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企業愛心！3年來助學童暑假全天學才藝

2019-08-24 15:58聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市太平區坪林國小校長林麗卿今天說，感謝台中惠來扶輪社三年來熱心襄助，校方得以舉辦8周的「夏日樂學」全天暑期課程，並且在昨天舉行成果發表會。台中惠來扶輪社長楊進福當場致贈14萬7648元給坪林國小，盼延續課程。楊進福說，課程規劃完善，320個小時分分秒秒都很匝實，對孩童助益很大，也不負社友期望。

台中市太平區坪林國小「夏日樂學」全天暑期課程昨天舉行成果發表會。學生在台上表演閩南語歌謠、相聲、旗舞、直笛等才藝。學生表示，不管是室內或戶外的課程，都非常有趣，還學到團隊合作精神，團隊力量比自己做快速許多，增加了彼此之間的友誼。

林麗卿說明，國小暑期課程多為半天，且周數短，許多家長因忙於工作，無法長時間陪伴孩子過暑假，以致屢有學生意外事，校方計畫舉辦全天的課程，惠來扶輪社從三年前得知後，捐款補足校方暑期課程經費缺口，「夏日樂學」課程得以延長至8周、全天課程。

林麗卿指出，課程經過精心規劃，包括閩南語童謠、藍曬DIY、生態教學、直笛、扯鈴、氣嘴陀螺等課程；孩子搭公車拜訪彩虹眷村、審計新村、台中國家歌劇院等，拓展視野。

家長對於校方付出以及台中惠來扶輪社大力協助，孩子在學校師長陪伴下度過充實暑假，感謝不已。家長則表示，看到孩子的閩南語講得比自己還道地，相當驚訝，短短二個月學到許多才藝，難怪孩子每天回來都很開心，也希望「夏日樂學」暑期課程能繼續辦理下去。

林麗卿表示，「夏日樂學」課程已是第三年，年年舉辦的動力來自惠來扶輪社願意出動社友資源與力量，有錢出錢，有力出力，讓孩子與家長受惠。成果展結束後，她也不忘爭取來年課程經費，社長楊進福也爽快一口應允，嘉惠學子。

台中市太平區坪林國小「夏日樂學」全天暑期課程昨天舉行成果發表會。圖／台中惠來扶輪...
台中市太平區坪林國小「夏日樂學」全天暑期課程昨天舉行成果發表會。圖／台中惠來扶輪社提供
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台中市太平區坪林國小「夏日樂學」全天暑期課程昨天舉行成果發表會。圖／台中惠來扶輪...
台中市太平區坪林國小「夏日樂學」全天暑期課程昨天舉行成果發表會。圖／台中惠來扶輪社提供
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