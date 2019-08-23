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彰化中小企業博覽會 千件精品展工商實力

2019-08-23 14:14中央社 彰化縣23日電

彰化縣中小企業產品博覽會今天登場，展出水五金、汽車零件、食品等彰化在地公司重要產品約千件，經濟部長沈榮津出席，肯定此平台促進業者交流與交易，讓民眾更認識產業。

為提升彰化縣中小企業能見度、行銷產品與服務，彰化縣中小企業協會今明兩天在彰化縣立體育館舉辦第一屆「彰化縣中小企業產品博覽會」，經濟部長沈榮津、彰化縣長王惠美出席，現場有製造、加工、服務、其他產業等逾百攤位參加，展現彰化工、商業實力。

沈榮津致詞說，逛攤位看到好吃的麵包、食品、日常生活所需的鏡子、水五金、汽車零件，都是在地重要產業，可讓鄉親看展了解產業發展及對經濟的貢獻，也藉此平台讓業者交流，若達成交易，更可促進經濟發展，感謝主辦單位用心籌辦。

王惠美表示，中小企業立足台灣、放眼天下，不斷為台灣、為彰化經濟打拚，是產業重要動力，還有許多「隱形冠軍」公司分布彰化各角落，感謝協會招募100多家廠商、展出1000多件精品，讓更多人認識彰化優質產品，並打開更多行銷管道及市場。

王惠美指出，現代電子商務越來越重要，除結合廠商打團體戰，縣政府也積極接洽中華民國對外貿易發展協會並洽談經濟部，盼透過國際電商外銷彰化優質產品，助在地中小企業訂單滿滿。

彰化縣中小企業產品博覽會召集委員會主委何源成說，彰化縣中小企業很多，協會第一次舉辦博覽會，盼透過展覽行銷彰化產業實力及產品，並媒合在地廠商形成更多供應鏈，提升產業整體發展。

王惠美沈榮津

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