親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜開直播談能源政策，哪裡有問題？

軍公教年改爭議 「法治國」對上「社會國」

影／日月潭泳渡人數再創新高 36國23428人將下水挑戰

2019-08-23 17:33聯合報 記者賴香珊╱即時報導

日月潭泳渡系列活動於31日起登場，最受矚目的「萬人泳渡」將在1日下水開游，而今天揭曉今年報名數達23428人，參加人數再創新高，吸引36國1772隊國內外泳客，前總統馬英九也將第7度下水挑戰個人紀錄。

縣府指出，去年報名人數為21996人，今年則有23428人報名，較去年增加1432人，刷新歷年報名紀錄，而今年外籍泳客約1742人，就連歐洲最大新聞社「歐新社epa」也將派記者來台體驗泳渡且採訪報導，足見日月潭萬人泳渡享譽國際。

副縣長陳正昇說，萬人泳渡今年邁入第37屆，開放報名1週就額滿，足見已是國內全民運動，前任正、副總統馬英九、吳敦義也將再度出席施放1萬條總統魚苗，並鳴槍開幕，其中馬更要挑戰自己在去年所創下1小時39分泳渡最佳紀錄。

活動當天上午7時30分起由身障泳客第一波出發， 23428名泳客之後再分批從朝霧碼頭下水，至伊達邵碼頭上岸，水道全長約3000公尺；而日月潭除支應萬人泳渡，更是國內最適合舉辦國際性長泳的比賽場域。

陳提到，縣府和中華泳協共同努力4年多時間，前年12月獲FINA國際游泳總會認可，去年在日月潭設站試辦邀請賽，確認賽域優良且安全無虞，因此成為2019至2021年馬拉松游泳世界巡迴賽站點，而於今年9月7日首度正式舉行。

此外，為確保泳渡系列活動安全，今年除動員警、消、醫護和救生人力執行任務，更提升安全規格，申請安排直升機、無動力救生浪板和水上快艇，配合水上勤務即時影像監控系統，建構水陸空安全防護網。

日月潭萬人泳渡今年吸引36國1772隊共23428人報名，前總統馬英九（紅黑泳衣...
日月潭萬人泳渡今年吸引36國1772隊共23428人報名，前總統馬英九（紅黑泳衣者）也將第7度下水挑戰。圖／縣府提供
分享
日月潭泳渡系列活動於31日起登場，最受矚目的「萬人泳渡」將在1日下水開游，今揭曉...
日月潭泳渡系列活動於31日起登場，最受矚目的「萬人泳渡」將在1日下水開游，今揭曉報名達23428人。記者賴香珊／攝影
分享
日月潭萬人泳渡活動去年報名人數為21996人，今年則有23428人報名，較去年增...
日月潭萬人泳渡活動去年報名人數為21996人，今年則有23428人報名，較去年增加1432人，再創歷年新高。圖／縣府提供
分享
日月潭泳渡系列活動於31日起登場，最受矚目的「萬人泳渡」將在1日下水開游，今揭曉...
日月潭泳渡系列活動於31日起登場，最受矚目的「萬人泳渡」將在1日下水開游，今揭曉報名達23428人。記者賴香珊／攝影
分享
日月潭萬人泳渡活動去年報名人數為21996人，今年則有23428人報名，較去年增...
日月潭萬人泳渡活動去年報名人數為21996人，今年則有23428人報名，較去年增加1432人，再創歷年新高。圖／縣府提供
分享

日月潭碼頭馬英九

相關新聞

過了！交通部願補助逾3億元 打造中寮環鄉公路網

2019-08-23 13:24

波麗士豔陽揮汗口乾 暖企業贈保溫瓶補水加油

2019-08-23 13:54

影／連日大雨 中市府地下室成水鄉澤國

2019-08-23 09:24

台中七期豪宅地下室也積水 大樓投訴有4件

2019-08-22 23:42

斯巴達障礙跑競賽 台灣首場體育館賽事 921台中引爆

2019-08-22 23:30

連日大雨 中市府地下室滲水不斷

2019-08-22 23:29

掌握空品 中彰增設數百個微型感測器

2019-08-22 23:27

彰化裕毛屋「凱福登」超市 營業至9月20日

2019-08-22 23:18

草屯鎮立游泳池 今起免費開放1個月供鎮民使用

2019-08-22 23:16

加速去化再利用…中市廢樹枝、木屑免費領取

2019-08-22 23:13

彰化境外移入登革熱再一例 三清宮健行步道成高風險區

2019-08-22 21:39

全台唯一「藍色消防栓」 設置近10年拆了

2019-08-22 20:50

草屯游泳池委外遭棄標 公所明起免費開放1個月

2019-08-22 17:04

四五年級生懷舊零嘴 台灣栗子「蘋婆」正產季

2019-08-22 14:58

我們要和總統吃一樣的！彰化貓鼠麵推出總統套餐

2019-08-22 14:14

偏遠村落沒超商速食 漢寶村彩繪「大漢堡」過乾癮

2019-08-22 13:40

青年返鄉助地方創生 山上願景館今盛大開幕

2019-08-22 12:46

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

大八後又一家！高雄老牌華王飯店 驚傳11月停止營業

2019-08-22 18:50

換人了！民進黨竹縣黨部建議徵召邱盈滋、范文鴻

2019-08-22 21:59

高雄華王飯店和對面福容飯店原地主 恩怨糾纏近40年

2019-08-22 21:01

彰化境外移入登革熱再一例 三清宮健行步道成高風險區

2019-08-22 21:39

基隆通勤族福音 跳蛙公車「萬里-安樂-內湖」9月通車

2019-08-23 12:26

桃議員歐炳辰遭褫奪公權 將由她遞補

2019-08-22 19:55

竹縣湖口鄉2村24日上午起停水9小時 預計影響2812戶

2019-08-23 11:21

台中七期豪宅地下室也積水 大樓投訴有4件

2019-08-22 23:42

老字號華王飯店吹熄燈號 也驚動高雄市政府

2019-08-22 20:53

獨／嘉市約1.5萬名身心障礙者 卻沒人願意去家庭托顧

2019-08-22 23:23

51年歷史將劃下句點！「高雄華王大飯店」驚傳11月歇業

2019-08-22 19:38

淡水輕軌二期增6站 採人車混合開進老街

2019-08-22 22:32

他好奇高雄前鎮是什麼樣的地方？ 網友曝：南北兩個世界

2019-08-23 17:13

七連霸金門議員許建中病逝 馬英九前往弔唁

2019-08-23 16:47

獨／她花十多萬打造家庭托顧站 卻始終「等嘸人」

2019-08-22 23:47

高雄首家星級飯店…華王飯店11月熄燈

2019-08-22 23:31

過了！交通部願補助逾3億元 打造中寮環鄉公路網

2019-08-23 13:24

基隆女議員貼與孫女舊照 網友驚呼「美女雙胞胎」

2019-08-22 20:50

高雄老字號華王大飯店驚傳歇業 勞工局：薪資正常發放

2019-08-22 21:02

基隆市公車明年將比照雙北 上下車都刷卡改善虧損

2019-08-23 16:36

全國最嚴格！麻豆林建良過3關 兩度奪台南文旦王

2019-08-23 15:01

施工塞車5年半 台9線五結段今全面通車

2019-08-22 23:50

無黨籍范織欽遞補高市議員 民進黨團增為26席

2019-08-23 11:51

老字號華王大飯店將歇業 10月底先解雇42人

2019-08-23 13:51

開學在即 苗栗受扶助兒童喜獲「小一新生入學禮」

2019-08-22 18:54

影／連日大雨 中市府地下室成水鄉澤國

2019-08-23 09:24

師大商圈維持現狀 正、反派激烈口角

2019-08-22 20:29

3千5海鮮餐費只要2千5 北臺灣媽祖文化節福宴限量1千桌

2019-08-23 14:39

衛武營再獲肯定 登時代雜誌2019年世界最佳景點

2019-08-23 12:44

白鹿颱風影響 花蓮唱秋音樂季等3活動順延或取消

2019-08-22 17:28

海科館好康活動「周末免費看電影」 祖父母節長者免費入館

2019-08-22 19:19

彰化縣議會南部經建考察 抵高雄為韓國瑜加油打氣

2019-08-22 20:18

影／二行程機車有2萬輛 嘉縣汰舊換新最高補助2萬

2019-08-23 11:52

視察金門大橋 蔡英文：2021如期如質完工

2019-08-23 14:34

八二三砲戰公園明辦音樂饗宴 警方北安路實施交管

2019-08-22 20:29

全台唯一「藍色消防栓」 設置近10年拆了

2019-08-22 20:50

私房景點／蘇澳砲台山 走讀百年史跡

2019-08-23 00:09

嘉警好「蒡」 嘉義市警察吹起養生風

2019-08-23 13:34

苗140線又傳石虎殞命 成功取精為復育留生機

2019-08-22 20:10

板南線上班當機 捷運站塞爆

2019-08-22 23:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top