2019-08-23 21:17

彰化市三清宮步道拉警報 喜歡晨運的民眾小心蚊子叮咬

2019-08-23 18:58

影／日月潭泳渡人數再創新高 36國23428人將下水挑戰

2019-08-23 17:33

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

彰化百萬人口大縣流失 最小村落竟然位在田尾、鹿港

2019-08-24 10:26

基隆花千萬鋪地磚機車難騎 再花415萬挖除改回瀝青路面

2019-08-24 06:29

韓國瑜颱風天去飯店？陳宜民：僅致意5分鐘未用餐

2019-08-24 19:29

影╱白鹿強風吹垮基隆汽車展示中心鐵皮屋頂 民眾：風超大

2019-08-24 19:09

高雄清潔隊員對外招考惹議不公 取消臨時人員加分機制

2019-08-24 10:45

影／數萬飛蟻變「黑芝麻湯」他只能用這招

2019-08-24 10:29

白鹿來襲台東飯店退房約兩成 她這樣做反客滿

2019-08-24 21:22

影╱單親媽養大家扶幫助 他全台義賣漢堡、手刺母像謝恩情

2019-08-24 17:10

台北市對白鹿颱風有感 市府：晚間8時前有9級強陣風

2019-08-24 15:37

「玉山最高，可離媽媽近一點」8歲童不忘承諾 帶母遺照攻玉山

2019-08-23 23:38

出門才發現沒帶傘？他讓雨傘也能共享

2019-08-24 08:15

山路不能一崩再崩 雲林縣長張麗善帶隊上山踏勘

2019-08-24 16:42

白鹿接近 2019新竹市國際風箏節下午活動取消

2019-08-24 11:28

共享電動機車GoShare29日上線 桃園預計這4處租得到

2019-08-24 20:17

美食新天地／賴師傅手工千層蛋糕 口感綿密扎實

2019-08-23 23:39

捕獸夾傷流浪狗 村民槓上協會

2019-08-23 23:34

致公黨金門黨部辦周年慶 將提名蔡西湖角逐立委

2019-08-24 16:44

水從天上倒下來金崙溪快滿了 太麻里金崙急撤沿岸28人

2019-08-24 22:00

白鹿颱風來眾人嘆他獨樂 墾丁水世界營業額翻漲

2019-08-24 19:09

台中外埔國中滯洪池喬不攏！ 百人抗議批「罔顧民意」

2019-08-24 18:33

白鹿颱風直撲金門 楊鎮浯主持災變中心會議

2019-08-24 12:50

影／熊熊大火大士爺升天 文化祭萬人祈福平安落幕

2019-08-24 09:06

昨晚東河機車騎士撞電箱亡 台東消防局澄清與白鹿無關

2019-08-24 11:04

台中大智路打通爭議解決 明年8月可望通車

2019-08-24 20:16

台62甲、基隆中正路口紅綠燈好亂 易誤闖荷包失血

2019-08-24 21:37

影／頭城搶孤飯棚上500公斤的飯棧 白鹿狂風一來被吹倒

2019-08-24 16:43

意外成為高雄仁武區第88888位區民 她拿下多樣慶祝禮

2019-08-24 18:20

大同運動中心設基地台 市民投訴：罔顧學童健康

2019-08-24 00:05

上呼吸道群聚感染！屏東產後護理之家12名嬰兒發病

2019-08-24 15:33

台南山區預防撤離已達26人 東山五叉溝保全戶全撤

2019-08-24 15:29

影／雨大 宜蘭大同鄉田古爾溪漲 便橋撤便道封

2019-08-24 14:12

道路鋪地磚有褒有貶 形象商圈力促保留再推徒步區

2019-08-24 08:01

被批「神隱」？ 盧秀燕視察應變中心破傳聞

2019-08-24 19:57

基隆跳蛙公車「萬里-安樂-內湖」線 下月2日通車

2019-08-23 23:28

韓國瑜看新台17線 盯工安、品質

2019-08-23 23:31

影╱超香超好吃的烤蚵加蚵嗲 颱風天仍吸引上萬人嘗鮮

2019-08-24 20:16

林右昌跳起原民舞！2千萬改善會館周邊環境

2019-08-24 12:37

達摩化身俄羅斯娃娃 「艋舺拼場」大玩新舊創意

2019-08-24 08:14

颱風來襲 高雄24日停止垃圾清運、25日加班清運

2019-08-24 13:09

影／輕颱白鹿襲台 北市出現間歇強風大雨

2019-08-24 15:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top