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陸客來台泳渡日月潭也受限 審邀請函才放行

2019-08-23 18:26中央社 南投縣23日電

日月潭泳渡9月1日登場，受陸客限縮來台影響，中國大陸泳客約40人無法參加，不過透過補交邀請函等非往年必須的審查資料給陸方後，自由行與團客還是有1310人完成報名手續。

第37屆日月潭國際萬人泳渡9月1日舉行，今年共有36個國家、2萬3428人報名參加，其中外籍泳客1742人、中國大陸泳客1310人完成報名手續，由於中國8月1日起暫停核發來台自由行簽證，承辦單位透露，體育活動雖較不受政治干擾，但仍有少部分自由行陸客確實受影響，無法來台參加泳渡。

承辦單位表示，去年實際到場參加陸客832人，今年完成報名手續陸客1310人，較最初報名人數減少約40人，多為自由行陸客，團客部分則透過補充提出邀請函或參賽證明等文件，較不受影響；報名程序其實7月完成，但卡到陸客限縮來台影響，陸方才要團客補文件資料，按照往年「一般不需要」。

南投縣政府今天下午為日月潭泳渡宣傳，9月1日當天前總統馬英九、前副總統吳敦義將再度一起出席，馬英九將第7度挑戰泳渡，而吳敦義預計上午7時30分在水社碼頭參加總統魚（曲腰魚）魚苗放流活動，由南投縣長林明溱等人陪同出席施放1萬尾魚苗。

南投縣副縣長陳正昇說，8月31日先舉辦第5屆日月潭公開水域游泳挑戰賽，競賽組選手不背浮標以捷式游3000公尺，成績作為中華泳協選拔國手參加國際公開水域游泳錦標賽依據；另外，9月7日將首度舉辦馬拉松游泳世界巡迴賽南投站，已有奧運級選手報名，將讓世界游泳體壇看見美麗的日月潭。

陸客日月潭自由行

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