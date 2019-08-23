西半部空品不良 中市府重罰違法資源處理廠

2019-08-23 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



全台西半部昨日至明日止，受颱風外圍環流影響，空氣品質偏差，台中市政府環保局昨日已啟動應變措施，督促17家大型工廠配合減排，並查獲龍井一家資源處理廠違法操作及兩處營建工地逸散汙染，將依法罰緩並促業者改善。此外，中火1號機組昨晚起配合降載550MW，加上4號機組歲修未發電，共降載1100MW，將持續監督，減緩空汙情形。

環保局表示，因應此波空品不良，環保局昨日已啟動應變措施，全市配合自主減排大型工廠共有17家；同時查獲龍井區一家資源處理廠未依許可證操作，將依違反空汙法第24條規定，處10萬元至2000萬元罰款。此外，昨日也查獲兩處營建工地，未有效清潔進出車輛，致使出入口及周邊道路有汙染情況，均依規告發處分。並分別裁罰9600元。

台中市府也加強對台中電廠的約束力道，其中，中火1號老舊機組自昨晚7時起降載550MW，加上4號機組歲修未發電，共降載1100MW。

環保局強調，空汙應變持續執行中，除通報前30大汙染源配合減排，並加強巡查，同時也通知前100大工地加強周邊道路洗掃，並加強營建工地揚塵逸散查處。此外，環保局也派員稽查露天燃燒，全力降低汙染排放，減緩空品惡化。