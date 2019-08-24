台中大智路打通爭議解決 明年8月可望通車

2019-08-24 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中山線鐵路高架化完成後，原本要打通東區大智路，作為台中車站前後站的聯絡道路，歷經兩任市長胡志強、林佳龍，大智路仍未打通。台中市建設局長陳大田說，市府近日已完成建物協議價購，土地徵收將報請內政部獲准後，工程即可進行，預計明年8月完工通車。

大智路位於台中市東區，目前與前站道路並未相連，預定地上有棟12層樓的大智慧學苑，原本土地屬於商業區，後來被變更為道路用地，所有權人從103年起發起抗爭反對徵收或市府價購，迄今前後站交通命脈仍未打通。

台中市建設局表示，經過市府努力，目前建物9成所有權人都已同意協議價購，剩下的2戶涉及設定抵押，等處理完成後即可100%完成；土地部分有2地主同意協議架構，占土地面積20%，剩下80%土地因所有權人過多，將報請內政部核准徵收，預計9月向中央提報。

陳大田說，大智路工程用地費先前已編4億元，盧秀燕市長上任後，今年初追加預算3.3億元，總工程款達7億元，讓所有權人可獲得合理補償；為了提高所有權人意願，建設局多次溝通，協助業者找其他場地、申辦登記等跨單位服務，讓多年爭議獲得解決。