彰化市三清宮步道拉警報 喜歡晨運的民眾小心蚊子叮咬

2019-08-23 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化市1名男子本月初到菲律賓旅遊，16日突然發燒、全身肌肉痠痛，衛福部疾管局確診感染登革熱，因他平常喜歡清晨到八卦山三清宮附近山林的步道健行，讓環保局和衛生局緊張，與彰化市清潔隊展開預防登革熱大作戰。

「這是彰化縣今年12例境外移入登革熱病例。」衛生局長葉彥伯說，噴藥的範圍從彰化師大校區後方到三清宮附近健行步道，及患者住處附近，患者是本月8日回到彰化市，14日出現發燒、肌肉痠痛症狀，到彰基接受抽血快篩檢查，醫生看到血小板降低，通報疑似感染登革熱。

19日疾管局確診是境外移入登革熱病例，因患者每天清晨會從彰化師大校區後方步道，一路走到到三清宮附近再折返，環保局長江培根說，與彰化市清潔隊動員分工合作，在患者住家附近和步道沿線山林全面噴藥，並清除可能的孳生源。

本月11日衛福部宣布菲律賓正值雨季，登革熱疫情惡化，今年到7月20日菲律賓統計全國感染登革熱病例有14萬6062例，較去年同期增加98%。

葉彥伯說，最近到菲律賓旅遊要特別小心，最好都穿長袖長褲，避免被蚊子叮咬，返國後若發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史。

江培根說，彰化師範大學寶山校區後方到三清宮附近健行步道， 已完成噴藥緊急防治作業，附近區域仍屬登革熱傳播高風險地區，近日民眾若到步道健行，務必做好防蚊措施，儘可能穿著長袖長褲，裸露皮膚處塗抹含敵避(DEET)防蚊液。

彰化師大校區後方到三清宮的山林步道，是彰化市民眾晨間結伴健行的熱門步道，加上最近經常下雨，步道附近有菜園農場及儲存雨水的設備，也有廢輪胎及民眾丟棄的寶特瓶，容易變成孳生源，衛生局評估是高風險地點，建議暫時避免到這條步道活動。