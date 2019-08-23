影／日月潭泳渡人數再創新高 36國23428人將下水挑戰

2019-08-23 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



日月潭泳渡系列活動於31日起登場，最受矚目的「萬人泳渡」將在1日下水開游，而今天揭曉今年報名數達23428人，參加人數再創新高，吸引36國1772隊國內外泳客，前總統馬英九也將第7度下水挑戰個人紀錄。

縣府指出，去年報名人數為21996人，今年則有23428人報名，較去年增加1432人，刷新歷年報名紀錄，而今年外籍泳客約1742人，就連歐洲最大新聞社「歐新社epa」也將派記者來台體驗泳渡且採訪報導，足見日月潭萬人泳渡享譽國際。

副縣長陳正昇說，萬人泳渡今年邁入第37屆，開放報名1週就額滿，足見已是國內全民運動，前任正、副總統馬英九、吳敦義也將再度出席施放1萬條總統魚苗，並鳴槍開幕，其中馬更要挑戰自己在去年所創下1小時39分泳渡最佳紀錄。

活動當天上午7時30分起由身障泳客第一波出發， 23428名泳客之後再分批從朝霧碼頭下水，至伊達邵碼頭上岸，水道全長約3000公尺；而日月潭除支應萬人泳渡，更是國內最適合舉辦國際性長泳的比賽場域。

陳提到，縣府和中華泳協共同努力4年多時間，前年12月獲FINA國際游泳總會認可，去年在日月潭設站試辦邀請賽，確認賽域優良且安全無虞，因此成為2019至2021年馬拉松游泳世界巡迴賽站點，而於今年9月7日首度正式舉行。