影／連日大雨 中市府地下室成水鄉澤國

2019-08-23 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



連日大雨，台中市政府地下室B1、B2滲水、積水不斷，雨勢大時宛如湧泉般，從牆面、地板裂縫汩汩而出，停車場宛如水鄉澤國。市府表示，已派人每天3班清除積水，並安排抓漏，找出滲水縫隙封堵。

西南風帶來大雨，近日雨勢稍歇，但台中市政府市政大樓地下停車場依然濕漉漉的，B1車道出入口滲水不斷，部分停車格積水不斷，甚至還有地下水從縫隙不斷滲入；B2部分區域也是一片水鄉澤國，還得派人吸水、掃水。

市府地下室積水不退，也引起市府議論紛紛，不少人說是雨天漏水，也有人質疑施工品質出問題。市府表示，近3、4個月發現地下室積水不退，問題出在地下水位高，加上建築外牆受地震影響，外牆防水層出現裂縫，地下水沿著縫隙滲入。

台中市秘書處表示，新市政大樓98年完工，因氣候變遷與周遭環境改變，導致地下水位提高，牆面、地面有滲水現象，市府已安排每天3班次，掃除地面積水，並張貼公告提醒；市府也安排工程人員，找出受漏水的縫隙緊急封堵，來減緩滲水問題。

結構技師張成鉅說，北屯地勢高，比西南屯高出50-80公尺，北屯地下水位極低，但西屯、南屯、大里、烏日等，地下水位在地底2公尺，相當於地下一樓、二樓的高度，地下室外牆就泡在地下水，一旦有裂縫自然會滲漏。