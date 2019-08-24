議員建議成立交通局 王惠美：計畫獲中央核定後再評估

2019-08-24 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣議員吳韋達找出2003年間縣長王惠美擔任縣議員時，連署力推縣府成立交通局的議會建議案，他說，王縣長推動台中捷運綠線延伸、彰化縣捷運路網等重大交通建設計畫，又到英國考察，卻只打算在工務處增設「交通管理科」，應重新評估設立交通局處的必要性。

「只果我自私一點，增加新局處可任用更多人，何樂不為？」王惠美今天回應說，時空背景已大不相同，目前縣府財政非常困難，應整體考量，不宜只為單一目標就貿然增設新局處，只會增加人事費用，先在工務處增設交通管理科只是一個過度階段，等到縣府提出的各項交通原景計畫獲得中央核定，再成立專責推動的交通局也不遲。

王惠美和工務處長林漢斌、文化局長張雀芬等人本月16至22日到英國考察公共運輸建設、文化及國家再生能源中心；王惠美出國期間，縣議會唯一的時代力量議員吳韋達開記者會，質疑王惠美推動七大交通建設計畫的決心。

吳韋達說，今年六月議會定期會，他和藍綠議員一起推動「增設或改建交通旅遊局」提案，得到縣府的回覆是要在工務處增設「交通管理科」，顯然與目前的「運輸管理科」疊床架屋？尤其，只有科長是交通運輸本科，其餘科員是土木工程出身。專責的交通局設置經費，對彰化縣政府是值得的。」

「彰化縣108年度總預算472億多元，自有財源才300多億，人事費就占254億多元，社福經費也占不小比例。」王惠美說，有限的財政資源要作最利彰化縣發展的規畫與運用，縣府已啟動彰北捷運鹿港線、彰南捷運「員林-埔心-溪湖-二林線」優先路廊的可行性評估，明年將提報交通部審查，包括彰化市鐵路高架化工程，只要中央核定，就成立交通局專責推動。