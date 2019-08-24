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彰化百萬人口大縣流失 最小村落竟然位在田尾、鹿港

2019-08-24 10:26聯合報 記者林敬家╱即時報導

鹿港長興里有許多老房與歷史文化景點。圖／彰化縣府提供
鹿港長興里有許多老房與歷史文化景點。圖／彰化縣府提供
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彰化縣人口逐年遞減，但人口最少的村里並非偏遠地區，田尾鄉新厝村296人為全縣最小村，因20多年來沒蓋新房人口外流；鹿港長興里348人全縣第二少，雖位在鹿港鬧區，卻因被畫設為鹿港古蹟保存區，大都是租店面的外來人口。

彰化民政處今年7月統計，彰化縣遷出人口長期比遷入人口多是人口流失主因，其中二水鄉1萬4958人，竹塘鄉1萬4960人、大城鄉1萬6486人為人口最少三鄉，但全縣最少人的村卻是位在田尾鄉的新厝村，與全縣最大里相差1萬1千多人。

新厝村內有仁豐國小也離北斗交流道距離不遠，怎會落得全縣最少人?村長羅暉杉指出，村內老平房多，且大都是共同持有土地，還有許多房產未辦理繼承，所有權人難整合，土地方子鄉想要買賣蓋樓房困難重重，蓋農舍又有嚴格法規，年輕人想回來卻因為沒地方住都到其他村里買房子，人口流失讓人著急

羅暉杉，為了解決土地問題，也幫忙東奔西跑說服眾多所有權人，曾到台北好不容易說動部分人，卻因蓋房須預留6米寬道路才符合規定，所有權人覺得不合算又不了了之；「人雖少但居民很團結」，社區活動活絡不亞於其他村落。

鹿港長興里有「意樓」、「九曲巷」等具代表性鹿港景點以及知名小吃，但居住人口數敬陪末座，陳姓居民指出，長興里範圍幾乎被劃入古蹟保存區，房屋修繕有所限制，原有住戶搬走或將房屋出租做生意，晚上大都拉起鐵門靜悄悄。

彰化縣村里行政區域調整自治條例規定，鄉鎮每一村里至少250戶，縣轄市每一村里至少350戶，彰化縣審計部彰化審計室曾建議縣府將小里則合併減省行政資源，田尾鄉長林守政則認為，田尾新厝村在2、30年前從溪頂村分出來，當時考量幅員廣闊，村民需要服務才又增加一個村，不能因人數少就整併，光修改門牌、居民個資等耗費更多資源。

鹿港古蹟

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