彰化境外移入登革熱再一例 三清宮健行步道成高風險區

2019-08-22 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣衛生局本周公布新增1例境外移入登革熱個案，個案8月8日從菲律賓回國後，每天至彰化市彰師大後方三清宮附近健行步道運動，由於三清宮附近健行者多，衛生局評估該地方為高風險地點，建議民眾應避免到該地區活動，彰化縣環保局與彰化市公所人員今天也到三清宮步道進行環境整理及消毒。

彰化衛生局8月19日公布新增1例境外移入登革熱個案為62歲男性，居住北彰化，於8月5日至7日前往菲律賓，回國後8月14日出現發燒、肌肉痠痛症狀及血小板低下等症狀，16日醫院診斷疑似感染登革熱通報衛生局，經疾管署判定為登革熱確定病例，個案目前仍住院中，經衛生局疫情調查，其親友及同事等接觸者均無疑似症狀。

彰化縣衛生局局長葉彥伯表示，彰化縣今年至今共有12例境外移入病例，個案主要為外籍移工、旅遊、經商等出國感染，主要感染地為柬埔寨、菲律賓、印尼、越南、馬爾地夫等東南亞國家，全國目前共有317例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

彰化縣環保局今天也與彰化市公所人員到彰化師範大學寶山校區後方至三清宮附近健行步道進行噴藥、環境整理等緊急防治作業，也呼籲民眾若前往該區，務必做好防蚊措施，儘可能穿著長袖長褲，裸露皮膚處塗抹含敵避(DEET)防蚊液。

民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。