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彰化市三清宮步道拉警報 喜歡晨運的民眾小心蚊子叮咬

2019-08-23 18:58聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化市1名男子本月初到菲律賓旅遊，16日突然發燒、全身肌肉痠痛，衛福部疾管局確診感染登革熱，因他平常喜歡清晨到八卦山三清宮附近山林的步道健行，讓環保局和衛生局緊張，與彰化市清潔隊展開預防登革熱大作戰。

「這是彰化縣今年12例境外移入登革熱病例。」衛生局長葉彥伯說，噴藥的範圍從彰化師大校區後方到三清宮附近健行步道，及患者住處附近，患者是本月8日回到彰化市，14日出現發燒、肌肉痠痛症狀，到彰基接受抽血快篩檢查，醫生看到血小板降低，通報疑似感染登革熱。

19日疾管局確診是境外移入登革熱病例，因患者每天清晨會從彰化師大校區後方步道，一路走到到三清宮附近再折返，環保局長江培根說，與彰化市清潔隊動員分工合作，在患者住家附近和步道沿線山林全面噴藥，並清除可能的孳生源。

本月11日衛福部宣布菲律賓正值雨季，登革熱疫情惡化，今年到7月20日菲律賓統計全國感染登革熱病例有14萬6062例，較去年同期增加98%。

葉彥伯說，最近到菲律賓旅遊要特別小心，最好都穿長袖長褲，避免被蚊子叮咬，返國後若發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史。

江培根說，彰化師範大學寶山校區後方到三清宮附近健行步道， 已完成噴藥緊急防治作業，附近區域仍屬登革熱傳播高風險地區，近日民眾若到步道健行，務必做好防蚊措施，儘可能穿著長袖長褲，裸露皮膚處塗抹含敵避(DEET)防蚊液。

彰化師大校區後方到三清宮的山林步道，是彰化市民眾晨間結伴健行的熱門步道，加上最近經常下雨，步道附近有菜園農場及儲存雨水的設備，也有廢輪胎及民眾丟棄的寶特瓶，容易變成孳生源，衛生局評估是高風險地點，建議暫時避免到這條步道活動。

江培根說，得知有1名常到步道健行的男子染登革熱後，環保局為第一時間減少病媒蚊數量，降低傳染風險，立即會同彰化市公所與病媒防治業者進行現場勘查，並張貼噴藥通知，與巡視、清除孳生源。

彰化縣環保局和彰化市公所清潔隊到八卦山三清宮附近的民眾健走路線和山林噴藥。照片／...
彰化縣環保局和彰化市公所清潔隊到八卦山三清宮附近的民眾健走路線和山林噴藥。照片／環保局提供
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彰化縣環保局到八卦山三清宮附近的民眾健走路線和山林噴藥。照片／環保局提供
彰化縣環保局到八卦山三清宮附近的民眾健走路線和山林噴藥。照片／環保局提供
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彰化縣環保局到八卦山三清宮附近的民眾健走路線和山林噴藥。照片／環保局提供
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彰化縣環保局到八卦山三清宮附近的民眾健走路線和山林噴藥。照片／環保局提供
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登革熱衛生局患者

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