想離媽媽近一點！ 宜蘭8歲童帶媽媽遺照上玉山

2019-08-23 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭一名8歲男童鄒澤綱，4年前聽媽媽張嵐綺講到玉山故事，知道那是台灣最高峰，嚷著要帶媽媽去爬玉山，媽媽笑說：「我腳開過刀，腳力不行，你幫我爬，帶信物上去！」男童用力點頭，答應「我一定做到！」

沒想到，男童的媽媽去年因病辭世，男童傷心，不忘對媽媽的承諾，還問爸爸鄒品為說「媽媽到天上了，玉山那麼高，我上山去，一定可以離媽媽更近！」童言童語令人動容。

男童爸爸感動之餘，決定要幫孩子圓夢，集訓練體力，不斷去申請，排隊抽籤，要上玉山，本月終於中籤，男童也完成訓練，父子倆本月17日出發，19日清晨6點20分啟登攻頂，男童帶著媽媽美美的遺照同行。

途中，男童突發高山症，全身無力，男童爸爸擔心問「我們回去吧！」但男童堅決說「不行，我答應媽媽的事一定要做到！」因高山症，他腳步慢下來但不停歇，一步步緩行，終於在8點半成功攻上海拔3952公尺的玉山頂。

「媽媽，我來了，您好嗎？」男童帶著媽媽遺照攻上玉山頂，想念媽媽的心大爆發，一旁陪同的男童爸爸難忍淚水。

「媽媽到天上了，媽媽曾說，玉山最高，可以看得最遠，一定也可以離媽媽近一點！」男童這麼說。

而攻頂後，男童下山，回頭望著玉山，但玉山雲霧濃，男童一度難掩失望地說：「我還有好多話想跟媽咪說，可是霧濛濛的」沒到話語一落，雲霧慢慢褪去，山頭的容貌出現。

男童爸爸鄒品為感動地說，小綱在與媽咪分開的第591天完成這件壯舉，一起站在台灣最高點看世界，也似乎離天上的媽媽近點，讓他能覺得被愛、感受媽媽的愛。