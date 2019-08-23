親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

輕颱白鹿增強！下午2時30分發布陸警 恐從恆春半島登陸

外埔老人文康中心 蔡其昌爭取經費補強

2019-08-23 15:15中央社 台中23日電

台中市外埔老人文康中心耐震係數不足，立法院副院長蔡其昌今天邀請相關單位前往會勘，爭取前瞻計畫經費新台幣905萬多元進行補強作業，預計明年初完工。

蔡其昌邀集衛生福利部社會及家庭署、台中市社會局、台中市議員施志昌等人到場會勘時表示，外埔老人文康中心耐震係數不足，建物已有逾24年歷史，這幾年在外埔鄉親不斷反映之下，於是向中央衛福部爭取前瞻預算經費。

蔡其昌指出，透過施志昌極力奔走，與台中市政府預備金支持下，核定總經費900多萬元（中央補助佔70%，台中市政府自籌佔30%），對活動中心整體進行補強工程，完工後外埔鄉親們將會有更安全舒適的活動中心可以運用。

施志昌也說，這棟建物部分頂板已有滲水狀況，多處牆面有裂縫產生，雖不致影響結構安全，但耐震能力未能符合現行規範。未來將配合消防、機電系統等進行整體結構補強改善，讓社區居民及長青學苑學員們有個安全無虞的活動空間可使用。

外埔區公所表示，近年政府相當重視公共場域安全，外埔老人文康中心是地區內活動中心及緊急避難所，同時更設置長青學苑，開設32個班別，每年共有約1200名學員使用該場所，可說是外埔居民相當重要的社區據點，感謝蔡其昌及台中市政府共同合作來改善地方問題。

台中市蔡其昌立法院

相關新聞

波麗士豔陽揮汗口乾 暖企業贈保溫瓶補水加油

2019-08-23 13:54

影／連日大雨 中市府地下室成水鄉澤國

2019-08-23 09:24

台中七期豪宅地下室也積水 大樓投訴有4件

2019-08-22 23:42

斯巴達障礙跑競賽 台灣首場體育館賽事 921台中引爆

2019-08-22 23:30

連日大雨 中市府地下室滲水不斷

2019-08-22 23:29

掌握空品 中彰增設數百個微型感測器

2019-08-22 23:27

彰化裕毛屋「凱福登」超市 營業至9月20日

2019-08-22 23:18

草屯鎮立游泳池 今起免費開放1個月供鎮民使用

2019-08-22 23:16

加速去化再利用…中市廢樹枝、木屑免費領取

2019-08-22 23:13

彰化境外移入登革熱再一例 三清宮健行步道成高風險區

2019-08-22 21:39

全台唯一「藍色消防栓」 設置近10年拆了

2019-08-22 20:50

草屯游泳池委外遭棄標 公所明起免費開放1個月

2019-08-22 17:04

四五年級生懷舊零嘴 台灣栗子「蘋婆」正產季

2019-08-22 14:58

我們要和總統吃一樣的！彰化貓鼠麵推出總統套餐

2019-08-22 14:14

偏遠村落沒超商速食 漢寶村彩繪「大漢堡」過乾癮

2019-08-22 13:40

青年返鄉助地方創生 山上願景館今盛大開幕

2019-08-22 12:46

彰化大型超市又要少一間 裕毛屋凱福登營業到920

2019-08-22 12:09

自家人打自家人？彰化埔心舊館保甲事務所險遭拆

2019-08-22 09:58

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

大八後又一家！高雄老牌華王飯店 驚傳11月停止營業

2019-08-22 18:50

韓國瑜因公祭才遲到？地方人士：韓待半小時離去

2019-08-22 16:22

變乾淨！不捨女嬰睡垃圾堆 軍人、志工幫忙清家園

2019-08-22 16:44

釣蝦場每10隻泰國蝦8隻來自屏東 潮州要辦賽神蝦比大

2019-08-22 18:34

換人了！民進黨竹縣黨部建議徵召邱盈滋、范文鴻

2019-08-22 21:59

高雄華王飯店和對面福容飯店原地主 恩怨糾纏近40年

2019-08-22 21:01

草屯游泳池委外遭棄標 公所明起免費開放1個月

2019-08-22 17:04

彰化境外移入登革熱再一例 三清宮健行步道成高風險區

2019-08-22 21:39

桃議員歐炳辰遭褫奪公權 將由她遞補

2019-08-22 19:55

這位好心阿嬤苦人所苦 助508名喪偶母親走出陽光

2019-08-22 18:33

台南爭議最多 捷運綠線將辦說明會

2019-08-22 15:40

北埔鄉南坑村長補選 前村長葉貴霖登記

2019-08-22 15:46

老字號華王飯店吹熄燈號 也驚動高雄市政府

2019-08-22 20:53

台中七期豪宅地下室也積水 大樓投訴有4件

2019-08-22 23:42

基隆通勤族福音 跳蛙公車「萬里-安樂-內湖」9月通車

2019-08-23 12:26

竹縣湖口鄉2村24日上午起停水9小時 預計影響2812戶

2019-08-23 11:21

51年歷史將劃下句點！「高雄華王大飯店」驚傳11月歇業

2019-08-22 19:38

「胖周瑜」鄭文燦自爆：兒子看婚紗照認不得爸爸

2019-08-22 16:11

獨／嘉市約1.5萬名身心障礙者 卻沒人願意去家庭托顧

2019-08-22 23:23

日本自民黨率團訪韓國瑜：不要把現在香港變明天台灣

2019-08-22 17:37

獨／她花十多萬打造家庭托顧站 卻始終「等嘸人」

2019-08-22 23:47

高雄首家星級飯店…華王飯店11月熄燈

2019-08-22 23:31

陰雨墾丁重現久違陽光 業者嘆白鹿颱風又來亂

2019-08-22 17:00

基隆女議員貼與孫女舊照 網友驚呼「美女雙胞胎」

2019-08-22 20:50

淡水輕軌二期增6站 採人車混合開進老街

2019-08-22 22:32

高雄老字號華王大飯店驚傳歇業 勞工局：薪資正常發放

2019-08-22 21:02

環狀線轉乘更便利 YouBike捷運板新站明啟用

2019-08-22 15:57

白鹿颱風影響 花蓮唱秋音樂季等3活動順延或取消

2019-08-22 17:28

白鹿颱風逼近 太平山休園 宜蘭2周末活動取消、延期

2019-08-22 17:10

今年首例！金門又見水獺路殺 縣府採樣釐清死因

2019-08-22 17:33

過了！交通部願補助逾3億元 打造中寮環鄉公路網

2019-08-23 13:24

施工塞車5年半 台9線五結段今全面通車

2019-08-22 23:50

開學在即 苗栗受扶助兒童喜獲「小一新生入學禮」

2019-08-22 18:54

令人羨慕！上班直接把孩子給公司照顧

2019-08-22 16:00

無黨籍范織欽遞補高市議員 民進黨團增為26席

2019-08-23 11:51

不只墾丁有合法垂釣區 屏東6處二類漁港明年跟進

2019-08-22 17:57

影／連日大雨 中市府地下室成水鄉澤國

2019-08-23 09:24

師大商圈維持現狀 正、反派激烈口角

2019-08-22 20:29

活用家庭主婦專長 55歲婦人好手藝征服百人

2019-08-22 17:34

曾世界排名第四選手當教練 基中羽球隊印尼移地訓練

2019-08-22 17:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top