親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不斷更新／白鹿颱風威脅仍在 金門明上午停班停課

黨內決策「在空轉」 時代力量再爆創黨元老退黨

議員建議成立交通局 王惠美：計畫獲中央核定後再評估

2019-08-24 20:14聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣議員吳韋達找出2003年間縣長王惠美擔任縣議員時，連署力推縣府成立交通局的議會建議案，他說，王縣長推動台中捷運綠線延伸、彰化縣捷運路網等重大交通建設計畫，又到英國考察，卻只打算在工務處增設「交通管理科」，應重新評估設立交通局處的必要性。

「只果我自私一點，增加新局處可任用更多人，何樂不為？」王惠美今天回應說，時空背景已大不相同，目前縣府財政非常困難，應整體考量，不宜只為單一目標就貿然增設新局處，只會增加人事費用，先在工務處增設交通管理科只是一個過度階段，等到縣府提出的各項交通原景計畫獲得中央核定，再成立專責推動的交通局也不遲。

王惠美和工務處長林漢斌、文化局長張雀芬等人本月16至22日到英國考察公共運輸建設、文化及國家再生能源中心；王惠美出國期間，縣議會唯一的時代力量議員吳韋達開記者會，質疑王惠美推動七大交通建設計畫的決心。

吳韋達說，今年六月議會定期會，他和藍綠議員一起推動「增設或改建交通旅遊局」提案，得到縣府的回覆是要在工務處增設「交通管理科」，顯然與目前的「運輸管理科」疊床架屋？尤其，只有科長是交通運輸本科，其餘科員是土木工程出身。專責的交通局設置經費，對彰化縣政府是值得的。」

「彰化縣108年度總預算472億多元，自有財源才300多億，人事費就占254億多元，社福經費也占不小比例。」王惠美說，有限的財政資源要作最利彰化縣發展的規畫與運用，縣府已啟動彰北捷運鹿港線、彰南捷運「員林-埔心-溪湖-二林線」優先路廊的可行性評估，明年將提報交通部審查，包括彰化市鐵路高架化工程，只要中央核定，就成立交通局專責推動。

王惠美說，交通建設是發展經濟的首要條件，彰化是六都以外唯一的百萬人口大縣，人口密度比高雄、台南還高，絕對具備興建輕軌的條件，這次到英國愛丁堡考察，當地人口數與北彰化差不多，都約有50萬人，市區內同樣具有多元文化古蹟的觀光景點，發展完善的公共運輸服務系統，是帶動經濟繁榮的不二法門。

彰化縣長王惠美（前排右2）到英國考察交通、綠能及文化，來回都搭經濟艙，在漫長的飛...
彰化縣長王惠美（前排右2）到英國考察交通、綠能及文化，來回都搭經濟艙，在漫長的飛行旅程中看報紙關心台灣事。照片／縣府提供
分享
彰化縣長王惠美（中）到英國取經輕軌建設。照片／縣府提供
彰化縣長王惠美（中）到英國取經輕軌建設。照片／縣府提供
分享
彰化縣長王惠美和工務處長林漢斌到英國取經市區輕軌建設。照片／縣府提供
彰化縣長王惠美和工務處長林漢斌到英國取經市區輕軌建設。照片／縣府提供
分享
彰化縣議員吳韋達建議縣府早日成立交通局，專責推動彰化縣重大交通建設計畫。記者何烱...
彰化縣議員吳韋達建議縣府早日成立交通局，專責推動彰化縣重大交通建設計畫。記者何烱榮／攝影
分享

王惠美

相關新聞

台中外埔國中滯洪池喬不攏！ 百人抗議批「罔顧民意」

2019-08-24 18:33

企業愛心！3年來助學童暑假全天學才藝

2019-08-24 15:58

被批「神隱」？ 盧秀燕視察應變中心破傳聞

2019-08-24 19:57

豪雨西瓜裂果 大肚、龍井每公頃補助6萬元

2019-08-24 12:35

白鹿攪局 清境觀景步道封閉、音樂會改期

2019-08-24 12:34

彰化百萬人口大縣流失 最小村落竟然位在田尾、鹿港

2019-08-24 10:26

身障獻「禮」 中秋有巧思 常玉畫作上包裝

2019-08-24 00:07

台中「文青」旅遊 探訪10館舍 兌好禮

2019-08-24 00:01

萬人泳渡／紓解交通 車輛僅能「順時鐘」進入

2019-08-23 23:53

日月潭9月1日萬人泳渡 23428人參與 馬英九將7度下水挑戰

2019-08-23 23:51

白鹿颱風不影響彰化縣 卦山親子嘉年華24日照常舉行

2019-08-23 21:52

西半部空品不良 中市府重罰違法資源處理廠

2019-08-23 21:17

彰化市三清宮步道拉警報 喜歡晨運的民眾小心蚊子叮咬

2019-08-23 18:58

影／日月潭泳渡人數再創新高 36國23428人將下水挑戰

2019-08-23 17:33

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

彰化百萬人口大縣流失 最小村落竟然位在田尾、鹿港

2019-08-24 10:26

白鹿颱風不影響彰化縣 卦山親子嘉年華24日照常舉行

2019-08-23 21:52

基隆花千萬鋪地磚機車難騎 再花415萬挖除改回瀝青路面

2019-08-24 06:29

24日台南停止上班課 醫院有沒有看診報你知

2019-08-23 23:06

好像在歐洲！基隆這地方拍廣告MV演奏會超有fu

2019-08-23 20:40

館長同框鄭文燦教健身 網友驚「胖周瑜」變迷你了

2019-08-23 21:42

影／數萬飛蟻變「黑芝麻湯」他只能用這招

2019-08-24 10:29

高雄清潔隊員對外招考惹議不公 取消臨時人員加分機制

2019-08-24 10:45

「玉山最高，可離媽媽近一點」8歲童不忘承諾 帶母遺照攻玉山

2019-08-23 23:38

台北市對白鹿颱風有感 市府：晚間8時前有9級強陣風

2019-08-24 15:37

出門才發現沒帶傘？他讓雨傘也能共享

2019-08-24 08:15

影╱白鹿強風吹垮基隆汽車展示中心鐵皮屋頂 民眾：風超大

2019-08-24 19:09

白鹿接近 2019新竹市國際風箏節下午活動取消

2019-08-24 11:28

單親媽養大家扶幫助 他全台義賣漢堡、手刺母像謝恩情

2019-08-24 17:10

捕獸夾傷流浪狗 村民槓上協會

2019-08-23 23:34

美食新天地／賴師傅手工千層蛋糕 口感綿密扎實

2019-08-23 23:39

致公黨金門黨部辦周年慶 將提名蔡西湖角逐立委

2019-08-24 16:44

山路不能一崩再崩 雲林縣長張麗善帶隊上山踏勘

2019-08-24 16:42

白鹿颱風直撲金門 楊鎮浯主持災變中心會議

2019-08-24 12:50

影／熊熊大火大士爺升天 文化祭萬人祈福平安落幕

2019-08-24 09:06

韓國瑜颱風天去飯店？陳宜民：僅致意5分鐘未用餐

2019-08-24 19:29

大同運動中心設基地台 市民投訴：罔顧學童健康

2019-08-24 00:05

台中外埔國中滯洪池喬不攏！ 百人抗議批「罔顧民意」

2019-08-24 18:33

台南山區預防撤離已達26人 東山五叉溝保全戶全撤

2019-08-24 15:29

道路鋪地磚有褒有貶 形象商圈力促保留再推徒步區

2019-08-24 08:01

韓國瑜看新台17線 盯工安、品質

2019-08-23 23:31

上呼吸道群聚感染！屏東產後護理之家12名嬰兒發病

2019-08-24 15:33

影／雨大 宜蘭大同鄉田古爾溪漲 便橋撤便道封

2019-08-24 14:12

基隆跳蛙公車「萬里-安樂-內湖」線 下月2日通車

2019-08-23 23:28

西半部空品不良 中市府重罰違法資源處理廠

2019-08-23 21:17

林右昌跳起原民舞！2千萬改善會館周邊環境

2019-08-24 12:37

影／頭城搶孤飯棚上500公斤的飯棧 白鹿狂風一來被吹倒

2019-08-24 16:43

影／輕颱白鹿襲台 北市出現間歇強風大雨

2019-08-24 15:06

颱風來襲 高雄24日停止垃圾清運、25日加班清運

2019-08-24 13:09

影／舞獅卡住！雞籠山海神獸誌開幕上演「救獅記」

2019-08-24 14:10

台灣首例 衛武營登「時代」世界百處最佳景點

2019-08-23 23:17

達摩化身俄羅斯娃娃 「艋舺拼場」大玩新舊創意

2019-08-24 08:14

意外成為高雄仁武區第88888位區民 她拿下多樣慶祝禮

2019-08-24 18:20

白鹿颱風來眾人嘆他獨樂 墾丁水世界營業額翻漲

2019-08-24 19:09

花蓮縣議長張峻 接掌國民黨縣黨部

2019-08-24 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top