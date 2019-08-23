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社福身障機構中秋禮盒有巧思 大師畫作精品咖啡有質感

2019-08-23 19:11聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣政府今天為縣內8個身心障礙褔利機構促銷中秋禮品，彰化縣長王惠美說，今年身障福利機構中秋禮品產品多元化，希望大家發揮愛心，在團圓的日子用行動關懷弱勢。今年的中秋禮品也有巧思包括有國立歷史博物館授權常玉畫作的精品咖啡包裝，健康取向的堅果塔、抹茶起司餅干等。

王惠美今天在縣政府與立委柯呈枋、彰化縣議員張瀚天、田中鎮長洪麗娜、彰化郵局長張耀中等人一起為社福身障團體促銷中秋禮盒，王惠美也感謝商業會和水勤社會福利基金會等拋磚引玉，率先認購。

縣府社會處今年印製中秋禮盒專刊，並建立「彰化i幸福秋禮聯盟」臉書粉絲團網路平台，介紹喜樂愛加倍工場、慈恩庇護休閒農場、慈生仁愛院、喜樂保育院、聖母聖心啟智中心、慈愛教養院、康復之友協會和肯納兒烘培坊等8家身心障礙福利機構、團體及庇護工場產品，多元的中秋伴手禮包括月餅、泡菜、土鳳梨酥、手工餅乾、養生堅果、咖啡、茶葉、手工香皂等。

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛說，愛加倍庇護工廠為了讓產品多元化，也推陳出新，還取得國立歷史博物館授權常玉畫作做為精品咖啡包裝，也有小王子包裝的咖啡。

王惠美說，今年也會同彰化郵局、彰化農會及26鄉鎮市的戶政事務所全力支持，提供更多管道展售，讓民眾除了可以上網訂購外，也能就近到郵局、農會或戶政單位採購。

陳忠盛說，身障者能站出來就是一份榮耀、走出去就有更多機會，與其坐著等待不如走出去推廣行銷，也希望社會大眾多採購由身障朋友們生產的禮盒，每件產品都是努力克服身體缺憾，靠自己雙手用最認真態度所製作，訂購就是對身障朋友的鼓勵與支持。

彰化縣政府今天為縣內8個身心障礙褔利機構促銷中秋禮品，今年也建構更多銷售管道，民...
彰化縣政府今天為縣內8個身心障礙褔利機構促銷中秋禮品，今年也建構更多銷售管道，民眾除了網購，也可就近在郵局、農會或戶政單位採購社福團體中秋禮盒。記者林宛諭／攝影
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彰化縣政府今天為縣內8個身心障礙褔利機構促銷中秋禮品，今年也建構更多銷售管道，民...
彰化縣政府今天為縣內8個身心障礙褔利機構促銷中秋禮品，今年也建構更多銷售管道，民眾除了網購，也可就近在郵局、農會或戶政單位採購社福團體中秋禮盒。記者林宛諭／攝影
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喜樂愛加倍庇護工廠為了讓產品多元化，也推陳出新，還取得國立歷史博物館授權常玉畫作...
喜樂愛加倍庇護工廠為了讓產品多元化，也推陳出新，還取得國立歷史博物館授權常玉畫作做為精品咖啡包裝，也有小王子包裝的咖啡。記者林宛諭／攝影
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