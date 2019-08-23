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不斷更新／白鹿颱風來襲 台東、高雄等四縣市宣布明停班課

西半部空品不良 中市府重罰違法資源處理廠

2019-08-23 21:17聯合報 記者余采瀅╱即時報導

全台西半部昨日至明日止，受颱風外圍環流影響，空氣品質偏差，台中市政府環保局昨日已啟動應變措施，督促17家大型工廠配合減排，並查獲龍井一家資源處理廠違法操作及兩處營建工地逸散汙染，將依法罰緩並促業者改善。此外，中火1號機組昨晚起配合降載550MW，加上4號機組歲修未發電，共降載1100MW，將持續監督，減緩空汙情形。

環保局表示，因應此波空品不良，環保局昨日已啟動應變措施，全市配合自主減排大型工廠共有17家；同時查獲龍井區一家資源處理廠未依許可證操作，將依違反空汙法第24條規定，處10萬元至2000萬元罰款。此外，昨日也查獲兩處營建工地，未有效清潔進出車輛，致使出入口及周邊道路有汙染情況，均依規告發處分。並分別裁罰9600元。

台中市府也加強對台中電廠的約束力道，其中，中火1號老舊機組自昨晚7時起降載550MW，加上4號機組歲修未發電，共降載1100MW。

環保局強調，空汙應變持續執行中，除通報前30大汙染源配合減排，並加強巡查，同時也通知前100大工地加強周邊道路洗掃，並加強營建工地揚塵逸散查處。此外，環保局也派員稽查露天燃燒，全力降低汙染排放，減緩空品惡化。

環保局提醒，依據行政院環保署預報，明日持續受颱風外圍環流影響，中部地區汙染物易累積，加上午後光化作用，臭氧偏高，提醒民眾注意空品狀況，敏感族群或老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少戶外劇烈活動，預計颱風遠離後帶降雨，台中空品將轉佳。

台中市政府通知前100大工地加強周邊道路洗掃，並加強營建工地揚塵逸散查處。圖/台...
台中市政府通知前100大工地加強周邊道路洗掃，並加強營建工地揚塵逸散查處。圖/台中市政府提供
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颱風台中市行政院

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