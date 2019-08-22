春陽協會創辦人許心華出版新書《愛向我走來》

2019-08-22 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



兒童心理專家、高雄醫學大學退休教授許心華今天在台南舉辦新書《愛向我走來》發表會，年屆7旬，這本書是她人生的回憶錄，包括困苦但開心的童年、艱辛的赴日求學、返台任教與後半生從事社會服務，內容讓人看了很感動。

許心華是日本愛知學院大學心理學博士，1983年，當時的蔣經國總統，積極鼓勵海外學人回國服務，許心華的先生謝天渝也是日本愛知學院大學口腔醫學博士，夫妻兩人在日本奮鬥十年，但經再三考慮後，基於對自己出生地的關懷和熱愛，選擇回到台灣。

夫婦兩人同時應聘在高雄醫學大學任職，先生在牙醫系服務，後來成為口腔醫學院院長，許心華博士除了任教外，更與精神科文榮光醫師，一起在附設醫院，成立「兒童心理衛生中心」，應用自然療法從事兒童心理衛生工作，改善許多自閉兒、過動兒、智能不足兒童的問題。

許心華博士將其畢生所學，除了奉獻於學術教育之外，更落實於社會服務工作中。她擁有心理學、自然醫學、中醫學三料博士的頭銜，回到台灣之後，本著自己在成長、求學的過程，尤其是到日本留學期間，曾受到社會公益團體的協助，完成碩、博士課程取得學位，溫暖點滴在心頭，當她有能力時，便極力回饋社會。

從她在高醫成立「兒童心理衛生中心」出發，1984年成立春陽協會，後來創辦春陽雜誌，廣為宣導國人發揮愛心，協助顱顏畸形、顏面傷殘的病友，到1990年創立春陽文教金會，擴大服務身心障礙者，亦曾辦理多場愛心公益活動，為弱勢族群服務。

書中提到她的故鄉在彰化，幼兒期在八卦山下長大，小時候由全盲的外曾祖母和不識字的外婆帶大。那時家庭環境不好，物質條件差，但童年的生活卻是快樂的，因為家人都相親相愛，並且很疼愛她。她的父親是個員警，時常會調派至各地服務，所以童年時經常隨父親到各地居住。她小一時，曾穿過用5公斤裝的麵粉袋做成的衣服，弟弟穿了10公斤裝的麵粉袋服裝，而發生5公斤揹10公斤的童年趣事。而「酒矸倘賣嘸」也出現在她的童年，她描述烈日高照的馬路，流出滾燙的瀝青，她與弟弟用稻草鋪路，一步一步地走著撿拾空酒矸的往事。